Konferencja

Papszun: Piłka zeszła na drugi plan

Marek Papszun
- Dziś piłka nożna zeszła na drugi plan, bo mecz odbył się w cieniu dużej tragedii. Odszedł wielki autorytet i porządny człowiek, zasłużony dla polskiej piłki i Legii Warszawa. W imieniu klubu oraz wszystkich pracowników składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Podziękowania należą się także kibicom, którzy godnie pożegnali Jacka. Patrzy na to z góry i może być dumny, że jest tak wspominany. - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

- Z Jackiem poznaliśmy się całkiem dobrze i spotykaliśmy się dość często. Byłem związany z Częstochową, podobnie jak on - bo przecież stamtąd pochodził. Jego losy były związane z Warszawą, tak jak i moje, bo tu się urodziłem. Raków i Legia to kluby, które nas łączyły, dlatego mieliśmy wiele okazji do spotkań. Pamiętam, jak kiedyś na słynnej sali w Rakowie graliśmy w siatkonogę. Mieliśmy ze sobą dobry kontakt.

 

- Dziś zdobyliśmy i straciliśmy bramkę po stałych fragmentach gry. Okoliczności straty bramki są trudne do przyjęcia, ale trzeba trzymać się faktów i nie dorabiać sensacyjnych ideologii, że coś nas "pogrążyło". 

Obrona przed spadkiem czy walka o puchary?

- Przed nami jeszcze sześć kolejek. Bronimy się przed spadkiem. Gdybyśmy dziś wygrali, bylibyśmy bliżej środka tabeli, a ona jest bardzo płaska. Tu trzy zwycięstwa mogą całkowicie zmienić cele. Na ten moment sytuacja jest jednak taka, jaka jest. Skoro nie wygraliśmy, to dobrze, że mamy ten punkt, bo nie wiemy, ile ostatecznie będzie ważył. To było dziewiąte spotkanie bez porażki, więc mimo wszystko budujemy serię. Brakuje jednak trzech zwycięstw w meczach, które zremisowaliśmy, bo mogliśmy wycisnąć z nich więcej. Trzeba dalej walczyć w kolejnych spotkaniach.

Kacper czy Wojciech Urbański?

- Jeśli chodzi o Kacpra Urbańskiego, to... nie ma żadnej hierarchii. Grają ci, którzy są w danym momencie w najlepszej dyspozycji. Do końca tygodnia ważyło się, który z Urbańskich zagra - Kacper czy Wojtek. Ostatecznie postawiłem na Wojtka, kierując się zadaniami taktycznymi. Kacper wszedł z ławki i wywalczył rzut karny, więc z mojej perspektywy była to dobra zmiana. Szukamy formy u zawodników, którzy w trzeciej tercji będą dawać więcej, stąd nie wyklarowała się jeszcze obsada na pozycjach numer "10". Tym bardziej że gramy na dwóch napastników. Szukamy rozwiązań, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał zawodników, których mamy. Do tego regularnie przygotowujemy się pod konkretnych rywali, mając na uwadze aspekty taktyczne.

Ostatnia akcja...

- Jeśli chodzi o Otto Hindricha, to nie przekazywaliśmy żadnych dodatkowych informacji w doliczonym czasie gry. Kacper Tobiasz się rozgrzewał, ale to nie był moment na takie działania, żeby stosować jakiekolwiek triki. Mieliśmy jasno ustalone, jak gramy i jak chcemy rozgrywać, i radziliśmy sobie całkiem dobrze. W tej ostatniej akcji zachowaliśmy się źle na boku. Najpierw Otto Hindrich obronił celny strzał i była to kluczowa sytuacja meczu. Jednak przy rzucie rożnym nie dopilnowaliśmy sytuacji...

tagi:
Komentarze (15)

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 3 minuty temu, *.vectranet.pl

Nigdy nie zapomnę
JACEEEEK MAGIERA
JACEEEEK MAGIERA
Ole Ole
Ola Ola
JACEK MAGIERA

W naszej pamięci na zawsze

odpowiedz
1980 - 5 minut temu, *.play.pl

Mieć Nsame a grać Rajovicem to działanie na szkodę klubu. Więcej kamer, monitorków i ludzi za nimi.
Najgorsi w historii !!!

odpowiedz
robal - 7 minut temu, *.centertel.pl

Niektórym przydałby się lód na główkę . Popatrzcie lepiej jakich artystów ściągnął do Legii duet dyrektorów sportowych i kim ma teraz grać trener??? Gdyby nie ostatnia akcja meczu nosilibyście go teraz na ramionach. Personalnie ten zespół stać teraz tylko na doczłapanie się nad strefę spadkową do końca sezonu i nic więcej. Mam tylko jedną pretensje do Pana Marka,że dał się marnym dziennikarzom wciągnąć w dyskusję o pucharach. Dał się sprowokować. O czym my mówimy. Niestety jak się ściąga takich artystów jak Reca to ciężko o wielkie oczekiwania.

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 14 minut temu, *.netfala.pl

CZEMU nie gra NSAME... powinien wejść maks w 60 minucie za Adamskiego , albo za bezproduktywnego Rajovicia,, Zamiast oddalić akcje od własnej bramki w ostatniej minucie to rozpaczliwie siu bronimy... i ta zmiana ....Jędrzejczyk na boku...

odpowiedz
Ikis - 17 minut temu, *.plus.pl

Na to nie da się patrzyć. Zero kreowania gry. Z Górnikiem po meczu pucharowym poza karnym nie stworzyli ani jednej podbramkowej okazji. Trener który boi się postawić na zawodników bardziej kreatywnych. Więzień jednej taktyki. Zarządzanie meczem fatalne. Nie szło w ataku a facet boi się cokolwiek zmienić. Nsame przyspawany do ławki do końca , a gra klocek bez umiejętności i szybkości. Młodzi lub niezli technicznie nie mają przy tym trenerze czego szukać. Nie rozwija talentów, boi się zainwestować w ich grę. Jaki jest sens wpuszczania Jędzy? Przecież on lepszy już nie będzie. Zarząd oddał bez walki pół jesiennej rundy, czekając na trenera, który jest kunktatorem do kwadratu i jego znakiem firmowym są wiejskie sztuczki z pokladajacym się bramkarzem. Facet bez jaj, który boi się atakować, woli liczyć na cwaniactwo. Mioduch: było warto tyle czekać?

odpowiedz
Znawca - 2 minuty temu, *.interkam.pl

@Ikis: masz rację,gra wygląda tragicznie,dobór personaliów typowo pod rąbankę Papszuna.1 strzał w meczu u siebie z rywalem po pucharowym boju w tygodniu,jest nie do zaakceptowania! Czytam,tez że chcą kolejnego 30-to letniego pepiczka Kuchtę,ktory już odstaje w Sparcie,coś jak Krasniqi,taki mamy skauting i kolejne okno zapowiada się na zbieranie starego szrotu.

odpowiedz
R - 18 minut temu, *.play-internet.pl

Dlaczego nie ma pytania o Nsame ?

odpowiedz
Gutingay - 22 minuty temu, *.play.pl

Piłka zeszła na drugi plan, zaraz Legia zejdzie do I ligi, a razem z nią jełopowaty wuefista Papszun i 100 jego asystentów!

odpowiedz
Wardy - 30 minut temu, *.play.pl

Sztab Legii to 100 asystentów i klaun. Morderca futbolu! D*** nie trener!

odpowiedz
Adam - 36 minut temu, *.play.pl

KJ*** wpuść młodych zawodników, a nie ciągle grasz tym samym szrotem i oczekujesz innych wyników! 100 asystentów i żaden nie nauczył ich bronić przy SFG! To problem jest ze sztabem! Skończyły się żarty, Papszun jest ch*** warty!

odpowiedz
Łowca Kasztanów - 41 minut temu, *.105.47

Te Urbańskie to w promocji w Biedronce dawali? 1+1 gratis?

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 42 minuty temu, *.110.89

Z tego meczu zapamiętam wyłącznie przepiękne pożegnanie Jacka Magiery. A wkłady, jak to wkłady, nawet w tej sytuacji nie umiały pojeździć na d.pie i wygrać dla Pana Jacka.

odpowiedz
PLK - 45 minut temu, *.centertel.pl

Panie Marku, jak zaczniecie tak nie dopilnowywać sytuacji to obudzimy się w pierwszej lidze!!!!

odpowiedz
Znawca - 48 minut temu, *.interkam.pl

Cały czas się zastanawiam dlaczego ta nasza gra jest tak uboga w ofensywie.Oczywiście ta drużyna jest katastrofalnie ograniczona piłkarsko. Ósemki:Szymanski czy W.Urbański tragiczni pod względem kreacji,atak nie istnieje.Dwójka kołków w ataku niewiele daje,nie ma zadnej współpracy między nimi.Do trenera można miec uwagi,że bardzo dużą część meczu stoimy w niskiej obronie w ust 1-5-3-2 i nie ma szybkiego i płynnego przejścia do 1-3-1-4-2,podania do boków zamykają grę i nie ma opcji podań,nie ma rotacji przy grze szybciej i szybkiego przeorganizowania.Napastnicy nie szukają wolnych stref,czy nie cofają się po piłki do rozegrania. Moim zdaniem nie ma totalnie pomysłu na gre ofensywną w ataku pozycyjnym.Błędem jest wystawianie dwoch wysokich napastników.Mozna tam ustawić Krasniqiego,Kovacika lub Zewłakowa do Adamskiego,którzy mogliby się pokazywać do podań,bo Rajović tylko statystuje.Tak jak pisałem wcześniej,do przedłużenia są tylko Elitim Pankov i Augustyniak,reszta niech szuka gry gdzie indziej,z nimi nie bedzie żadnego progresu.Ciekawe czemu nie gra Nsame,czyżby kolejny ukrywany uraz,czy o co chodzi??

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Tych dwóch Urbańskich należy wysłać do klubu kokosa. Oni nie potrafią grać w piłkę.

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
