29. kolejka Ekstraklasy. Niedziela dla faworytów

W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Z kolei liderujący Lech wygrał z Pogonią w Szczecinie, a Górnik u siebie pokonał Koronę. W niedzielę Cracovia poniosła wysoką porażkę w Częstochowie, a Arka gładko przegrała z Jagiellonią.

Trwa 29. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin i oddaliła się od strefy spadkowej.

WIELUNSKI LEGIONISTA - 1 godzinę temu, *.209.27 Pogoń i Rzymianie za k....ska zgodę wypad do 1 ligi odpowiedz

Olek - 8 godzin temu, *.165.103 To, że wygramy w pyrlandii to pewniak. Pytanie czy Legia skromnie wygra czy rozniesie łacha. Będzie zależało jak ich Papszun ustawi i jaka będzie taktyka. odpowiedz

Miro - 9 godzin temu, *.in-addr.arpa Zaprawdę powiadam Wam, że Lech nie wygra z Legią. Obstawiam remis lub sensacyjne zwycięstwo Legii. Wczoraj oglądając mecz w Szczecinie, zauważyłem, że Lech ma problem z bramkarzami. Co się stało z Mrozkiem i tym drugim? Owszem Lech powinien wygrać wyżej, ale co wyprawiała obrona Pogoni, to piłkarski kryminał odpowiedz

matus007 - 9 godzin temu, *.centertel.pl Widzew jeszcze wygra odpowiedz

Singspiel - 8 godzin temu, *.plus.pl @matus007: na otarcie lez w ostatniej kolejce😁 odpowiedz

Wołomin NR - 11 godzin temu, *.centertel.pl Niech Widzew zabiera się ze swoją Pogonią odpowiedz

Dariusz - 20 godzin temu, *.184.82 Myślę, że spadną Termalica, Arka i Piast. Widzew ma dosyć łatwe mecze. odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.play.pl @Dariusz: Arki bym nie skreślał. Widzewowi rzeczywiście sprzyja kalendarz, ale muszą umieć go wykorzystać. Trudne mecze przed Pogonią (jeden właśnie przegrała) i tutaj postawiłbym znak zapytania. Naprawdę w tej chwili ciężko wyrokować. I trzeba pamiętać, że my też ciągle walczymy o przetrwanie. odpowiedz

Kobo(L)t - 9 godzin temu, *.stansat.pl @Wolfik: Pogoń albo Cracovia, jedni i drudzy nie grają za wiele. Zresztą nawet Motor może się zaplątać. 2 miejsca są biorące do 2 ligi, bo Termalica juz raczej się nie odbije. odpowiedz

Znawca - 8 godzin temu, *.interkam.pl @Wolfik: chciałbym zeby Widzew spadł,dlatego że Dobrzycki mysli ,że za kasę moze wszystko.U mnie stracił szacunek po tym,jak kupił,czy ma kupić ekstraklasę kobiet-licencję.Dlatwgo życzę mu jak najgorzej na niwie sportowej. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play.pl @Znawca: Myślenie życzeniowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Widzew ma dość łatwe spotkania ale wpadł w kryzys, co może go pogrążyć. Na razie pewniak do spadku jest jeden (Słonie), co nie znaczy że komuś jeszcze nie utrudnią życia (oby nie nam). Pytanie kto drugi i trzeci, pozostaje otwarte. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Wolfik: zgadzam się!🤝🙂 odpowiedz

Sylwek do - 20 godzin temu, *.orange.pl Jak za tydzień nie wygramy w Poznaniu co raczej jest pewne bo leszki nas zleją równo to znowu mieszamy się w walkę o utrzymanie i taki Widzew na Łazienkowskiej będzie atakował trzy punkty odpowiedz

e(L)o - 20 godzin temu, *.ksiezyc.pl Vuko swój chłop. Spuści gamoni z ligi!!! odpowiedz

Maverick - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Teraz zdechlaki.Niestety idą na mistrza i pewnie nim zostaną.Na Legię zepną się w 100 % i zapewne wygraja.Zwycietwa legii nie będzie bo gra ociężale.Tamci niewiele lepiej ale są trochę w lepszej formie.Nie ma sensu się spinać na poszczególny mecz,tylko trzeba w nastepnych ciułac punkty aby się utrzymać.Nawet odpuścić puchary w przyszłym sezonie.Niech grają górniki płocczaki i inne pały z Lubina czy obojętnie skąd.Szkoda tylko że polska piłka może stracić punkty w rankingu UEFA i przyszłych latach 11 miejsce w Europie może stanowić dla nas marzenie odpowiedz

Okęciak - 19 godzin temu, *.netfala.pl @Maverick: napiszę krótko, w Poznaniu wygramy 0-2. odpowiedz

Kobo(L)t - 9 godzin temu, *.stansat.pl @Maverick: To jest dupoklasa. Jak masz coś przegrac to wygrasz. Papszun postawi autobus, oddadzą jeden strzal i 0-1 dla nas. odpowiedz

singspiel - 22 godziny temu, *.4.198 najsłabszy piłkarz na boisku - Kapuadi. chyba tym razem Legia zrobiła niezły interes odpowiedz

Ulf - 21 godzin temu, *.165.104 @singspiel: Kapuadi to nasz koń trojański w narodzie izraelskim 🤡 odpowiedz

Gtr - 22 godziny temu, *.play.pl Brawo Radomiak, teraz tylko poprawić żymianiom u nas i niech leeeecąąą...:) odpowiedz

Gajowy - 18.04.2026 / 17:44, *.165.61 Brawo Radomiak! Jeszcze (L) musi pogrążyć naród wybrany, niech lecą do I ligi! odpowiedz

BRNB - 17.04.2026 / 19:48, *.orange.pl Czy "LEGIA" po dzisiejszym meczu ruszy w gore tabeli ? LEGIA 2-0 Zaglebie ! Powodzenia "L" !!! odpowiedz

Łowca talentów - 17.04.2026 / 15:23, *.centertel.pl Jeżeli Radomiak nie ogra Widzewa, a nic na to nie wskazuje, to polecą z ligi. odpowiedz

Łowca talentów - 18.04.2026 / 17:50, *.centertel.pl @Łowca talentów:

Jestem zmuszony wyrzygać moje wczorajsze słowa. Radomiak zagrał świetny mecz. Chyba najlepszy od czasu sprzedaży Capity. Szacun! odpowiedz

Mamut - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Łowca talentów: brawa dla Radomiaka odpowiedz

