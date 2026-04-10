Zmarł Jacek Magiera

W piątek 10 kwietnia zmarł były wieloletni zawodnik i trener Legii Warszawa, Jacek Magiera. Obecnie pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski. Miał 49 lat. 

Jak informuje Radio Wrocław, Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego, został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie zmarł. 


W Legii występował w latach 1997-1999, a następnie 2001-2005, wywalczył 2 mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Puchar Ligi i Superpuchar Polski. Prowadził stołeczny klub w Lidze Mistrzów. 


W sumie w koszulce z eLką na piersi rozegrał 228 spotkań i zdobył19 bramek.


Cześć Jego pamięci!



Komentarze (37)

Bebeto - 39 sekund temu, *.play.pl

Jacek Magiera- nie zapomnę !!!

lucho_83 - 1 minutę temu, *.70.100

Nie....Jacek!! Magiera!!!! Spoczywaj w Pokoju Trenerze....😢😢😢

Ka(L)i - 1 minutę temu, *.orange.pl

RIP 😭😭😭😭😭

PG - 2 minuty temu, *.153.169

jest mi cholernie smutno. żegnaj mistrzu

Szantosz - 2 minuty temu, *.play.pl

Wielki ból dla całej piłkarskiej Polski. Kazdy wierzący wie, że skoro tak wyszło to jesteś potrzebny budować ważniejsze struktury gdzieś wyżej. Podziękowania Trenerze.

paw_pawela - 3 minuty temu, *.tdt.pl

🕯🖤

miron - 5 minut temu, *.play.pl

Wieczny odpoczynek Jacek [*]

Kriss - 5 minut temu, *.centertel.pl

Tragedia . Wyrazy współczucia ehh

Michał - 5 minut temu, *.orange.pl

Wspaniały człowiek wspaniały trener.
W naszych sercach na zawsze

robochłop - 5 minut temu, *.orange.pl

Odszedł dobry człowiek...za wcześnie...niech spoczywa w spokoju...

Fan.Grotynskiego - 5 minut temu, *.play.pl

Straszna wiadomość taki dobry człowiek.Spoczywaj w Pokoju Jacek!

Serce boli - 6 minut temu, *.vectranet.pl

Widać potrzebny jest gdzie indziej ,Amen

Hmm - 7 minut temu, *.t-mobile.pl

Przecież to nie może być prawda,jestem w mega kur… szoku…

FI(L)IP - 8 minut temu, *.voo.be

Zmarł ojciec, mąż, syn, brat. Wyrazy współczucia dla Jego rodziny i najbliższych.
Dzięki Magic za grę i pracę w Legii.

1985 - 8 minut temu, *.play.pl

Boże. Szok. Nie wierzę w to...
Kondolencje dla rodziny.
Niewiarygodne. Co za smutny dzień...

sebo((L)) - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

R.I.P.😢😢

Olomanolo - 8 minut temu, *.play.pl

😢😢RiP Trenerze

Darek - 8 minut temu, *.play.pl

Nie wierzę.Szok.
Myślałem,że jeszcze kiedyś wróci do Legii.
Spoczywaj w pokoju.

Mati - 9 minut temu, *.play.pl

Spoczywaj w pokoju Trenerze

Januszek - 9 minut temu, *.play.pl

Aejaaa ejaa ejaaa Jacek Magiera 😢

DonSimone77 - 10 minut temu, *.pct.pl

Ta wiadomość wcisnęła mnie właśnie w fotel....jeszcze niedawno mogliśmy go zobaczyć na ławce trenerskiej reprezentacji Polski...Szok.... JACEK MAGIERA, JACEK MAGIERA AEAEAEAE. 😭

Johny - 10 minut temu, *.153.224

[']

Ikis - 11 minut temu, *.plus.pl

Szok. To strasznie przykre, gdy odchodzi ktoś w sile wieku. Bardzo dobry trener i wspaniały człowiek, tak go zapamiętam. Cześć Jego pamięci!

danije(L) - 11 minut temu, *.223.1

Szok i niedowierzanie... Jaceeeek Magieraaa!" [']

Exodus - 11 minut temu, *.t-ipconnect.de

No szokująca informacja. Wielka strata. Liczyłem, że jeszcze kiedyś zasiądzie na ławce trenerskiej w Legii.

KAMI(L) - 11 minut temu, *.plus.pl

Szok i niedowierzanie!
Spoczywaj w pokoju...😢🕯

Praga - 11 minut temu, *.34.254

Niech spoczywa w spokoju.

Mlody czlowiek, szkoda go.

Wawa - 12 minut temu, *.t-mobile.pl

Na zawsze w naszych sercach
Do zobaczenia trenerze
Wielki mistrz

majusL@legionista.com - 12 minut temu, *.174.42

Pokój jego duszy.

ws - 12 minut temu, *.play.pl

Spoczywaj w pokoju.

Okęciak - 12 minut temu, *.virtuaoperator.pl

Jezu, dopiero co widziałem go w sztabie Urbana podczas meczu kadry ze Szwecją.
Wielka szkoda, dobry piłkarz i dobry trener, Legionista.
Spoczywaj w pokoju Magic!🖤😢

OM1916 - 12 minut temu, *.171.7

Szok 😭

Kozioł - 13 minut temu, *.polskieradio.pl

Cześć Jego pamięci. Wielka strata.

Ka - 13 minut temu, *.centertel.pl

Kurde, wiele razy widziałem go na meczach Legii. Młodszy ode mnie i w o wiele lepszej kondycji niż ja. Życie jest krótkie.

K - 14 minut temu, *.centertel.pl

Jestem zszokowany

tomiacab - 15 minut temu, *.centertel.pl

Jakoś aż nie moge uwierzyć

Gri - 15 minut temu, *.play-internet.pl

Aż się wierzyć niechce. Nie bywała strata!!! Kondolencje dla rodziny

