29. kolejka Ekstraklasy. Legia na 11. miejscu

Za nami 29. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin i oddaliła się od strefy spadkowej. 

W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Z kolei liderujący Lech wygrał z Pogonią w Szczecinie, a Górnik u siebie pokonał Koronę. W niedzielę Cracovia poniosła wysoką porażkę w Częstochowie, a Arka gładko przegrała z Jagiellonią. Kolejkę zakończył poniedziałkowy mecz pomiędzy Lechią i Piastem, który zakończył się remisem. 

 

29. kolejka:

GKS Katowice 3-2 Motor Lublin
Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin
Radomiak Radom 2-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 1-0 Korona Kielce
Pogoń Szczecin 1-2 Lech Poznań
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Wisła Płock
Raków Częstochowa 4-1 Cracovia
Arka Gdynia 0-3 Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk 1-1 Piast Gliwice

Finder - 34 minuty temu, *.play.pl

od Motoru do Arki/Widzewa strefa zagrożenia spadkiem

BRNB - 10 godzin temu, *.orange.pl

Kierunek Poznan ! Jedziemy po 3pkt. ! Powodzenia !!!

Dickson Chotowski - 12 godzin temu, *.btcentralplus.com

Nie spadnie arka, widzew i pogon. 🙂

GARGAMEL1982 - 19.04.2026 / 21:30, *.orange.pl

Za tydzień w pape w Poznaniu i znowu walka o utrzymanie

Aryon - 23 godziny temu, *.play.pl

@GARGAMEL1982: Dlaczego od razu w papę. Ja raczej jestem przekonany do tego, że będzie remis w Posraniu.

V - 19.04.2026 / 21:00, *.autocom.pl

Jeszcze Płock namiesza. Ma za tydzień Radomiaka, potem Pogoń i Motor. Potem bezpośrednia walka z Górnikiem u siebie i na koniec Lecha

WIELUNSKI LEGIONISTA - 19.04.2026 / 18:17, *.209.27

Pogoń i Rzymianie za k....ska zgodę wypad do 1 ligi

Olek - 19.04.2026 / 10:56, *.165.103

To, że wygramy w pyrlandii to pewniak. Pytanie czy Legia skromnie wygra czy rozniesie łacha. Będzie zależało jak ich Papszun ustawi i jaka będzie taktyka.

Miro - 19.04.2026 / 10:24, *.in-addr.arpa

Zaprawdę powiadam Wam, że Lech nie wygra z Legią. Obstawiam remis lub sensacyjne zwycięstwo Legii. Wczoraj oglądając mecz w Szczecinie, zauważyłem, że Lech ma problem z bramkarzami. Co się stało z Mrozkiem i tym drugim? Owszem Lech powinien wygrać wyżej, ale co wyprawiała obrona Pogoni, to piłkarski kryminał

matus007 - 19.04.2026 / 10:03, *.centertel.pl

Widzew jeszcze wygra

Singspiel - 19.04.2026 / 10:44, *.plus.pl

@matus007: na otarcie lez w ostatniej kolejce😁

Wołomin NR - 19.04.2026 / 07:34, *.centertel.pl

Niech Widzew zabiera się ze swoją Pogonią

Dariusz - 18.04.2026 / 23:31, *.184.82

Myślę, że spadną Termalica, Arka i Piast. Widzew ma dosyć łatwe mecze.

Wolfik - 19.04.2026 / 00:34, *.play.pl

@Dariusz: Arki bym nie skreślał. Widzewowi rzeczywiście sprzyja kalendarz, ale muszą umieć go wykorzystać. Trudne mecze przed Pogonią (jeden właśnie przegrała) i tutaj postawiłbym znak zapytania. Naprawdę w tej chwili ciężko wyrokować. I trzeba pamiętać, że my też ciągle walczymy o przetrwanie.

Kobo(L)t - 19.04.2026 / 10:30, *.stansat.pl

@Wolfik: Pogoń albo Cracovia, jedni i drudzy nie grają za wiele. Zresztą nawet Motor może się zaplątać. 2 miejsca są biorące do 2 ligi, bo Termalica juz raczej się nie odbije.

Znawca - 19.04.2026 / 11:06, *.interkam.pl

@Wolfik: chciałbym zeby Widzew spadł,dlatego że Dobrzycki mysli ,że za kasę moze wszystko.U mnie stracił szacunek po tym,jak kupił,czy ma kupić ekstraklasę kobiet-licencję.Dlatwgo życzę mu jak najgorzej na niwie sportowej.

Wolfik - 19.04.2026 / 14:35, *.play.pl

@Znawca: Myślenie życzeniowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Widzew ma dość łatwe spotkania ale wpadł w kryzys, co może go pogrążyć. Na razie pewniak do spadku jest jeden (Słonie), co nie znaczy że komuś jeszcze nie utrudnią życia (oby nie nam). Pytanie kto drugi i trzeci, pozostaje otwarte.

Znawca - 19.04.2026 / 15:04, *.interkam.pl

@Wolfik: zgadzam się!🤝🙂

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl

@Wolfik:

Teoretycznie Widzew rzeczywiście ma łatwiejsze mecze, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jest słabiutki, więc tak naprawdę każdy może ich puknąć.

Do tego nikt im nie odpuszcza, bo każdy chce odprawić z kwitkiem te grubo opłacane "gwiazdeczki".

Sylwek do - 18.04.2026 / 23:12, *.orange.pl

Jak za tydzień nie wygramy w Poznaniu co raczej jest pewne bo leszki nas zleją równo to znowu mieszamy się w walkę o utrzymanie i taki Widzew na Łazienkowskiej będzie atakował trzy punkty

e(L)o - 18.04.2026 / 22:56, *.ksiezyc.pl

Vuko swój chłop. Spuści gamoni z ligi!!!

Maverick - 18.04.2026 / 22:49, *.play-internet.pl

Teraz zdechlaki.Niestety idą na mistrza i pewnie nim zostaną.Na Legię zepną się w 100 % i zapewne wygraja.Zwycietwa legii nie będzie bo gra ociężale.Tamci niewiele lepiej ale są trochę w lepszej formie.Nie ma sensu się spinać na poszczególny mecz,tylko trzeba w nastepnych ciułac punkty aby się utrzymać.Nawet odpuścić puchary w przyszłym sezonie.Niech grają górniki płocczaki i inne pały z Lubina czy obojętnie skąd.Szkoda tylko że polska piłka może stracić punkty w rankingu UEFA i przyszłych latach 11 miejsce w Europie może stanowić dla nas marzenie

Okęciak - 19.04.2026 / 00:03, *.netfala.pl

@Maverick: napiszę krótko, w Poznaniu wygramy 0-2.

Kobo(L)t - 19.04.2026 / 10:09, *.stansat.pl

@Maverick: To jest dupoklasa. Jak masz coś przegrac to wygrasz. Papszun postawi autobus, oddadzą jeden strzal i 0-1 dla nas.

singspiel - 18.04.2026 / 20:58, *.4.198

najsłabszy piłkarz na boisku - Kapuadi. chyba tym razem Legia zrobiła niezły interes

Ulf - 18.04.2026 / 22:28, *.165.104

@singspiel: Kapuadi to nasz koń trojański w narodzie izraelskim 🤡

Gtr - 18.04.2026 / 20:40, *.play.pl

Brawo Radomiak, teraz tylko poprawić żymianiom u nas i niech leeeecąąą...:)

Gajowy - 18.04.2026 / 17:44, *.165.61

Brawo Radomiak! Jeszcze (L) musi pogrążyć naród wybrany, niech lecą do I ligi!

BRNB - 17.04.2026 / 19:48, *.orange.pl

Czy "LEGIA" po dzisiejszym meczu ruszy w gore tabeli ? LEGIA 2-0 Zaglebie ! Powodzenia "L" !!!

Łowca talentów - 17.04.2026 / 15:23, *.centertel.pl

Jeżeli Radomiak nie ogra Widzewa, a nic na to nie wskazuje, to polecą z ligi.

Łowca talentów - 18.04.2026 / 17:50, *.centertel.pl

@Łowca talentów:
Jestem zmuszony wyrzygać moje wczorajsze słowa. Radomiak zagrał świetny mecz. Chyba najlepszy od czasu sprzedaży Capity. Szacun!

Mamut - 19.04.2026 / 11:14, *.t-mobile.pl

@Łowca talentów: brawa dla Radomiaka

