Legia 1-1 Górnik

Punkty stracone w ostatniej akcji...

2026-04-11 | Legia Warszawa - Górnik Zabrze Juergen Elitim,mecz-3624 | fot. Mishka / Legionisci.com
Wiśnia
Legia Warszawa zaledwie zremisowała na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze, tracąc gola w ostatniej akcji spotkania... Legioniści prowadzili od 82. minuty po golu z rzutu karnego Rafała Augustyniaka. Wydawało się, że gospodarzom już nic złego się nie stanie, a jednak tuż przed końcem spotkania punkt Górnikowi uratował Paweł Bochniewicz...

Przed meczem miała miejsce przejmująca chwila, kiedy wszyscy minutą ciszy oddaliśmy cześć zmarłemu w piątek Jackowi Magierze. Pojawiła się również oprawa z wymownym hasłem "Panie Jacku, dziękujemy"... Niebawem sędzia dał sygnał do rozpoczęcia spotkania. Legioniści kilkukrotnie w pierwszych minutach znaleźli  się pod polem karnym Górnika, ale po dośrodkowaniach z rzutów różnych niewiele się wydarzyło. Goście również nie zamierzali przesadnie cofać się na swoją połowę i starali się odgryzać zaczepnymi akcjami w ofensywie.

 

Pierwszy kwadrans upłynął bez celnego strzału. Pomimo intensywnej gry żaden z bramkarzy nie miał wiele pracy. W 18. minucie do dobrej okazji doszedł  Rafał Augustyniak. Uderzenie z powietrza kapitana Legii przeleciało jednak obok słupka. Kolejne minuty mijały, a obraz gry nie zmieniał się. Trudno było któremukolwiek z zespołów zaskoczyć przeciwnika na tyle, aby stworzyć szansę bramkową. W 38. minucie kolejny strzał w wykonaniu legionistów. Tym razem zza pola karnego na wiwat huknął Juergen Elitim. Za moment odpowiedział Ondřej Zmrzlý, który główkował również ponad poprzeczką. Do pierwszej połowy arbiter doliczył dwie minuty, które nie wpłynęły na wynik. Pierwsze 45 minut zakończył się bez bramek i... bez celnych strzałów. Taki rezultat nie był satysfakcjonujący dla "Wojskowych", szczególnie że kilka godzin wcześniej swoje spotkanie wygrał Widzew Łódź, który w tabeli depcze legionistom po piętach.

Legia Warszawa - Górnik Zabrze Wojciech Urbański Lukas Ambros,mecz-3624
fot. Mishka / Legionisci.com

W przerwie trener Marek Papszun nie zdecydował się na dokonanie zmian w składzie. Pomimo tego pierwsze minuty po zmianie stron były bardzo intensywne. Najpierw swoją szansę miał Radovan Pankov, który po zamieszaniu w polu karnym niespodziewanie znalazł się niemal sam przed bramkarzem. Niestety, Serb miał nieco trudnione zadanie z powodu ostrego kąta i ostatecznie trafił tylko w boczną siatkę. Za moment o krok od szczęścia był Damian Szymański. Pomocnik dostał podanie ze skrzydła i gdyby nie instynktowny blok jednego z defensorów Górnika, to Marcel Łubik nie miałby nic do powiedzenia.

W 66. minucie Legia ponownie zaatakowała skrzydłem. Na prawej stronie przeciwnikiem zakręcił Wszołek, który dośrodkował przed bramkę zabrzan, a tam szczęśliwie interweniował Paweł Bochniewicz. Kiedy wydawało się, że tego dnia zobaczymy wynik bezbramkowy, nadeszła 79. minuta. Wówczas Kacper Urbański trafił w rękę Rafała Janickiego i arbiter zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. W podjęciu tej decyzji wspomógł się jeszcze wideoanalizą VAR. Do wykonania "jedenastki" podszedł Augustyniak i oddając pierwsze celne uderzenie tego wieczoru... wyprowadził Legię na prowadzenie! Pomocnik nie dał najmniejszych szans Łubikowi, posyłając piłkę w górny róg bramki. Końcówka spotkania to zaciekłe ataki Górnika. W doliczonym czasie gry goście bliscy byli wyrównania, ale świetnie na linii zachował się Otto Hindrich. W ostatniej akcji meczu zabrzanie doprowadzili do remisu... Paweł Bochniewicz skutecznie główkował po wrzutce z rzutu rożnego...

Ekstraklasa 2025/2026
28. kolejka
#LEGGÓR
26635
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
11.04.2026
20:15
Legia Warszawa
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
1-1
Górnik Zabrze
82' Augustyniak (k)
(0-0)
Bochniewicz 90+6'
89 Otto Hindrich
91 Kamil Piątkowski
8 Rafał Augustyniak
12 Radovan Pankov
7 Paweł Wszołek
22 Juergen Elitim
44 Damian Szymański 85'
23 Patryk Kun 85'
53 W. Wojciech Urbański 67'
29 Mileta Rajović 85'
9 Rafał Adamski
1 Kacper Tobiasz
13 Arkadiusz Reca 85'
18 Jean-Pierre Nsame
20 Jakub Żewłakow
55 Artur Jędrzejczyk 85'
67 Bartosz Kapustka
77 Ermal Krasniqi 85'
82 K. Kacper Urbański 67'
99 Samuel Kováčik
Marcel Łubik 1
Michal Sacek 61
Rafał Janicki 26
Paweł Bochniewicz 4
86' Erik Janża 64
Patrik Hellebrand 8
85' Lukáš Sadílek 13
63' Lukáš Ambros 18
75' Maksym Chłań 33
46' Sondre Liseth 23
Ondřej Zmrzlý 67
Tomasz Loska 99
Kryspin Szcześniak 5
46' Yvan Ikia Dimi 7
63' Jarosław Kubicki 14
75' Roberto Massimo 15
Paweł Olkowski 16
86' Kamil Lukoszek 17
Josema 20
Mathias Sauer 21
Bastien Donio 28
85' Michał Rakoczy 36
Borisław Rupanow 77
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Michal Gašparík
Asystent trenera: Piotr Gierczak
Kierownik drużyny: Krzysztof Skutnik
Lekarz: Zbigniew Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Bartłomiej Spałek
Sędziowie
Główny: Damian Kos (Polska)
Asystent: Bartosz Heinig (Polska)
Asystent: Dariusz Bohonos (Polska)
Techniczny: Łukasz Karski (Polska)
VAR: Patryk Gryckiewicz (Polska)
AVAR: Marcin Boniek (Polska)
Pogoda:
Temperatura: 10°C
Wilgotność: 34%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.73 lat
Cała kadra meczowa: 26.85 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.8 cm
Cała kadra meczowa: 184.5 cm

Oceń legionistów za mecz Legia - Górnik


Hindrich
Augustyniak
Wszołek
Szymański
W. Urbański
Rajović
Adamski
K. Urbański
Krasniqi
Reca
Jędrzejczyk
Komentarze (72)

Benit - 25 sekund temu, *.t-mobile.pl

Jak dla bramkę zawalił Reca,nie wiedział chłop co ma robić.W końcu nawet nie wyskoczył.

odpowiedz
robochłop - 1 minutę temu, *.orange.pl

Gównopunkty po gównomeczu...trenejro przespał drugą połowę...ostatnie dwie minuty dogrywki-proszenie się o kłopoty...

odpowiedz
... - 1 minutę temu, *.vectranet.pl

pierwsza liga, to nie koniec świata. kiedyś wrócimy do ekstraklasy.

odpowiedz
wkz - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl

Niech stanę przed żyleta prze kibicami razem z Marusia Papszunowa i niech spojrzą w str kibiców niech zaśpiewają te pi....dy zapyziałe te f *aje ale tak z serca tak honorowo
Jaaaaaaceeeeek Maaaagieeraaaaaa
Nie wstyd Wam

odpowiedz
AAA - 2 minuty temu, *.play.pl

Dalej stawiaj na to duńskie drewno,a Nsame dalej na ławce.
Marek obudź się chłopie.

odpowiedz
Hanys - 7 minut temu, *.orange.pl

Zamiast wpuścić Nsame który potrafi przytrzymać piłkę z przodu to Srapszun daje Recę !! Adamski zabiegany a musi grać do końca !!! I co ??? Zmęczony Adamski , za biegacza Kuna -słaby Reca i brakuje walki w wysokim presingu !! A różny i gol to tylko konsekwencja złych decyzji !!

odpowiedz
Zenek - 9 minut temu, *.verizon.net

Trener defesywa I wysoki atak a gra widac

odpowiedz
eLka - 10 minut temu, *.vectranet.pl

Adminie, co ci przeszkadzało w moim komentarzu o wyrównaniu bilansu sprawiedliwości (mecz w Gdyni - mecz dzisiaj).

odpowiedz
PLK - 12 minut temu, *.centertel.pl

Słaby mecz... Ale trzy punkty były już nasze.... Jak można można zrobić coś takiego w decydującej i ostatniej akcji?!!!! Niewiarygodne!!!!

odpowiedz
Leo - 14 minut temu, *.plus.pl

Dzięki Jędza!

odpowiedz
,,, - 12 minut temu, *.vectranet.pl

@Leo: to nie Jędza! to reca...

odpowiedz
Szpic - 15 minut temu, *.play-internet.pl

Frajerstwo tej drużyny przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zremisować wygrany mecz przeciwko zespołowi, któremu trudno coś strzelić, bo prezentuje totalny anty futbol i do tego stracić bramkę w ostatniej akcji oczywiście po sfg, to trzeba być Legią. Brak słów po prostu.

odpowiedz
Gazik - 16 minut temu, *.telkab.pl

Kuzwa i bredzą cos o pucharach....ja pinezka mac.

odpowiedz
Autor - 16 minut temu, *.t-mobile.pl

💩💪

odpowiedz
WojtasBB - 17 minut temu, *.centertel.pl

Kubeł zimnej wody w ostatniej akcji na rozgrzane głowy zawodników i terenów, którzy w myślach dopisywali sobie 21 punktów do końca sezonu. Przecież oni, będąc tuż nad strefą spadkową, o pucharach gadali. Ja rozumiem, że tabela spłaszczona, natomiast trochę za bardzo odpłynęli. Tak naprawdę muszą gryźć trawę w każdym meczu, by choć z trzy razy wygrać i to powinno wystarczyć do środka tabeli. Nic więcej w tym sezonie nie osiągną.

odpowiedz
Okęciak - 19 minut temu, *.netfala.pl

Ale sfrajerzyli... niestety mam wrażenie że zabiło nas własne kunktatorstwo. Zamiast grać do końca to co graliśmy, to defensywne zmiany (Jędrzejczyk, Reca) i obrona za wszelką cenę. Nie wiem czy Hindrich w doliczonym czasie faktycznie miał uraz, jeśli tak to wiadomo nie ma tematu ale jeśli było to taktyczne przedłużanie to niestety bezsens, sędzia doliczył dodatkową minutę w której straciliśmy gola...straszna szkoda, straciliśmy ważne dwa punkty.

odpowiedz
Darek - 20 minut temu, *.tpnet.pl

Mówiłem,że jak będzie 1 punkt w dwóch meczach u siebie to będzie cud.Wszysko się u buków zgadza.

odpowiedz
Szymon - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Frajerstwo

odpowiedz
W(L) - 21 minut temu, *.play.pl

To jest frajerstwo jak można było to tak zj.. ać pytam po co symulka bramkarza była i te dziadowskie zmiany jprdl 🥺

odpowiedz
Marcin - 21 minut temu, *.plus.pl

Banda PRZEGRYWÒW,frajerzy do kwadratu

odpowiedz
darleg85 - 22 minuty temu, *.orange.pl

Czemu Papszun nie robi zmian? W końcówce wprowadza obrońców. Zamiast wpuścić Żewłakowa młodego, Nsame albo Kovacika. Trener powie że pecha mieli w końcówce, i że znów nie przegrali. Lepiej wyniku bronić niż zaryzykować i drugą bramkę strzelić i pieprzyć przed meczem, że jak dwa mecze wygrają, to bedą puchary.

odpowiedz
Dziad_LeopoLd - 22 minuty temu, *.play.pl

Decydowanie się na trzy zmiany w 85 minucie to chyba trochę słaby pomysł. Nsame nie mógł wejść za Rajovicia chociaż na pół godziny? Kacper Urbański cieniutki jak sik pająka (to już chyba reguła, że Kacpry w Legii nie błyszczą) i bezproduktywna zmiana. Nie można było puścić młodego Żewłaka? Szkoda dwóch punktów.

odpowiedz
Bato - 22 minuty temu, *.3.63

Panowie
Mówcie co chcecie,ale z takim napastnikiem nie ma opcji żebyśmy spadli z ligi
80+ minut przebieganych, przewalczonych, ambicja ,walka na boisku i ani kropli potu !!! Baa.. mało tego ani kszty zmęczenia i oznak spadku sił .To jest dopiero gość 😂
Mileta brawo 💪
Na poważnie - z całym szacunkiem do tego Pana ale u mnie w lidze podwórkowej nie miałby miejsca w żadnej z drużyn
Myślę że trener i sztab sami robią mu na złość wyssawiajasc w pierwszej 11 bo on po prostu nie ma chęci grać w piłkę

odpowiedz
Rataj - 23 minuty temu, *.centertel.pl

Nie przypominam sobie kiedy ostatnio Legia wypuściła w doliczonym czasie zwycięstwo. Jakoś zawsze udawało się dowieść. Wielka szkoda.

odpowiedz
Korda - 24 minuty temu, *.centertel.pl

Co tu duzo mowic , ani jedna ani druga drużyna nie zasłużyła na wygraną

odpowiedz
Gazik - 24 minuty temu, *.telkab.pl

Sorki, ale Urbańskie katastrofa, mileta jak zwykle, ale najgorsze jest to, ze nie mamy ich kim zmienić...hanysy pograły o puchar i niby zmęczeni, a jednak potrafili nas zeszmacić pare razy....a my byliśmy ciency jak du...a węża...ja pier...le...katastrofa i tyle.

odpowiedz
Slaweczek1969 - 25 minut temu, *.play.pl

Każdy w Warszawie, zna to powiedzenie : masz frajera to go duś, jak się zesra to go puść. Wszyscy tylko nie oni...

odpowiedz
cocojambo - 26 minut temu, *.play.pl

Niektórzy zapomnieli jak graliśmy jeszcze kilka kolejek wstecz ,i bajdurzyli o pucharach . O nich możemy zapomnieć . Ale o utrzymanie jestem spokojny , na lechu będzie mega ciężko , remis będzie sukcesem , ale reszta drużyn z którymi gramy jest w naszym zasięgu . Damy radę

odpowiedz
Zosiek - 26 minut temu, *.110.230

Papszunizm przegrał niestety nie pierwszy raz😜

odpowiedz
Matek - 27 minut temu, *.proneteus.pl

Kórw. Nie wierzę !!!! Egzorcysta potrzebny Natychmiast!!! 🙈🙈🙈🤦🤦🤦

odpowiedz
paw_pawela - 28 minut temu, *.telkab.pl

Nie przegrywamy ale dziś nie wiem czy się cieszyć czy nie.... piłka 🤯

odpowiedz
Sebo(L) - 28 minut temu, *.vectranet.pl

Do 80 minuty meczu z boiska wiało taką nudą,że można było usnąć.Emocje zerowe.Piłkarskie szachy.Remis niestety choć nic nam w zasadzie nie dający to całkowicie sprawiedliwy. Niektórym już się przyśniły puchary ale to jednak raczej będzie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki.

odpowiedz
Ukiluki - 29 minut temu, *.glasoperator.nl

Szkoda szkoda tych dwóch straconych punktów ,napastnicy nędza Rajovic i Adamski -porażka

odpowiedz
KowaLsky - 30 minut temu, *.vectranet.pl

1 liga jest już faktem. Dziękuję dobranoc.

odpowiedz
no ja - 30 minut temu, *.alfanet24.pl

ku...a mać

odpowiedz
żeromak - 31 minut temu, *.play.pl

J... sędziego i całą rodzinę jego!

odpowiedz
LWST - 32 minuty temu, *.plus.pl

Papszun to jednak kiep,nie wpuścić nawet na minutę najlepszego strzelca Nsame to jest jakaś kpina ,najpierw granie na 0:0 ,później tylko żeby nie stracić i on gada o europejskich pucharach 🤡🤡

odpowiedz
eLka - 32 minuty temu, *.vectranet.pl

To, co los dał nam w Gdyni, teraz zabrał...

odpowiedz
J1980 - 32 minuty temu, *.jmdi.pl

Tytuł artykułu totalnie nie na miejscu....
Jak zwycięstwo stracone...?? Raczej remis wyżwbrany....
Trzeba patrzeć uczciwie na sprawy... Legia musi się modlić o potknięcia arki, widzewa, pogoni i radomiaka....
Legia jest bardzo słabą drużyną która do ostatniej kolejki będzie walczylayo utrzymanie w lidze
Jakie ku... Stracone punkty? Jeden punkt wywalczony.... I tyle w temacie

odpowiedz
Zielarski - 33 minuty temu, *.co.uk

Ku...wa 🤬

odpowiedz
PIT - 33 minuty temu, *.net.pl

To są niedorozwoje i nieudacznicy. Tyle w temacie.

odpowiedz
Fan Kacpera - 33 minuty temu, *.centertel.pl

Jak to było trenerze na co mamy jeszcze szansę ?????? Że na puchary ?????????
Wy dziady będziecie walczyć o utrzymanie do ostatniej kolejki .Były ochy i achy po meczu w Szczecinie i co gwiazdeczki już się rozpływały w zachwytach pochwałach a dzisiaj wrócili na ziemię i 80 minut kopania się po czołach .
Zaraz przeczytamy że wszystko było pod kontrolą i nne bzdury a przede wszystkim że znowu nie zasłużyli na taki wynik .

Dziady w koszulkach z L na piersi akt kolejny .

Żenada .....

odpowiedz
Papszun z Miodkiem są siebie warci - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

Typowa Papszuniada: brzydka gra i kopanie się po czołach. Balonik pompowany przez Papszuna o 6 punktach w dwóch meczach pękł z hukiem już dzisiaj.

odpowiedz
Bolo - 34 minuty temu, *.net.pl

Pajace i tyle w temacie, jak można dać się przeskoczyć Jedzą pytam chłopie wszedłeś po to by bronić a skaczesz do główki jak junior Augustyniak powinieneś do końca stać przy słupku po cholerę odskoczył on od słupka

odpowiedz
Bln - 35 minut temu, *.play.pl

Rajowic the best. Spi...alaj !

odpowiedz
Exodus - 35 minut temu, *.t-ipconnect.de

I po pucharach 🤣. Nadejszły chude lata. Miał być FC Basel, a jest FC Bajzel.

odpowiedz
KIBIC - 35 minut temu, *.vectranet.pl

Tak się kończy pajacowanie z udawaną kontuzją i wydłużonym czasem gry. Panie Marku gdyby nie ta głupia pseudo przerwa wygralibyśmy. Po co wprowadzać takie tandetne rozwiazania przecież My to nie Amica

odpowiedz
Kibic(L) - 35 minut temu, *.play-internet.pl

K... MAĆ!

odpowiedz
Qtas - 36 minut temu, *.media.pl

A więc będzie zacięta walka o utrzymanie do ostatniej kolejki . Szkoda tylko że terminarz jest fatalny. Będące w niezłej formie Zagłębie, idący na mistrza Lech, nieprzegrywajacy z Vuko Widzew, Termalica z która zawsze gra się ciężko, bezkompromisowa Lechia... Oby nie okazało się że w końcowym rozrachunku braknie frajersko straconych punktów z Górnikiem czy brak wygranej z fatalnym Radomiakiem

odpowiedz
Wolfik - 6 minut temu, *.play.pl

@Qtas: Zgadzam się. Według mnie te dwa mecze u siebie są meczami o wszystko. Pierwszy z nich koncertowo przesraliśmy. Oby tylko ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku.😟

odpowiedz
Jano - 37 minut temu, *.awist.pl

No tak zje.... ten mecz! Witaj I ligo!!!!!!

odpowiedz
Antek - 37 minut temu, *.verizon.net

Te karne sa niesmaczne

odpowiedz
pawel - 37 minut temu, *.vectranet.pl

Niech już,oni się utrzymają i idą w większości w pi...du. Cały sezon się kompromitują z nielicznymi wyjątkami, biją kolejne niechlubne rekordy. Banda przeciętnych wkładów, których naściągali pseudo dyrektorzy, którzy nie mają pojęcia jak powinien wyglądać transfer do klubu. I jeszcze ojciec dyrektor nieudacznik pudel.

odpowiedz
Sidik - 39 minut temu, *.centertel.pl

Pilkarzyki pajacyki

odpowiedz
Kwas70 - 39 minut temu, *.telia.com

Ku...a Mac!!!

odpowiedz
SlawoL - 40 minut temu, *.icpnet.pl

Zmarnowane punkty. Będzie ich brakować.

odpowiedz
Matt - 40 minut temu, *.wanadoo.fr

Ale nadal idziemy walczyć o puchary.

odpowiedz
Legionista - 40 minut temu, *.orange.pl

Jedzą wpuszczony na obronę wyniku a tu jego błąd i bramka...kuzwa po co on? Potrzebny był? W obronie było oki...kuzwa niezrozumiałe decyzje

odpowiedz
Pusia - 40 minut temu, *.vectranet.pl

W 1 lidze nie jest źle! Głowa do góry ogóry! Brawo Papszun! Wpuszcza trzech i zawalają mu mecz, długo dziadek jedzą będzie grał?

odpowiedz
Michał - 40 minut temu, *.plus.pl

Żeby ich wszystkich w cholerę krew zalała. Idź pan w pi..u do rudej.

odpowiedz
R - 41 minut temu, *.play-internet.pl

Nie rozumiem dlaczego nie gra Nsame nawet pół godziny skoro dwie gwiazdy w ataku nie potrafia nic zrobić przez 70 minut meczu. Papszun to Ty przegrałeś mecz zmianami. Nie potrafisz zarządzać meczem... I teraz to widać dokładnie...

odpowiedz
Martinez76 - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

Ręce opadają. Hanysy w doliczonym ratują niezasłużony remis.
Ale szczerze Legia zagrała cieniutko. Nawet defensywa posypała się, kiedy akurat za wszelką cenę trzeba było nie grać pod własnym polem karnym. Wszedł Reca i chyba nie dotknął piłki? Jędza też nic nie wniósł na boisko poza koszulką.
Szkoda straconych 2 punktów. Ale to też wynik kunktatorstwa. Było grać a nie d...ę w bramce trzymać.

odpowiedz
mietowy - 42 minuty temu, *.play.pl

k ale pech tak nie duzo brakowalo

odpowiedz
Dariusz - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

Zasłużony remis, choć byliśmy blisko sprawienia niespodzianki. Górnik niestety był lepszy, ale tak się mecz ułożył, że mamy czego żałować. 😟

odpowiedz
Ryj - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Dariusz: już Ci lepiej? Spuściłeś z krzyża?

odpowiedz
Wolfik - 42 minuty temu, *.play.pl

Oby ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku....ale frajerstwo ☹️

odpowiedz
wtf - 42 minuty temu, *.play.pl

Jak się gra na remis to się remisuje,końcówka każdego meczu za Papszuna to paniczna obrona!

odpowiedz
L - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Sedzia ty k...o

odpowiedz
ed - 29 minut temu, *.centertel.pl

@L: sam jestes frajer i to obsrany

odpowiedz
Anonim - 43 minuty temu, *.play.pl

Sporo to ich może kosztować, jak frajerzy

odpowiedz
Paczkomat - 43 minuty temu, *.plus.pl

WIęcej Jędzy, więcej Rajovicia!!!!!

odpowiedz
el - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

to juz czyste frajerstwo.😐

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
