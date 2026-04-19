29. kolejka Ekstraklasy. Niedziela dla faworytów

Trwa 29. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin i oddaliła się od strefy spadkowej. 

W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Z kolei liderujący Lech wygrał z Pogonią w Szczecinie, a Górnik u siebie pokonał Koronę. W niedzielę Cracovia poniosła wysoką porażkę w Częstochowie, a Arka gładko przegrała z Jagiellonią.

Kolejkę zakończy poniedziałkowy mecz pomiędzy Lechią i Piastem. 

 

29. kolejka:

GKS Katowice 3-2 Motor Lublin
Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin
Radomiak Radom 2-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 1-0 Korona Kielce
Pogoń Szczecin 1-2 Lech Poznań
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Wisła Płock
Raków Częstochowa 4-1 Cracovia
Arka Gdynia 0-3 Jagiellonia Białystok

Poniedziałek, 20.04.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


WIELUNSKI LEGIONISTA - 1 godzinę temu, *.209.27

Pogoń i Rzymianie za k....ska zgodę wypad do 1 ligi

Olek - 8 godzin temu, *.165.103

To, że wygramy w pyrlandii to pewniak. Pytanie czy Legia skromnie wygra czy rozniesie łacha. Będzie zależało jak ich Papszun ustawi i jaka będzie taktyka.

Miro - 9 godzin temu, *.in-addr.arpa

Zaprawdę powiadam Wam, że Lech nie wygra z Legią. Obstawiam remis lub sensacyjne zwycięstwo Legii. Wczoraj oglądając mecz w Szczecinie, zauważyłem, że Lech ma problem z bramkarzami. Co się stało z Mrozkiem i tym drugim? Owszem Lech powinien wygrać wyżej, ale co wyprawiała obrona Pogoni, to piłkarski kryminał

matus007 - 9 godzin temu, *.centertel.pl

Widzew jeszcze wygra

Singspiel - 8 godzin temu, *.plus.pl

@matus007: na otarcie lez w ostatniej kolejce😁

Wołomin NR - 11 godzin temu, *.centertel.pl

Niech Widzew zabiera się ze swoją Pogonią

Dariusz - 20 godzin temu, *.184.82

Myślę, że spadną Termalica, Arka i Piast. Widzew ma dosyć łatwe mecze.

Wolfik - 18 godzin temu, *.play.pl

@Dariusz: Arki bym nie skreślał. Widzewowi rzeczywiście sprzyja kalendarz, ale muszą umieć go wykorzystać. Trudne mecze przed Pogonią (jeden właśnie przegrała) i tutaj postawiłbym znak zapytania. Naprawdę w tej chwili ciężko wyrokować. I trzeba pamiętać, że my też ciągle walczymy o przetrwanie.

Kobo(L)t - 9 godzin temu, *.stansat.pl

@Wolfik: Pogoń albo Cracovia, jedni i drudzy nie grają za wiele. Zresztą nawet Motor może się zaplątać. 2 miejsca są biorące do 2 ligi, bo Termalica juz raczej się nie odbije.

Znawca - 8 godzin temu, *.interkam.pl

@Wolfik: chciałbym zeby Widzew spadł,dlatego że Dobrzycki mysli ,że za kasę moze wszystko.U mnie stracił szacunek po tym,jak kupił,czy ma kupić ekstraklasę kobiet-licencję.Dlatwgo życzę mu jak najgorzej na niwie sportowej.

Wolfik - 4 godziny temu, *.play.pl

@Znawca: Myślenie życzeniowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Widzew ma dość łatwe spotkania ale wpadł w kryzys, co może go pogrążyć. Na razie pewniak do spadku jest jeden (Słonie), co nie znaczy że komuś jeszcze nie utrudnią życia (oby nie nam). Pytanie kto drugi i trzeci, pozostaje otwarte.

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl

@Wolfik: zgadzam się!🤝🙂

Sylwek do - 20 godzin temu, *.orange.pl

Jak za tydzień nie wygramy w Poznaniu co raczej jest pewne bo leszki nas zleją równo to znowu mieszamy się w walkę o utrzymanie i taki Widzew na Łazienkowskiej będzie atakował trzy punkty

e(L)o - 20 godzin temu, *.ksiezyc.pl

Vuko swój chłop. Spuści gamoni z ligi!!!

Maverick - 20 godzin temu, *.play-internet.pl

Teraz zdechlaki.Niestety idą na mistrza i pewnie nim zostaną.Na Legię zepną się w 100 % i zapewne wygraja.Zwycietwa legii nie będzie bo gra ociężale.Tamci niewiele lepiej ale są trochę w lepszej formie.Nie ma sensu się spinać na poszczególny mecz,tylko trzeba w nastepnych ciułac punkty aby się utrzymać.Nawet odpuścić puchary w przyszłym sezonie.Niech grają górniki płocczaki i inne pały z Lubina czy obojętnie skąd.Szkoda tylko że polska piłka może stracić punkty w rankingu UEFA i przyszłych latach 11 miejsce w Europie może stanowić dla nas marzenie

Okęciak - 19 godzin temu, *.netfala.pl

@Maverick: napiszę krótko, w Poznaniu wygramy 0-2.

Kobo(L)t - 9 godzin temu, *.stansat.pl

@Maverick: To jest dupoklasa. Jak masz coś przegrac to wygrasz. Papszun postawi autobus, oddadzą jeden strzal i 0-1 dla nas.

singspiel - 22 godziny temu, *.4.198

najsłabszy piłkarz na boisku - Kapuadi. chyba tym razem Legia zrobiła niezły interes

Ulf - 21 godzin temu, *.165.104

@singspiel: Kapuadi to nasz koń trojański w narodzie izraelskim 🤡

Gtr - 22 godziny temu, *.play.pl

Brawo Radomiak, teraz tylko poprawić żymianiom u nas i niech leeeecąąą...:)

Gajowy - 18.04.2026 / 17:44, *.165.61

Brawo Radomiak! Jeszcze (L) musi pogrążyć naród wybrany, niech lecą do I ligi!

BRNB - 17.04.2026 / 19:48, *.orange.pl

Czy "LEGIA" po dzisiejszym meczu ruszy w gore tabeli ? LEGIA 2-0 Zaglebie ! Powodzenia "L" !!!

Łowca talentów - 17.04.2026 / 15:23, *.centertel.pl

Jeżeli Radomiak nie ogra Widzewa, a nic na to nie wskazuje, to polecą z ligi.

Łowca talentów - 18.04.2026 / 17:50, *.centertel.pl

@Łowca talentów:
Jestem zmuszony wyrzygać moje wczorajsze słowa. Radomiak zagrał świetny mecz. Chyba najlepszy od czasu sprzedaży Capity. Szacun!

Mamut - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Łowca talentów: brawa dla Radomiaka

