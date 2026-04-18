29. kolejka Ekstraklasy. Widzew bliżej spadku

fot. Piotr Galas
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Trwa 29. kolejka Ekstraklasy. Na początek GKS wygrał z Motorem 3-2, a Legia pokonała 1-0 wicelidera, Zagłębie Lubin. 

W sobotę odbyło się kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak wygrał z Widzewem 2-1. Zespół z Łodzi po tej kolejce pozostanie więc na przedostatnim miejscu. Ciekawie powinno być w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra z Lechem. W niedzielę Cracovia pojedzie do Częstochowy, a Jagiellonia do Gdyni. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Lechią i Piastem. 

 

29. kolejka:

GKS Katowice 3-2 Motor Lublin
Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin
Radomiak Radom 2-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 1-0 Korona Kielce
godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Lech Poznań (C+ Sport 3)

Niedziela, 19.04.
godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Raków Częstochowa - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 20.04.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Gajowy - 2 godziny temu, *.165.61

Brawo Radomiak! Jeszcze (L) musi pogrążyć naród wybrany, niech lecą do I ligi!

odpowiedz
BRNB - 17.04.2026 / 19:48, *.orange.pl

Czy "LEGIA" po dzisiejszym meczu ruszy w gore tabeli ? LEGIA 2-0 Zaglebie ! Powodzenia "L" !!!

odpowiedz
Łowca talentów - 17.04.2026 / 15:23, *.centertel.pl

Jeżeli Radomiak nie ogra Widzewa, a nic na to nie wskazuje, to polecą z ligi.

odpowiedz
Łowca talentów - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@Łowca talentów:
Jestem zmuszony wyrzygać moje wczorajsze słowa. Radomiak zagrał świetny mecz. Chyba najlepszy od czasu sprzedaży Capity. Szacun!

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.