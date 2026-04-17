Przed nami 29. kolejka Ekstraklasy. Na początek GKS zagra z Motorem, a Legia podejmie aktualnego wicelidera, Zagłębie.

REKLAMA

W sobotę kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Radomiak zmierzy się z Widzewem. Ciekawie powinno być w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra z Lechem. W niedzielę Cracovia pojedzie do Częstochowy, a Jagiellonia do Gdyni. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Lechią i Piastem.





29. kolejka:



Piątek, 17.04.

godz. 18:00 GKS Katowice - Motor Lublin (C+ Sport 3)

godz. 20:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport)

Sobota, 18.04.

godz. 14:45 Radomiak Radom - Widzew Łódź (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Górnik Zabrze - Korona Kielce (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Lech Poznań (C+ Sport 3)



Niedziela, 19.04.

godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Cracovia (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)



Poniedziałek, 20.04.

godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

‌​‌ Aktualna tabela Ekstraklasy

‌​‌ Terminarz i wyniki Ekstraklasy

‌​‌ Klasyfikacja strzelców



