Raport kartkowy przed meczem z Zagłębiem

Wojciech Urbański będzie pauzował w meczu 29. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin z powodu 4 żółtych kartek. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Paweł Wszołek, którzy mają na koncie po 3 napomnienia.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 17 kwietnia o godzinie 20:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović, Damian Szymański
4 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Wojciech Urbański
3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Paweł Wszołek
2 - Juergen Elitim, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).