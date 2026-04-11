Punkty stracone w ostatniej akcji...

Legia Warszawa zaledwie zremisowała na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze, tracąc gola w ostatniej akcji spotkania... Legioniści prowadzili od 82. minuty po golu z rzutu karnego Rafała Augustyniaka. Wydawało się, że gospodarzom już nic złego się nie stanie, a jednak tuż przed końcem spotkania punkt Górnikowi uratował Paweł Bochniewicz...
Przed meczem miała miejsce przejmująca chwila, kiedy wszyscy minutą ciszy oddaliśmy cześć zmarłemu w piątek Jackowi Magierze. Pojawiła się również oprawa z wymownym hasłem "Panie Jacku, dziękujemy"... Niebawem sędzia dał sygnał do rozpoczęcia spotkania. Legioniści kilkukrotnie w pierwszych minutach znaleźli się pod polem karnym Górnika, ale po dośrodkowaniach z rzutów różnych niewiele się wydarzyło. Goście również nie zamierzali przesadnie cofać się na swoją połowę i starali się odgryzać zaczepnymi akcjami w ofensywie.
Pierwszy kwadrans upłynął bez celnego strzału. Pomimo intensywnej gry żaden z bramkarzy nie miał wiele pracy. W 18. minucie do dobrej okazji doszedł Rafał Augustyniak. Uderzenie z powietrza kapitana Legii przeleciało jednak obok słupka. Kolejne minuty mijały, a obraz gry nie zmieniał się. Trudno było któremukolwiek z zespołów zaskoczyć przeciwnika na tyle, aby stworzyć szansę bramkową. W 38. minucie kolejny strzał w wykonaniu legionistów. Tym razem zza pola karnego na wiwat huknął Juergen Elitim. Za moment odpowiedział Ondřej Zmrzlý, który główkował również ponad poprzeczką. Do pierwszej połowy arbiter doliczył dwie minuty, które nie wpłynęły na wynik. Pierwsze 45 minut zakończył się bez bramek i... bez celnych strzałów. Taki rezultat nie był satysfakcjonujący dla "Wojskowych", szczególnie że kilka godzin wcześniej swoje spotkanie wygrał Widzew Łódź, który w tabeli depcze legionistom po piętach.
W przerwie trener Marek Papszun nie zdecydował się na dokonanie zmian w składzie. Pomimo tego pierwsze minuty po zmianie stron były bardzo intensywne. Najpierw swoją szansę miał Radovan Pankov, który po zamieszaniu w polu karnym niespodziewanie znalazł się niemal sam przed bramkarzem. Niestety, Serb miał nieco trudnione zadanie z powodu ostrego kąta i ostatecznie trafił tylko w boczną siatkę. Za moment o krok od szczęścia był Damian Szymański. Pomocnik dostał podanie ze skrzydła i gdyby nie instynktowny blok jednego z defensorów Górnika, to Marcel Łubik nie miałby nic do powiedzenia.
W 66. minucie Legia ponownie zaatakowała skrzydłem. Na prawej stronie przeciwnikiem zakręcił Wszołek, który dośrodkował przed bramkę zabrzan, a tam szczęśliwie interweniował Paweł Bochniewicz. Kiedy wydawało się, że tego dnia zobaczymy wynik bezbramkowy, nadeszła 79. minuta. Wówczas Kacper Urbański trafił w rękę Rafała Janickiego i arbiter zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. W podjęciu tej decyzji wspomógł się jeszcze wideoanalizą VAR. Do wykonania "jedenastki" podszedł Augustyniak i oddając pierwsze celne uderzenie tego wieczoru... wyprowadził Legię na prowadzenie! Pomocnik nie dał najmniejszych szans Łubikowi, posyłając piłkę w górny róg bramki. Końcówka spotkania to zaciekłe ataki Górnika. W doliczonym czasie gry goście bliscy byli wyrównania, ale świetnie na linii zachował się Otto Hindrich. W ostatniej akcji meczu zabrzanie doprowadzili do remisu... Paweł Bochniewicz skutecznie główkował po wrzutce z rzutu rożnego...
28. kolejka
26635
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
11.04.2026
20:15
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Piotr Gierczak
Kierownik drużyny: Krzysztof Skutnik
Lekarz: Zbigniew Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Bartłomiej Spałek
Główny: Damian Kos (Polska)
Asystent: Bartosz Heinig (Polska)
Asystent: Dariusz Bohonos (Polska)
Techniczny: Łukasz Karski (Polska)
VAR: Patryk Gryckiewicz (Polska)
AVAR: Marcin Boniek (Polska)
Temperatura: 10°C
Wilgotność: 34%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.73 lat
Cała kadra meczowa: 26.85 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.8 cm
Cała kadra meczowa: 184.5 cm
Komentarze (72)
Jak dla bramkę zawalił Reca,nie wiedział chłop co ma robić.W końcu nawet nie wyskoczył.
Gównopunkty po gównomeczu...trenejro przespał drugą połowę...ostatnie dwie minuty dogrywki-proszenie się o kłopoty...
pierwsza liga, to nie koniec świata. kiedyś wrócimy do ekstraklasy.
Niech stanę przed żyleta prze kibicami razem z Marusia Papszunowa i niech spojrzą w str kibiców niech zaśpiewają te pi....dy zapyziałe te f *aje ale tak z serca tak honorowo
Jaaaaaaceeeeek Maaaagieeraaaaaa
Nie wstyd Wam
Dalej stawiaj na to duńskie drewno,a Nsame dalej na ławce.
Marek obudź się chłopie.
Zamiast wpuścić Nsame który potrafi przytrzymać piłkę z przodu to Srapszun daje Recę !! Adamski zabiegany a musi grać do końca !!! I co ??? Zmęczony Adamski , za biegacza Kuna -słaby Reca i brakuje walki w wysokim presingu !! A różny i gol to tylko konsekwencja złych decyzji !!
Trener defesywa I wysoki atak a gra widac
Adminie, co ci przeszkadzało w moim komentarzu o wyrównaniu bilansu sprawiedliwości (mecz w Gdyni - mecz dzisiaj).
Słaby mecz... Ale trzy punkty były już nasze.... Jak można można zrobić coś takiego w decydującej i ostatniej akcji?!!!! Niewiarygodne!!!!
Dzięki Jędza!
@Leo: to nie Jędza! to reca...
Frajerstwo tej drużyny przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zremisować wygrany mecz przeciwko zespołowi, któremu trudno coś strzelić, bo prezentuje totalny anty futbol i do tego stracić bramkę w ostatniej akcji oczywiście po sfg, to trzeba być Legią. Brak słów po prostu.
Kuzwa i bredzą cos o pucharach....ja pinezka mac.
💩💪
Kubeł zimnej wody w ostatniej akcji na rozgrzane głowy zawodników i terenów, którzy w myślach dopisywali sobie 21 punktów do końca sezonu. Przecież oni, będąc tuż nad strefą spadkową, o pucharach gadali. Ja rozumiem, że tabela spłaszczona, natomiast trochę za bardzo odpłynęli. Tak naprawdę muszą gryźć trawę w każdym meczu, by choć z trzy razy wygrać i to powinno wystarczyć do środka tabeli. Nic więcej w tym sezonie nie osiągną.
Ale sfrajerzyli... niestety mam wrażenie że zabiło nas własne kunktatorstwo. Zamiast grać do końca to co graliśmy, to defensywne zmiany (Jędrzejczyk, Reca) i obrona za wszelką cenę. Nie wiem czy Hindrich w doliczonym czasie faktycznie miał uraz, jeśli tak to wiadomo nie ma tematu ale jeśli było to taktyczne przedłużanie to niestety bezsens, sędzia doliczył dodatkową minutę w której straciliśmy gola...straszna szkoda, straciliśmy ważne dwa punkty.
Mówiłem,że jak będzie 1 punkt w dwóch meczach u siebie to będzie cud.Wszysko się u buków zgadza.
Frajerstwo
To jest frajerstwo jak można było to tak zj.. ać pytam po co symulka bramkarza była i te dziadowskie zmiany jprdl 🥺
Banda PRZEGRYWÒW,frajerzy do kwadratu
Czemu Papszun nie robi zmian? W końcówce wprowadza obrońców. Zamiast wpuścić Żewłakowa młodego, Nsame albo Kovacika. Trener powie że pecha mieli w końcówce, i że znów nie przegrali. Lepiej wyniku bronić niż zaryzykować i drugą bramkę strzelić i pieprzyć przed meczem, że jak dwa mecze wygrają, to bedą puchary.
Decydowanie się na trzy zmiany w 85 minucie to chyba trochę słaby pomysł. Nsame nie mógł wejść za Rajovicia chociaż na pół godziny? Kacper Urbański cieniutki jak sik pająka (to już chyba reguła, że Kacpry w Legii nie błyszczą) i bezproduktywna zmiana. Nie można było puścić młodego Żewłaka? Szkoda dwóch punktów.
Panowie
Mówcie co chcecie,ale z takim napastnikiem nie ma opcji żebyśmy spadli z ligi
80+ minut przebieganych, przewalczonych, ambicja ,walka na boisku i ani kropli potu !!! Baa.. mało tego ani kszty zmęczenia i oznak spadku sił .To jest dopiero gość 😂
Mileta brawo 💪
Na poważnie - z całym szacunkiem do tego Pana ale u mnie w lidze podwórkowej nie miałby miejsca w żadnej z drużyn
Myślę że trener i sztab sami robią mu na złość wyssawiajasc w pierwszej 11 bo on po prostu nie ma chęci grać w piłkę
Nie przypominam sobie kiedy ostatnio Legia wypuściła w doliczonym czasie zwycięstwo. Jakoś zawsze udawało się dowieść. Wielka szkoda.
Co tu duzo mowic , ani jedna ani druga drużyna nie zasłużyła na wygraną
Sorki, ale Urbańskie katastrofa, mileta jak zwykle, ale najgorsze jest to, ze nie mamy ich kim zmienić...hanysy pograły o puchar i niby zmęczeni, a jednak potrafili nas zeszmacić pare razy....a my byliśmy ciency jak du...a węża...ja pier...le...katastrofa i tyle.
Każdy w Warszawie, zna to powiedzenie : masz frajera to go duś, jak się zesra to go puść. Wszyscy tylko nie oni...
Niektórzy zapomnieli jak graliśmy jeszcze kilka kolejek wstecz ,i bajdurzyli o pucharach . O nich możemy zapomnieć . Ale o utrzymanie jestem spokojny , na lechu będzie mega ciężko , remis będzie sukcesem , ale reszta drużyn z którymi gramy jest w naszym zasięgu . Damy radę
Papszunizm przegrał niestety nie pierwszy raz😜
Kórw. Nie wierzę !!!! Egzorcysta potrzebny Natychmiast!!! 🙈🙈🙈🤦🤦🤦
Nie przegrywamy ale dziś nie wiem czy się cieszyć czy nie.... piłka 🤯
Do 80 minuty meczu z boiska wiało taką nudą,że można było usnąć.Emocje zerowe.Piłkarskie szachy.Remis niestety choć nic nam w zasadzie nie dający to całkowicie sprawiedliwy. Niektórym już się przyśniły puchary ale to jednak raczej będzie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki.
Szkoda szkoda tych dwóch straconych punktów ,napastnicy nędza Rajovic i Adamski -porażka
1 liga jest już faktem. Dziękuję dobranoc.
ku...a mać
J... sędziego i całą rodzinę jego!
Papszun to jednak kiep,nie wpuścić nawet na minutę najlepszego strzelca Nsame to jest jakaś kpina ,najpierw granie na 0:0 ,później tylko żeby nie stracić i on gada o europejskich pucharach 🤡🤡
To, co los dał nam w Gdyni, teraz zabrał...
Tytuł artykułu totalnie nie na miejscu....
Jak zwycięstwo stracone...?? Raczej remis wyżwbrany....
Trzeba patrzeć uczciwie na sprawy... Legia musi się modlić o potknięcia arki, widzewa, pogoni i radomiaka....
Legia jest bardzo słabą drużyną która do ostatniej kolejki będzie walczylayo utrzymanie w lidze
Jakie ku... Stracone punkty? Jeden punkt wywalczony.... I tyle w temacie
Ku...wa 🤬
To są niedorozwoje i nieudacznicy. Tyle w temacie.
Jak to było trenerze na co mamy jeszcze szansę ?????? Że na puchary ?????????
Wy dziady będziecie walczyć o utrzymanie do ostatniej kolejki .Były ochy i achy po meczu w Szczecinie i co gwiazdeczki już się rozpływały w zachwytach pochwałach a dzisiaj wrócili na ziemię i 80 minut kopania się po czołach .
Zaraz przeczytamy że wszystko było pod kontrolą i nne bzdury a przede wszystkim że znowu nie zasłużyli na taki wynik .
Dziady w koszulkach z L na piersi akt kolejny .
Żenada .....
Typowa Papszuniada: brzydka gra i kopanie się po czołach. Balonik pompowany przez Papszuna o 6 punktach w dwóch meczach pękł z hukiem już dzisiaj.
Pajace i tyle w temacie, jak można dać się przeskoczyć Jedzą pytam chłopie wszedłeś po to by bronić a skaczesz do główki jak junior Augustyniak powinieneś do końca stać przy słupku po cholerę odskoczył on od słupka
Rajowic the best. Spi...alaj !
I po pucharach 🤣. Nadejszły chude lata. Miał być FC Basel, a jest FC Bajzel.
Tak się kończy pajacowanie z udawaną kontuzją i wydłużonym czasem gry. Panie Marku gdyby nie ta głupia pseudo przerwa wygralibyśmy. Po co wprowadzać takie tandetne rozwiazania przecież My to nie Amica
K... MAĆ!
A więc będzie zacięta walka o utrzymanie do ostatniej kolejki . Szkoda tylko że terminarz jest fatalny. Będące w niezłej formie Zagłębie, idący na mistrza Lech, nieprzegrywajacy z Vuko Widzew, Termalica z która zawsze gra się ciężko, bezkompromisowa Lechia... Oby nie okazało się że w końcowym rozrachunku braknie frajersko straconych punktów z Górnikiem czy brak wygranej z fatalnym Radomiakiem
@Qtas: Zgadzam się. Według mnie te dwa mecze u siebie są meczami o wszystko. Pierwszy z nich koncertowo przesraliśmy. Oby tylko ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku.😟
No tak zje.... ten mecz! Witaj I ligo!!!!!!
Te karne sa niesmaczne
Niech już,oni się utrzymają i idą w większości w pi...du. Cały sezon się kompromitują z nielicznymi wyjątkami, biją kolejne niechlubne rekordy. Banda przeciętnych wkładów, których naściągali pseudo dyrektorzy, którzy nie mają pojęcia jak powinien wyglądać transfer do klubu. I jeszcze ojciec dyrektor nieudacznik pudel.
Pilkarzyki pajacyki
Ku...a Mac!!!
Zmarnowane punkty. Będzie ich brakować.
Ale nadal idziemy walczyć o puchary.
Jedzą wpuszczony na obronę wyniku a tu jego błąd i bramka...kuzwa po co on? Potrzebny był? W obronie było oki...kuzwa niezrozumiałe decyzje
W 1 lidze nie jest źle! Głowa do góry ogóry! Brawo Papszun! Wpuszcza trzech i zawalają mu mecz, długo dziadek jedzą będzie grał?
Żeby ich wszystkich w cholerę krew zalała. Idź pan w pi..u do rudej.
Nie rozumiem dlaczego nie gra Nsame nawet pół godziny skoro dwie gwiazdy w ataku nie potrafia nic zrobić przez 70 minut meczu. Papszun to Ty przegrałeś mecz zmianami. Nie potrafisz zarządzać meczem... I teraz to widać dokładnie...
Ręce opadają. Hanysy w doliczonym ratują niezasłużony remis.
Ale szczerze Legia zagrała cieniutko. Nawet defensywa posypała się, kiedy akurat za wszelką cenę trzeba było nie grać pod własnym polem karnym. Wszedł Reca i chyba nie dotknął piłki? Jędza też nic nie wniósł na boisko poza koszulką.
Szkoda straconych 2 punktów. Ale to też wynik kunktatorstwa. Było grać a nie d...ę w bramce trzymać.
k ale pech tak nie duzo brakowalo
Zasłużony remis, choć byliśmy blisko sprawienia niespodzianki. Górnik niestety był lepszy, ale tak się mecz ułożył, że mamy czego żałować. 😟
@Dariusz: już Ci lepiej? Spuściłeś z krzyża?
Oby ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku....ale frajerstwo ☹️
Jak się gra na remis to się remisuje,końcówka każdego meczu za Papszuna to paniczna obrona!
Sedzia ty k...o
@L: sam jestes frajer i to obsrany
Sporo to ich może kosztować, jak frajerzy
WIęcej Jędzy, więcej Rajovicia!!!!!
to juz czyste frajerstwo.😐
