I liga: Unia Lublin 0-6 Legionistki

Pierwszoligowe Legionistki Warszawa pewnie wygrały wyjazdowe spotkanie z Unią Lublin 6-0 (3-0). Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka 2, Sudyk, Materek, Przybylska i Grodzka. Legionistki prowadzą w tabeli z dużą przewagą nad Ślęzą i są na najlepszej drodze do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

18 kwietnia o 16:00, w LTC, Legionistki podejmować będą Resovię. Do końca sezonu zostało 6 kolejek.





I liga: Unia Lublin 0-6 (0-3) Legionistki Warszawa

0-1 5 min. Kazanecka

0-2 11 min. Sudyk

0-3 23 min. Materek

0-4 48 min. Kazanecka

0-5 70 min. Przybylska

0-6 90 min. Grodzka





Legionistki: Urbańczyk - Grosicka, Kurzelowska, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.