Wypożyczeni: Banasik przeciwko Wiśle

Po dwumeczowej absencji Sergio Barcia wrócił do gry. I choć jego zespół przegrał ważne spotkanie z Malagą, to wypożyczony z Legii defensor zaliczył udany występ. Wojciech Banasik zebrał kolejne doświadczenie w bramce Polonii Bytom. Natomiast Marcel Mendes-Dudziński wciąż czeka na swoją szansę.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 58. minuty w przegranym 0-1 meczu z Widzewem Łódź.

I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki miała w planach rozegranie spotkania z ŁKS Łódź. Jednak z racji wymiany murawy na obiekcie rywala mecz został przełożony na inny termin.



Pogoń Siedlce przegrała 0-1 z GKS Tychy. Bartosz Dembek zaliczył pełne 90 minut a Jakub Zbróg został zmieniony w 77. minucie spotkania. Mimo porażki siedlczanie zajmują jeszcze bezpieczne miejsce nad strefą spadkową.

Wojciech Banasik stanął między słupkami w barwach Polonii Bytom i rozegrał pełne spotkanie. Bytomianie zremisowali 1-1 z Wisłą Kraków.

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Chojniczanką Chojnice

Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia wrócił do składu Las Palmas, które przegrało 0-2 z Malagą. Defensor rozegrał całe spotkanie i był wyróżniającą się postacią swojej drużyny. Mimo niekorzystnego wyniku wygrywał pojedynki w powietrzu oraz na ziemi, zaliczał przechwyty oraz blokował próby rywali. Do tego na 97 podań miał 89 celnych (92%). Raz próbował celnie uderzać na bramkę rywali. Po tej porażce Las Palmas zajmuje 7. miejsce w tabeli.