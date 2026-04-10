Pluta: Pozostanie w Legii jest możliwe. To świetne miejsce!

- Kontrakt z Legią kończy się po tym sezonie. Na ten moment skupiam się na grze dla tego zespołu i daję z siebie wszystko, żeby wywiązać się jak najlepiej ze swoich obowiązków - mówi Andrzej Pluta w rozmowie z serwisem Zkrainynba.com.

REKLAMA

Chociaż w ostatnich miesiącach wiele się mówi o tym, że rozgrywający po sezonie opuści Polskę, sam przekonuje, że nie wyklucza pozostania w Warszawie na kolejny rok. - A czemu nie dalsza gra w Legii? Taki scenariusz też jest możliwy! Jestem w dobrym miejscu, w klubie, który był uczestnikiem Basketball Champions League. Do tego dochodzi walka o obronę mistrzostwa Polski. To są naprawdę mocne argumenty, by zrobić kolejny krok do przodu w karierze. Ja z agentem ustaliłem jasne zasady: wyjadę do klubu zagranicznego tylko wtedy, gdy to będzie miało sens pod wieloma względami - przekonuje rozgrywający Legii.





- Przez większą część sezonu borykaliśmy się z urazami i to było mocno widoczne w naszej grze. Teraz wszyscy są zdrowi i to ma przełożenie na grę i wyniki. W ostatnim meczu z Treflem Sopot wszyscy zagraliśmy pozytywnie i to jest nasza siła - mówi Andrzej Pluta.





