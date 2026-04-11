I liga: Unia Lublin 0-6 Legionistki

Pierwszoligowe Legionistki Warszawa pewnie wygrały wyjazdowe spotkanie z Unią Lublin 6-0 (3-0). Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka 2, Sudyk, Materek, Przybylska i Grodzka. Legionistki prowadzą w tabeli z dużą przewagą nad Ślęzą i są na najlepszej drodze do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

18 kwietnia o 16:00, w LTC, Legionistki podejmować będą Resovię. Do końca sezonu zostało 6 kolejek.


I liga: Unia Lublin 0-6 (0-3) Legionistki Warszawa
0-1 5 min. Kazanecka
0-2 11 min. Sudyk
0-3 23 min. Materek
0-4 48 min. Kazanecka
0-5 70 min. Przybylska
0-6 90 min. Grodzka


Legionistki: Urbańczyk - Grosicka, Kurzelowska, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



Komentarze (1)

Legia - 36 minut temu, *.plus.pl

Redakcjo, czy planujecie w przyszłości zrobić oddzielną rubrykę statystyk, tabeli, terminarzu itp. ?

