Japończyk sędzią meczu z Zagłębiem

Koki Nagamine z Japonii został wyznaczony do sędziowania meczu 29. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Na liniach pomagać mu będą rodacy Masaru Hasegawa i Kohei Ando, sędzią technicznym będzie Mateusz Jenda, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Mateusz Piszczelok.
Spotkanie Legia - Zagłębie zostanie rozegrane w piątek, 17 kwietnia o godz. 20:30.
Obsada sędziowska 29. kolejki:
GKS Katowice - Motor Lublin: Tomasz Marciniak (Płock)
Legia Warszawa - Zagłębie Lubin: Kōki Nagamine (Japonia)
Radomiak Radom - Widzew Łódź: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Górnik Zabrze - Korona Kielce: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Pogoń Szczecin - Lech Poznań: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Raków Częstochowa - Cracovia: Szymon Marciniak (Płock)
Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok: Wojciech Myć (Lublin)
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice: Paweł Raczkowski (Warszawa)