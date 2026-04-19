29. kolejka Ekstraklasy. Niedziela dla faworytów

Trwa 29. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin i oddaliła się od strefy spadkowej.
W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Z kolei liderujący Lech wygrał z Pogonią w Szczecinie, a Górnik u siebie pokonał Koronę. W niedzielę Cracovia poniosła wysoką porażkę w Częstochowie, a Arka gładko przegrała z Jagiellonią.
Kolejkę zakończy poniedziałkowy mecz pomiędzy Lechią i Piastem.
29. kolejka:
GKS Katowice 3-2 Motor Lublin
Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin
Radomiak Radom 2-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 1-0 Korona Kielce
Pogoń Szczecin 1-2 Lech Poznań
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Wisła Płock
Raków Częstochowa 4-1 Cracovia
Arka Gdynia 0-3 Jagiellonia Białystok
Poniedziałek, 20.04.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
