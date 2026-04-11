Punkty stracone w ostatniej akcji...

Legia Warszawa zaledwie zremisowała na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze, tracąc gola w ostatniej akcji spotkania... Legioniści prowadzili od 82. minuty po golu z rzutu karnego Rafała Augustyniaka. Wydawało się, że gospodarzom już nic złego się nie stanie, a jednak tuż przed końcem spotkania punkt Górnikowi uratował Paweł Bochniewicz...

Przed meczem miała miejsce przejmująca chwila, kiedy wszyscy minutą ciszy oddaliśmy cześć zmarłemu w piątek Jackowi Magierze. Pojawiła się również oprawa z wymownym hasłem "Panie Jacku, dziękujemy"... Niebawem sędzia dał sygnał do rozpoczęcia spotkania. Legioniści kilkukrotnie w pierwszych minutach znaleźli się pod polem karnym Górnika, ale po dośrodkowaniach z rzutów różnych niewiele się wydarzyło. Goście również nie zamierzali przesadnie cofać się na swoją połowę i starali się odgryzać zaczepnymi akcjami w ofensywie.

Pierwszy kwadrans upłynął bez celnego strzału. Pomimo intensywnej gry żaden z bramkarzy nie miał wiele pracy. W 18. minucie do dobrej okazji doszedł Rafał Augustyniak. Uderzenie z powietrza kapitana Legii przeleciało jednak obok słupka. Kolejne minuty mijały, a obraz gry nie zmieniał się. Trudno było któremukolwiek z zespołów zaskoczyć przeciwnika na tyle, aby stworzyć szansę bramkową. W 38. minucie kolejny strzał w wykonaniu legionistów. Tym razem zza pola karnego na wiwat huknął Juergen Elitim. Za moment odpowiedział Ondřej Zmrzlý, który główkował również ponad poprzeczką. Do pierwszej połowy arbiter doliczył dwie minuty, które nie wpłynęły na wynik. Pierwsze 45 minut zakończył się bez bramek i... bez celnych strzałów. Taki rezultat nie był satysfakcjonujący dla "Wojskowych", szczególnie że kilka godzin wcześniej swoje spotkanie wygrał Widzew Łódź, który w tabeli depcze legionistom po piętach.

W przerwie trener Marek Papszun nie zdecydował się na dokonanie zmian w składzie. Pomimo tego pierwsze minuty po zmianie stron były bardzo intensywne. Najpierw swoją szansę miał Radovan Pankov, który po zamieszaniu w polu karnym niespodziewanie znalazł się niemal sam przed bramkarzem. Niestety, Serb miał nieco trudnione zadanie z powodu ostrego kąta i ostatecznie trafił tylko w boczną siatkę. Za moment o krok od szczęścia był Damian Szymański. Pomocnik dostał podanie ze skrzydła i gdyby nie instynktowny blok jednego z defensorów Górnika, to Marcel Łubik nie miałby nic do powiedzenia.

W 66. minucie Legia ponownie zaatakowała skrzydłem. Na prawej stronie przeciwnikiem zakręcił Wszołek, który dośrodkował przed bramkę zabrzan, a tam szczęśliwie interweniował Paweł Bochniewicz. Kiedy wydawało się, że tego dnia zobaczymy wynik bezbramkowy, nadeszła 79. minuta. Wówczas Kacper Urbański trafił w rękę Rafała Janickiego i arbiter zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. W podjęciu tej decyzji wspomógł się jeszcze wideoanalizą VAR. Do wykonania "jedenastki" podszedł Augustyniak i oddając pierwsze celne uderzenie tego wieczoru... wyprowadził Legię na prowadzenie! Pomocnik nie dał najmniejszych szans Łubikowi, posyłając piłkę w górny róg bramki. Końcówka spotkania to zaciekłe ataki Górnika. W doliczonym czasie gry goście bliscy byli wyrównania, ale świetnie na linii zachował się Otto Hindrich. W ostatniej akcji meczu zabrzanie doprowadzili do remisu... Paweł Bochniewicz skutecznie główkował po wrzutce z rzutu rożnego...

Benit - 25 sekund temu, *.t-mobile.pl Jak dla bramkę zawalił Reca,nie wiedział chłop co ma robić.W końcu nawet nie wyskoczył. odpowiedz

robochłop - 1 minutę temu, *.orange.pl Gównopunkty po gównomeczu...trenejro przespał drugą połowę...ostatnie dwie minuty dogrywki-proszenie się o kłopoty... odpowiedz

... - 1 minutę temu, *.vectranet.pl pierwsza liga, to nie koniec świata. kiedyś wrócimy do ekstraklasy. odpowiedz

wkz - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Niech stanę przed żyleta prze kibicami razem z Marusia Papszunowa i niech spojrzą w str kibiców niech zaśpiewają te pi....dy zapyziałe te f *aje ale tak z serca tak honorowo

Jaaaaaaceeeeek Maaaagieeraaaaaa

Nie wstyd Wam odpowiedz

AAA - 2 minuty temu, *.play.pl Dalej stawiaj na to duńskie drewno,a Nsame dalej na ławce.

Marek obudź się chłopie. odpowiedz

Hanys - 7 minut temu, *.orange.pl Zamiast wpuścić Nsame który potrafi przytrzymać piłkę z przodu to Srapszun daje Recę !! Adamski zabiegany a musi grać do końca !!! I co ??? Zmęczony Adamski , za biegacza Kuna -słaby Reca i brakuje walki w wysokim presingu !! A różny i gol to tylko konsekwencja złych decyzji !! odpowiedz

Zenek - 9 minut temu, *.verizon.net Trener defesywa I wysoki atak a gra widac odpowiedz

eLka - 10 minut temu, *.vectranet.pl Adminie, co ci przeszkadzało w moim komentarzu o wyrównaniu bilansu sprawiedliwości (mecz w Gdyni - mecz dzisiaj). odpowiedz

PLK - 12 minut temu, *.centertel.pl Słaby mecz... Ale trzy punkty były już nasze.... Jak można można zrobić coś takiego w decydującej i ostatniej akcji?!!!! Niewiarygodne!!!! odpowiedz

Leo - 14 minut temu, *.plus.pl Dzięki Jędza! odpowiedz

,,, - 12 minut temu, *.vectranet.pl @Leo: to nie Jędza! to reca... odpowiedz

Szpic - 15 minut temu, *.play-internet.pl Frajerstwo tej drużyny przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zremisować wygrany mecz przeciwko zespołowi, któremu trudno coś strzelić, bo prezentuje totalny anty futbol i do tego stracić bramkę w ostatniej akcji oczywiście po sfg, to trzeba być Legią. Brak słów po prostu. odpowiedz

Gazik - 16 minut temu, *.telkab.pl Kuzwa i bredzą cos o pucharach....ja pinezka mac. odpowiedz

Autor - 16 minut temu, *.t-mobile.pl 💩💪 odpowiedz

WojtasBB - 17 minut temu, *.centertel.pl Kubeł zimnej wody w ostatniej akcji na rozgrzane głowy zawodników i terenów, którzy w myślach dopisywali sobie 21 punktów do końca sezonu. Przecież oni, będąc tuż nad strefą spadkową, o pucharach gadali. Ja rozumiem, że tabela spłaszczona, natomiast trochę za bardzo odpłynęli. Tak naprawdę muszą gryźć trawę w każdym meczu, by choć z trzy razy wygrać i to powinno wystarczyć do środka tabeli. Nic więcej w tym sezonie nie osiągną. odpowiedz

Okęciak - 19 minut temu, *.netfala.pl Ale sfrajerzyli... niestety mam wrażenie że zabiło nas własne kunktatorstwo. Zamiast grać do końca to co graliśmy, to defensywne zmiany (Jędrzejczyk, Reca) i obrona za wszelką cenę. Nie wiem czy Hindrich w doliczonym czasie faktycznie miał uraz, jeśli tak to wiadomo nie ma tematu ale jeśli było to taktyczne przedłużanie to niestety bezsens, sędzia doliczył dodatkową minutę w której straciliśmy gola...straszna szkoda, straciliśmy ważne dwa punkty. odpowiedz

Darek - 20 minut temu, *.tpnet.pl Mówiłem,że jak będzie 1 punkt w dwóch meczach u siebie to będzie cud.Wszysko się u buków zgadza. odpowiedz

Szymon - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Frajerstwo odpowiedz

W(L) - 21 minut temu, *.play.pl To jest frajerstwo jak można było to tak zj.. ać pytam po co symulka bramkarza była i te dziadowskie zmiany jprdl 🥺 odpowiedz

Marcin - 21 minut temu, *.plus.pl Banda PRZEGRYWÒW,frajerzy do kwadratu odpowiedz

darleg85 - 22 minuty temu, *.orange.pl Czemu Papszun nie robi zmian? W końcówce wprowadza obrońców. Zamiast wpuścić Żewłakowa młodego, Nsame albo Kovacika. Trener powie że pecha mieli w końcówce, i że znów nie przegrali. Lepiej wyniku bronić niż zaryzykować i drugą bramkę strzelić i pieprzyć przed meczem, że jak dwa mecze wygrają, to bedą puchary. odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 22 minuty temu, *.play.pl Decydowanie się na trzy zmiany w 85 minucie to chyba trochę słaby pomysł. Nsame nie mógł wejść za Rajovicia chociaż na pół godziny? Kacper Urbański cieniutki jak sik pająka (to już chyba reguła, że Kacpry w Legii nie błyszczą) i bezproduktywna zmiana. Nie można było puścić młodego Żewłaka? Szkoda dwóch punktów. odpowiedz

Bato - 22 minuty temu, *.3.63 Panowie

Mówcie co chcecie,ale z takim napastnikiem nie ma opcji żebyśmy spadli z ligi

80+ minut przebieganych, przewalczonych, ambicja ,walka na boisku i ani kropli potu !!! Baa.. mało tego ani kszty zmęczenia i oznak spadku sił .To jest dopiero gość 😂

Mileta brawo 💪

Na poważnie - z całym szacunkiem do tego Pana ale u mnie w lidze podwórkowej nie miałby miejsca w żadnej z drużyn

Myślę że trener i sztab sami robią mu na złość wyssawiajasc w pierwszej 11 bo on po prostu nie ma chęci grać w piłkę odpowiedz

Rataj - 23 minuty temu, *.centertel.pl Nie przypominam sobie kiedy ostatnio Legia wypuściła w doliczonym czasie zwycięstwo. Jakoś zawsze udawało się dowieść. Wielka szkoda. odpowiedz

Korda - 24 minuty temu, *.centertel.pl Co tu duzo mowic , ani jedna ani druga drużyna nie zasłużyła na wygraną odpowiedz

Gazik - 24 minuty temu, *.telkab.pl Sorki, ale Urbańskie katastrofa, mileta jak zwykle, ale najgorsze jest to, ze nie mamy ich kim zmienić...hanysy pograły o puchar i niby zmęczeni, a jednak potrafili nas zeszmacić pare razy....a my byliśmy ciency jak du...a węża...ja pier...le...katastrofa i tyle. odpowiedz

Slaweczek1969 - 25 minut temu, *.play.pl Każdy w Warszawie, zna to powiedzenie : masz frajera to go duś, jak się zesra to go puść. Wszyscy tylko nie oni... odpowiedz

cocojambo - 26 minut temu, *.play.pl Niektórzy zapomnieli jak graliśmy jeszcze kilka kolejek wstecz ,i bajdurzyli o pucharach . O nich możemy zapomnieć . Ale o utrzymanie jestem spokojny , na lechu będzie mega ciężko , remis będzie sukcesem , ale reszta drużyn z którymi gramy jest w naszym zasięgu . Damy radę odpowiedz

Zosiek - 26 minut temu, *.110.230 Papszunizm przegrał niestety nie pierwszy raz😜 odpowiedz

Matek - 27 minut temu, *.proneteus.pl Kórw. Nie wierzę !!!! Egzorcysta potrzebny Natychmiast!!! 🙈🙈🙈🤦🤦🤦 odpowiedz

paw_pawela - 28 minut temu, *.telkab.pl Nie przegrywamy ale dziś nie wiem czy się cieszyć czy nie.... piłka 🤯 odpowiedz

Sebo(L) - 28 minut temu, *.vectranet.pl Do 80 minuty meczu z boiska wiało taką nudą,że można było usnąć.Emocje zerowe.Piłkarskie szachy.Remis niestety choć nic nam w zasadzie nie dający to całkowicie sprawiedliwy. Niektórym już się przyśniły puchary ale to jednak raczej będzie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki. odpowiedz

Ukiluki - 29 minut temu, *.glasoperator.nl Szkoda szkoda tych dwóch straconych punktów ,napastnicy nędza Rajovic i Adamski -porażka odpowiedz

KowaLsky - 30 minut temu, *.vectranet.pl 1 liga jest już faktem. Dziękuję dobranoc. odpowiedz

no ja - 30 minut temu, *.alfanet24.pl ku...a mać odpowiedz

żeromak - 31 minut temu, *.play.pl J... sędziego i całą rodzinę jego! odpowiedz

LWST - 32 minuty temu, *.plus.pl Papszun to jednak kiep,nie wpuścić nawet na minutę najlepszego strzelca Nsame to jest jakaś kpina ,najpierw granie na 0:0 ,później tylko żeby nie stracić i on gada o europejskich pucharach 🤡🤡 odpowiedz

eLka - 32 minuty temu, *.vectranet.pl To, co los dał nam w Gdyni, teraz zabrał... odpowiedz

J1980 - 32 minuty temu, *.jmdi.pl Tytuł artykułu totalnie nie na miejscu....

Jak zwycięstwo stracone...?? Raczej remis wyżwbrany....

Trzeba patrzeć uczciwie na sprawy... Legia musi się modlić o potknięcia arki, widzewa, pogoni i radomiaka....

Legia jest bardzo słabą drużyną która do ostatniej kolejki będzie walczylayo utrzymanie w lidze

Jakie ku... Stracone punkty? Jeden punkt wywalczony.... I tyle w temacie odpowiedz

Zielarski - 33 minuty temu, *.co.uk Ku...wa 🤬 odpowiedz

PIT - 33 minuty temu, *.net.pl To są niedorozwoje i nieudacznicy. Tyle w temacie. odpowiedz

Fan Kacpera - 33 minuty temu, *.centertel.pl Jak to było trenerze na co mamy jeszcze szansę ?????? Że na puchary ?????????

Wy dziady będziecie walczyć o utrzymanie do ostatniej kolejki .Były ochy i achy po meczu w Szczecinie i co gwiazdeczki już się rozpływały w zachwytach pochwałach a dzisiaj wrócili na ziemię i 80 minut kopania się po czołach .

Zaraz przeczytamy że wszystko było pod kontrolą i nne bzdury a przede wszystkim że znowu nie zasłużyli na taki wynik .



Dziady w koszulkach z L na piersi akt kolejny .



Żenada ..... odpowiedz

Papszun z Miodkiem są siebie warci - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Typowa Papszuniada: brzydka gra i kopanie się po czołach. Balonik pompowany przez Papszuna o 6 punktach w dwóch meczach pękł z hukiem już dzisiaj. odpowiedz

Bolo - 34 minuty temu, *.net.pl Pajace i tyle w temacie, jak można dać się przeskoczyć Jedzą pytam chłopie wszedłeś po to by bronić a skaczesz do główki jak junior Augustyniak powinieneś do końca stać przy słupku po cholerę odskoczył on od słupka odpowiedz

Bln - 35 minut temu, *.play.pl Rajowic the best. Spi...alaj ! odpowiedz

Exodus - 35 minut temu, *.t-ipconnect.de I po pucharach 🤣. Nadejszły chude lata. Miał być FC Basel, a jest FC Bajzel. odpowiedz

KIBIC - 35 minut temu, *.vectranet.pl Tak się kończy pajacowanie z udawaną kontuzją i wydłużonym czasem gry. Panie Marku gdyby nie ta głupia pseudo przerwa wygralibyśmy. Po co wprowadzać takie tandetne rozwiazania przecież My to nie Amica odpowiedz

Kibic(L) - 35 minut temu, *.play-internet.pl K... MAĆ! odpowiedz

Qtas - 36 minut temu, *.media.pl A więc będzie zacięta walka o utrzymanie do ostatniej kolejki . Szkoda tylko że terminarz jest fatalny. Będące w niezłej formie Zagłębie, idący na mistrza Lech, nieprzegrywajacy z Vuko Widzew, Termalica z która zawsze gra się ciężko, bezkompromisowa Lechia... Oby nie okazało się że w końcowym rozrachunku braknie frajersko straconych punktów z Górnikiem czy brak wygranej z fatalnym Radomiakiem odpowiedz

Wolfik - 6 minut temu, *.play.pl @Qtas: Zgadzam się. Według mnie te dwa mecze u siebie są meczami o wszystko. Pierwszy z nich koncertowo przesraliśmy. Oby tylko ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku.😟 odpowiedz

Jano - 37 minut temu, *.awist.pl No tak zje.... ten mecz! Witaj I ligo!!!!!! odpowiedz

Antek - 37 minut temu, *.verizon.net Te karne sa niesmaczne odpowiedz

pawel - 37 minut temu, *.vectranet.pl Niech już,oni się utrzymają i idą w większości w pi...du. Cały sezon się kompromitują z nielicznymi wyjątkami, biją kolejne niechlubne rekordy. Banda przeciętnych wkładów, których naściągali pseudo dyrektorzy, którzy nie mają pojęcia jak powinien wyglądać transfer do klubu. I jeszcze ojciec dyrektor nieudacznik pudel. odpowiedz

Sidik - 39 minut temu, *.centertel.pl Pilkarzyki pajacyki odpowiedz

Kwas70 - 39 minut temu, *.telia.com Ku...a Mac!!! odpowiedz

SlawoL - 40 minut temu, *.icpnet.pl Zmarnowane punkty. Będzie ich brakować. odpowiedz

Matt - 40 minut temu, *.wanadoo.fr Ale nadal idziemy walczyć o puchary. odpowiedz

Legionista - 40 minut temu, *.orange.pl Jedzą wpuszczony na obronę wyniku a tu jego błąd i bramka...kuzwa po co on? Potrzebny był? W obronie było oki...kuzwa niezrozumiałe decyzje odpowiedz

Pusia - 40 minut temu, *.vectranet.pl W 1 lidze nie jest źle! Głowa do góry ogóry! Brawo Papszun! Wpuszcza trzech i zawalają mu mecz, długo dziadek jedzą będzie grał? odpowiedz

Michał - 40 minut temu, *.plus.pl Żeby ich wszystkich w cholerę krew zalała. Idź pan w pi..u do rudej. odpowiedz

R - 41 minut temu, *.play-internet.pl Nie rozumiem dlaczego nie gra Nsame nawet pół godziny skoro dwie gwiazdy w ataku nie potrafia nic zrobić przez 70 minut meczu. Papszun to Ty przegrałeś mecz zmianami. Nie potrafisz zarządzać meczem... I teraz to widać dokładnie... odpowiedz

Martinez76 - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Ręce opadają. Hanysy w doliczonym ratują niezasłużony remis.

Ale szczerze Legia zagrała cieniutko. Nawet defensywa posypała się, kiedy akurat za wszelką cenę trzeba było nie grać pod własnym polem karnym. Wszedł Reca i chyba nie dotknął piłki? Jędza też nic nie wniósł na boisko poza koszulką.

Szkoda straconych 2 punktów. Ale to też wynik kunktatorstwa. Było grać a nie d...ę w bramce trzymać. odpowiedz

mietowy - 42 minuty temu, *.play.pl k ale pech tak nie duzo brakowalo odpowiedz

Dariusz - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Zasłużony remis, choć byliśmy blisko sprawienia niespodzianki. Górnik niestety był lepszy, ale tak się mecz ułożył, że mamy czego żałować. 😟 odpowiedz

Ryj - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @Dariusz: już Ci lepiej? Spuściłeś z krzyża? odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.play.pl Oby ta ostatnia akcja meczu nie zdecydowała o naszym spadku....ale frajerstwo ☹️ odpowiedz

wtf - 42 minuty temu, *.play.pl Jak się gra na remis to się remisuje,końcówka każdego meczu za Papszuna to paniczna obrona! odpowiedz

L - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Sedzia ty k...o odpowiedz

ed - 29 minut temu, *.centertel.pl @L: sam jestes frajer i to obsrany odpowiedz

Anonim - 43 minuty temu, *.play.pl Sporo to ich może kosztować, jak frajerzy odpowiedz

Paczkomat - 43 minuty temu, *.plus.pl WIęcej Jędzy, więcej Rajovicia!!!!! odpowiedz

el - 44 minuty temu, *.play-internet.pl to juz czyste frajerstwo.😐 odpowiedz

