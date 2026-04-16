Raport kartkowy przed meczem z Zagłębiem

Wojciech Urbański będzie pauzował w meczu 29. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin z powodu 4 żółtych kartek. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Paweł Wszołek, którzy mają na koncie po 3 napomnienia.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 17 kwietnia o godzinie 20:30.

 

Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović, Damian Szymański 
4 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Wojciech Urbański
3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Paweł Wszołek
2 - Juergen Elitim, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow

Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski

1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice). 




więcej filmów
