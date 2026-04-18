Śląsk Wrocław 6-6 Legia Warszawa

W meczu 28. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 6-6. Do przerwy legioniści prowadzili 4-2. Kolejne spotkanie, przedostatnie w fazie zasadniczej, rozegrają 22 kwietnia o godz. 19:30 z FC Toruń.

W 2. minucie w polu karnym faulowany był Eric Sylla i arbiter bez zastanowienia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zamienił stały fragment na gola. Kolejne minuty przyniosły wyraźną przewagę gospodarzy, która w 9. minucie przełożyła się na trafienie po dobrze rozegranym rzucie rożnym. W 11. minucie Jarosław Żmijewskij zagrał przed bramkę z lewej strony, a nogę dołożył Sylla i po raz drugi zapewnił Legii prowadzenie w tym spotkaniu. W 13. minucie bardzo ładnym uderzeniem popisał się Rodrigo Dasaiev i ponownie mieliśmy remis. 30 sekund później po pięknej akcji do bramki trafił Mykyta Możejko. W 15. minucie Rui Pinto obsłużył kolegę świetnym podaniem, a Hugo Alvesowi nie pozostało nic innego, jak tylko dostawić nogę i dopełnić formalności. Tuż przed końcem pierwszej połowy gospodarze wykonywali przedłużony rzut karny, ale Tomasz Warszawski popisał się świetną interwencją.

Tuż po przerwie na 3-4 strzelił Hamza Amessaoud, a 2 minuty później na 4-4 wyrównał Jonatan de Agostini. W 26. minucie Joselito dał Śląskowi pierwsze prowadzenie w tym meczu. 3 minuty później Eric Sylla doprowadził do wyrównania. W 36. minucie do siatki trafił Sawa Łutaj. Trener gospodarzy zdecydował się na wycofanie bramkarza, co skutkowało trafieniem w 38. minucie.





Śląsk Wrocław 6-6 (2-4) Legia Warszawa

0-1 - 1:02 Eric Sylla

1-1 - 8:53 Kim Herterich

1-2 - 10:37 Eric Sylla

2-2 - 12:57 Rodrigo Dasaiev

2-3 - 13:31 Mykyta Możejko

2-4 - 14:27 Hugo Alves

3-4 - 20:18 Hamza Amessaoud

4-4 - 22:45 Jonatan de Agostini

5-4 - 25:35 Joselito

5-5 - 28:14 Eric Sylla

5-6 - 35:15 Sawa Łutaj

6-6 - 37:35 Joselito

Śląsk: 77. Kamil Izbiański, 3. Hamza Amessaoud, 26. Jonatan Machado, 12. Rodrigo Dasaiev, 30. Lion de Souza

29. Cyprian Bukowski, 1. Kacper Zmorczyński, 7. Christopher Moen, 9. Dawid Witek, 10. Krystian Jajko, 13. Joselito, 17. Kim Herterich, 19. Łukasz Krawiec, 33. Kamil Baranowski

Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij

2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 18. Michał Sobków, 21. Oskar Szczepański

żółte kartki: Dasaiev, Witek, Moen - Sylla, Alves, Łutaj

