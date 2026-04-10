Zmarł Jacek Magiera

W piątek 10 kwietnia zmarł były wieloletni zawodnik i trener Legii Warszawa, Jacek Magiera. Obecnie pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski. Miał 49 lat.

REKLAMA

Jak informuje Radio Wrocław, Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego, został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie zmarł.



W Legii występował w latach 1997-1999, a następnie 2001-2005, wywalczył 2 mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Puchar Ligi i Superpuchar Polski. Prowadził stołeczny klub w Lidze Mistrzów.





W sumie w koszulce z eLką na piersi rozegrał 228 spotkań i zdobył19 bramek.





Cześć Jego pamięci!