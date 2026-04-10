Jankowski: Bardzo nam zależy, by Pluta został

Współwłaściciel koszykarskiej Legii, Jarosław Jankowski w ciekawej rozmowie z Karolem Waśkiem dla Interii, mówi m.in. o budżecie naszego klubu, możliwości przedłużenia kontraktu z Andrzejem Plutą, zatrudnieniu Michała Fałkowskiego na stanowisku dyrektora ds. komunikacji i PR, czy budowie hali na Skrze.

- Myślę, że nasz obecny budżet to kwota w okolicach 14 mln zł. Dokładną kwotę mogę podać po zakończeniu rozgrywek. To wynika, że z różnych składowych, które są po prostu ruchome. (...) Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nasz klub wydaje dzisiaj bardzo dużo pieniędzy na rozwój organizacji. Robimy to świadomie, bo uważamy, że rozwój klubu musi iść równolegle z rozwojem sportowym. Nie można tego zaburzyć - mówi przewodniczący Rady Nadzorczej sekcji koszykówki Legii Warszawa.

Przenosiny Legii do większej hali w ciągu dwóch i pół roku są coraz bardziej realne, bowiem miasto wybrało już generalnego wykonawcę hali na Skrze, która ma być domem dla Legii Kosz oraz siatkarzy Projektu. W połowie roku powinny rozpocząć się prace budowlane. - Przede wszystkim bardzo ważnym celem, takim kamieniem milowym w historii klubu, jest powstanie nowej hali na Skrze. Jest w tym zakresie bardzo dużo pracy do wykonania pod kątem marketingowo-komunikacyjnym. Dzisiaj gramy w hali, która ma niecałe 2 tysiące miejsc, a przenosimy się do hali, której pojemność jest trzykrotnie większa. Planujemy kontynuować nasze "sold-outy", co będzie wyzwaniem potroić praktycznie z dnia na dzień naszą publikę na meczach. Uważam, że duża odpowiedzialność spoczywa właśnie na dziale komunikacji, PR i marketingu. (...) Mamy sporo pomysłów, które trzymamy na nową halę, bo w tym momencie obiekt na Bemowie nie jest po prostu w stanie "dźwignąć" tego pod kątem infrastrukturalnym - mówi Jankowski.

Po sezonie Andrzejowi Plucie kończy się kontrakt z Legią. W mediach mówi się, że zawodnik powinien spróbować swoich sił zagranicą, najlepiej w Hiszpanii. Legia jednak nie zamierza tak łatwo odpuszczać kluczowego gracza w swojej rotacji. "Oczywiście, że złożymy Andrzejowi propozycję. To jest więcej niż pewne. Czy Andrzej zostanie? Myślę, że to zależy od wielu czynników. Jesteśmy przed tymi rozmowami. Z punktu widzenia Legii bardzo nam zależy, żeby Andrzej został z nami - mówi Jarosław Jankowski.

