Kibice z Lubina przyjadą na Ł3 autokarami

Kibice Zagłębia Lubin organizują autokarowy wyjazd na piątkowy mecz z Legią przy Łazienkowskiej. Lubinianie za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 230 złotych.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w lipcu 2024 roku, fani Zagłębia byli obecni w 225 osób (w tym Odra Opole 31, Arka 8 i Zawisza 3) z dwiema flagami. Z kolei na koniec sezonu 2023/24 Zagłębie przyjechało w znacznie lepszej liczbie - 692 os. (w tym Odra 38, Polonia Bytom 9 i Zawisza 5). W lipcu 2022r. fani z Dolnego Śląska zawitali do stolicy w 150 osób, a w sierpniu 2019 roku w 238 głów.





