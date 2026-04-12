Hunter: Chcemy zbudować jak największy impet przed play-off

- Mecz przeciwko Górnikowi Wałbrzych był dla nas bardzo udany. To świetne zwycięstwo – było dużo energii, kibice spisali się znakomicie, a drużyna zagrała bardzo dobrze i szybko. Mieliśmy w trakcie spotkania pewne momenty lepsze i gorsze, ale ostatecznie najważniejsze jest to, że wygraliśmy u siebie - powiedział Shane Hunter.

- Można było odnieść wrażenie, że przez większość meczu mieliśmy przewagę. Rzeczywiście tak to wyglądało – kiedy tylko rywale próbowali odrabiać straty i łapać swój rytm, potrafiliśmy odpowiedzieć. W pewnym momencie, na początku drugiej połowy, mieliśmy nawet około dwudziestopunktowe prowadzenie. Co prawda przeciwnik zdołał się zbliżyć, ale cały czas reagowaliśmy i odpowiadaliśmy własnymi akcjami. To zespół, który gra bardzo fizycznie i potrafi mocno naciskać, dlatego kluczowe było to, żeby za każdym razem mieć na to odpowiedź.





- Jeśli chodzi o końcówkę sezonu w Polskiej Lidze Koszykówki, naszym głównym celem są po prostu zwycięstwa. Chcemy zbudować jak największy impet przed fazą play-off, wywalczyć jak najwyższe rozstawienie i wejść w decydującą część rozgrywek w jak najlepszej formie. W play-offach często wygrywa ta drużyna, która jest w najlepszym rytmie i najlepiej funkcjonuje jako zespół.

- Dlatego skupiamy się na tym, żeby grać coraz lepiej, utrzymać stabilność i konsekwencję w naszych występach. Naszym głównym celem pozostaje wygrywanie i zrobimy wszystko, żeby ten plan zrealizować. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie.