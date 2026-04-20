29. kolejka Ekstraklasy. Legia na 11. miejscu

W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Z kolei liderujący Lech wygrał z Pogonią w Szczecinie, a Górnik u siebie pokonał Koronę. W niedzielę Cracovia poniosła wysoką porażkę w Częstochowie, a Arka gładko przegrała z Jagiellonią. Kolejkę zakończył poniedziałkowy mecz pomiędzy Lechią i Piastem, który zakończył się remisem.

Za nami 29. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin i oddaliła się od strefy spadkowej.

Finder - 34 minuty temu, *.play.pl od Motoru do Arki/Widzewa strefa zagrożenia spadkiem odpowiedz

BRNB - 10 godzin temu, *.orange.pl Kierunek Poznan ! Jedziemy po 3pkt. ! Powodzenia !!! odpowiedz

Dickson Chotowski - 12 godzin temu, *.btcentralplus.com Nie spadnie arka, widzew i pogon. 🙂 odpowiedz

GARGAMEL1982 - 19.04.2026 / 21:30, *.orange.pl Za tydzień w pape w Poznaniu i znowu walka o utrzymanie odpowiedz

Aryon - 23 godziny temu, *.play.pl @GARGAMEL1982: Dlaczego od razu w papę. Ja raczej jestem przekonany do tego, że będzie remis w Posraniu. odpowiedz

V - 19.04.2026 / 21:00, *.autocom.pl Jeszcze Płock namiesza. Ma za tydzień Radomiaka, potem Pogoń i Motor. Potem bezpośrednia walka z Górnikiem u siebie i na koniec Lecha odpowiedz

WIELUNSKI LEGIONISTA - 19.04.2026 / 18:17, *.209.27 Pogoń i Rzymianie za k....ska zgodę wypad do 1 ligi odpowiedz

Olek - 19.04.2026 / 10:56, *.165.103 To, że wygramy w pyrlandii to pewniak. Pytanie czy Legia skromnie wygra czy rozniesie łacha. Będzie zależało jak ich Papszun ustawi i jaka będzie taktyka. odpowiedz

Miro - 19.04.2026 / 10:24, *.in-addr.arpa Zaprawdę powiadam Wam, że Lech nie wygra z Legią. Obstawiam remis lub sensacyjne zwycięstwo Legii. Wczoraj oglądając mecz w Szczecinie, zauważyłem, że Lech ma problem z bramkarzami. Co się stało z Mrozkiem i tym drugim? Owszem Lech powinien wygrać wyżej, ale co wyprawiała obrona Pogoni, to piłkarski kryminał odpowiedz

matus007 - 19.04.2026 / 10:03, *.centertel.pl Widzew jeszcze wygra odpowiedz

Singspiel - 19.04.2026 / 10:44, *.plus.pl @matus007: na otarcie lez w ostatniej kolejce😁 odpowiedz

Wołomin NR - 19.04.2026 / 07:34, *.centertel.pl Niech Widzew zabiera się ze swoją Pogonią odpowiedz

Dariusz - 18.04.2026 / 23:31, *.184.82 Myślę, że spadną Termalica, Arka i Piast. Widzew ma dosyć łatwe mecze. odpowiedz

Wolfik - 19.04.2026 / 00:34, *.play.pl @Dariusz: Arki bym nie skreślał. Widzewowi rzeczywiście sprzyja kalendarz, ale muszą umieć go wykorzystać. Trudne mecze przed Pogonią (jeden właśnie przegrała) i tutaj postawiłbym znak zapytania. Naprawdę w tej chwili ciężko wyrokować. I trzeba pamiętać, że my też ciągle walczymy o przetrwanie. odpowiedz

Kobo(L)t - 19.04.2026 / 10:30, *.stansat.pl @Wolfik: Pogoń albo Cracovia, jedni i drudzy nie grają za wiele. Zresztą nawet Motor może się zaplątać. 2 miejsca są biorące do 2 ligi, bo Termalica juz raczej się nie odbije. odpowiedz

Znawca - 19.04.2026 / 11:06, *.interkam.pl @Wolfik: chciałbym zeby Widzew spadł,dlatego że Dobrzycki mysli ,że za kasę moze wszystko.U mnie stracił szacunek po tym,jak kupił,czy ma kupić ekstraklasę kobiet-licencję.Dlatwgo życzę mu jak najgorzej na niwie sportowej. odpowiedz

Wolfik - 19.04.2026 / 14:35, *.play.pl @Znawca: Myślenie życzeniowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Widzew ma dość łatwe spotkania ale wpadł w kryzys, co może go pogrążyć. Na razie pewniak do spadku jest jeden (Słonie), co nie znaczy że komuś jeszcze nie utrudnią życia (oby nie nam). Pytanie kto drugi i trzeci, pozostaje otwarte. odpowiedz

Znawca - 19.04.2026 / 15:04, *.interkam.pl @Wolfik: zgadzam się!🤝🙂 odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Wolfik:



Teoretycznie Widzew rzeczywiście ma łatwiejsze mecze, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jest słabiutki, więc tak naprawdę każdy może ich puknąć.



Do tego nikt im nie odpuszcza, bo każdy chce odprawić z kwitkiem te grubo opłacane "gwiazdeczki". odpowiedz

Sylwek do - 18.04.2026 / 23:12, *.orange.pl Jak za tydzień nie wygramy w Poznaniu co raczej jest pewne bo leszki nas zleją równo to znowu mieszamy się w walkę o utrzymanie i taki Widzew na Łazienkowskiej będzie atakował trzy punkty odpowiedz

e(L)o - 18.04.2026 / 22:56, *.ksiezyc.pl Vuko swój chłop. Spuści gamoni z ligi!!! odpowiedz

Maverick - 18.04.2026 / 22:49, *.play-internet.pl Teraz zdechlaki.Niestety idą na mistrza i pewnie nim zostaną.Na Legię zepną się w 100 % i zapewne wygraja.Zwycietwa legii nie będzie bo gra ociężale.Tamci niewiele lepiej ale są trochę w lepszej formie.Nie ma sensu się spinać na poszczególny mecz,tylko trzeba w nastepnych ciułac punkty aby się utrzymać.Nawet odpuścić puchary w przyszłym sezonie.Niech grają górniki płocczaki i inne pały z Lubina czy obojętnie skąd.Szkoda tylko że polska piłka może stracić punkty w rankingu UEFA i przyszłych latach 11 miejsce w Europie może stanowić dla nas marzenie odpowiedz

Okęciak - 19.04.2026 / 00:03, *.netfala.pl @Maverick: napiszę krótko, w Poznaniu wygramy 0-2. odpowiedz

Kobo(L)t - 19.04.2026 / 10:09, *.stansat.pl @Maverick: To jest dupoklasa. Jak masz coś przegrac to wygrasz. Papszun postawi autobus, oddadzą jeden strzal i 0-1 dla nas. odpowiedz

singspiel - 18.04.2026 / 20:58, *.4.198 najsłabszy piłkarz na boisku - Kapuadi. chyba tym razem Legia zrobiła niezły interes odpowiedz

Ulf - 18.04.2026 / 22:28, *.165.104 @singspiel: Kapuadi to nasz koń trojański w narodzie izraelskim 🤡 odpowiedz

Gtr - 18.04.2026 / 20:40, *.play.pl Brawo Radomiak, teraz tylko poprawić żymianiom u nas i niech leeeecąąą...:) odpowiedz

Gajowy - 18.04.2026 / 17:44, *.165.61 Brawo Radomiak! Jeszcze (L) musi pogrążyć naród wybrany, niech lecą do I ligi! odpowiedz

BRNB - 17.04.2026 / 19:48, *.orange.pl Czy "LEGIA" po dzisiejszym meczu ruszy w gore tabeli ? LEGIA 2-0 Zaglebie ! Powodzenia "L" !!! odpowiedz

Łowca talentów - 17.04.2026 / 15:23, *.centertel.pl Jeżeli Radomiak nie ogra Widzewa, a nic na to nie wskazuje, to polecą z ligi. odpowiedz

Łowca talentów - 18.04.2026 / 17:50, *.centertel.pl @Łowca talentów:

Jestem zmuszony wyrzygać moje wczorajsze słowa. Radomiak zagrał świetny mecz. Chyba najlepszy od czasu sprzedaży Capity. Szacun! odpowiedz

Mamut - 19.04.2026 / 11:14, *.t-mobile.pl @Łowca talentów: brawa dla Radomiaka odpowiedz

