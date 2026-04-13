Legioniści ku pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Z okazji przypadającego 13 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, na kilka godzin przed meczem naszych piłkarzy z Górnikiem Zabrze, delegacja kibiców warszawskiej Legii udała się na Powązki Wojskowe oddać hołd pomordowanym na Wschodzie oraz Bohaterom uśmierconym w warszawskich katowniach po II Wojnie Światowej. Fani Legii z różnych miast Polski, zapalili znicze na lokalnych cmentarzach i w miejscach pamięci. Po delegacjach legionistów z okazji tegorocznej rocznicy zostaną ślady w Wilnie, a nawet w miejscach pamięci w Belgii i we Francji.

REKLAMA

W trakcie tradycyjnego spaceru na wojskowych Powązkach złożono wieniec w Dolince Katyńskiej, a następnie zapalono znicze na Kwaterze „Ł” oraz pod pomnikiem upamiętniającym tragiczny dzień 10 kwietnia 2010 roku.

Tym samym upamiętniliśmy straconych w 1940 roku przez Rosjan - blisko 22 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej, z czego niemal połowę stanowili oficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej; oddaliśmy cześć ofiarom kontynuacji tego ludobójstwa, trwającego w najlepsze w trakcie wojny i długo po jej zakończeniu, wreszcie pochyliliśmy głowy przed tymi, którzy nie dolecieli tamtego pamiętnego dnia na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.





Chciałoby się zacytować: „Za Wilno, za Grodno, za Katyń, za Lwów – zapłaci sowiecka hołota”. Do tej pory jednak nie zapłaciła przy aprobacie całego świata. W sprawie utraconych, arcypolskich miast nikt się za nami nie wstawił. Zbrodnia Katyńska pozostała bezkarna. Wiele innych podobnych – również. Powojennym oprawcom też jakoś trudno wymierzyć sprawiedliwość i nie ma szans na rozliczenie Rosji za ponad półwieczne zniewolenie Polski.

Zamiast sprawiedliwości i prawdy, w każdym z przywołanych wyżej przypadków triumfują rosyjskie kłamstwa i manipulacje.

Szans na zmianę takiego stanu rzeczy niestety brak.

OFMC