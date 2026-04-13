Analiza

Punkty po meczu z Górnikiem Zabrze

fot. Kamil Marciniak
Kamil Dumała
Wiele się nie zmieniło; mecz dla koneserów; głęboko ustawieni stoperzy; halo, halo tu SFG; niewykorzystana szansa - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze w którym padł remis 1-1.

1. Wiele się nie zmieniło

Cóż, po wygranej z Pogonią Szczecin pewnie w klubie znów pojawiła się myśl, że Legia może zaatakować miejsca pucharowe. Nawet trener Marek Papszun zaczął sugerować, że mecze z Górnikiem i Zagłębiem dadzą odpowiedź, o co gra Legia w tym sezonie.
No to już odpowiedź znamy - po remisie z Górnikiem Zabrze gramy o utrzymanie. Taka jest brutalna rzeczywistość. W obecnym sezonie Legia kompletnie nie zasługuje na grę w europejskich pucharach.

Powiem więcej - i pewnie wielu się oburzy - może to nawet lepiej, że tam nie zagramy. Bo gdyby jakimś cudem udało się doczłapać do eliminacji, zarząd znów utwierdziłby się w swojej „genialności”. W tym, że wszystko działa, że kierunek jest dobry, że nawet po fatalnym sezonie da się coś ugrać. A to byłaby najgorsza możliwa wiadomość dla przyszłości tego klubu. Bo bez realnych zmian - kadrowych i strukturalnych - Legia nie wróci na poziom, który kiedyś był dla niej standardem.

 

Remis 1-1 z Górnikiem trzeba uznać za wynik sprawiedliwy. I owszem, dziś nieźle wygląda to 13. miejsce w tabeli, ale warto spojrzeć szerzej - mecz mają jeszcze do rozegrania Arka Gdynia i Pogoń Szczecin, które są tuż za Legią. Prawda jest taka, że do końca sezonu „Wojskowi” będą się bić o utrzymanie. A seryjne remisy, które ostatnio zbierają, bardziej szkodzą niż pomagają.

Dlatego wszystkie te opowieści o europejskich pucharach można spokojnie odłożyć na półkę. Najlepiej obok historii o tym, jak Legia ma być drugim Ajaxem, czyli do działu science fiction.

2. Mecz dla koneserów

Ten mecz się po prostu odbył - i właściwie na tym można by zakończyć temat. Nie działo się tam praktycznie nic, poza samą końcówką. Bramkarze nie mieli wiele pracy, obrońcy nie musieli się specjalnie wysilać. Klasyczny mecz „na remis”, ewentualnie dla koneserów, którzy lubią patrzeć, jak nic się nie dzieje przez 80 minut.

Niby padło 21 strzałów (Legia 14, Górnik 7), ale kiedy spojrzymy głębiej, to robi się wręcz komicznie. Tylko trzy celne, w tym rzut karny wykorzystany przez Rafała Augustyniaka i gol Pawła Bochniewicza w ostatniej akcji meczu. Reszta? Strzały dla statystyki.

Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo, gra toczyła się głównie w środku pola i momentami wyglądało to bardziej jak sparing niż mecz o coś konkretnego. Górnik Zabrze od początku sprawiał wrażenie drużyny, która przyjechała po remis i absolutnie nic więcej jej nie interesowało.
Najgorsze jest jednak to, że Legia się do tego dostosowała. Zamiast przycisnąć, narzucić tempo i wykorzystać przeciętność rywala, grała bez pazura, bez fantazji i bez odwagi. Zbyt duży respekt wobec zespołu, który spokojnie był do ogrania - wystarczyło trochę więcej intensywności i konkretu w ataku.

Ale to właśnie problem tej Legii: nawet gdy rywal nie stawia wielkiego oporu, ona sama robi wszystko, żeby ten mecz wyglądał jak walka o przetrwanie, a nie o zwycięstwo.

3. Głęboko ustawieni stoperzy

Przez cały mecz Kamil Kosowski miał spore pretensje do ustawienia Legii w defensywie - głównie o to, że zespół stoi zbyt nisko i nie próbuje łapać rywali na spalonym. Tylko szczerze? Ten zarzut kompletnie do mnie nie trafia.
Powód jest bardzo prosty - Pankov, Piątkowski i Augustyniak to nie są zawodnicy, którzy mogą sobie pozwolić na granie wysoko i ściganie się z szybkimi napastnikami. To nie są ani demony szybkości, ani mistrzowie zwrotności.
A jeśli po drugiej stronie masz ofensywę Górnika Zabrze, opartą na dynamice i ruchu, to cofnięcie się i zabezpieczenie przestrzeni za plecami jest po prostu logiczne. To nie jest brak odwagi - to jest dostosowanie się do własnych ograniczeń.

I co najważniejsze - to działało. Poza jednym strzałem sprzed pola karnego, który Otto Hindrich sparował na rzut rożny, i golem po stałym fragmencie gry, Górnik praktycznie nie stworzył nic groźnego. Serio - ile było momentów, gdzie kibic Legii mógł złapać się za głowę ze strachu? Właściwie zero.

Dlatego jeśli już mamy się czegoś czepiać w tej Legii, to na pewno nie defensywy. W ostatnich meczach to jest jeden z nielicznych elementów, który po prostu funkcjonuje i co najważniejsze nie zawodzi.

4. Halo, halo tu SFG

W ostatnich pięciu meczach Legia straciła trzy bramki. Ile z nich po rzutach rożnych? Wszystkie. Każda jedna. To już nie jest przypadek - to jest systemowa katastrofa.

Legia od miesięcy, a właściwie od lat, nie potrafi bronić stałych fragmentów gry i nic się w tym temacie nie zmienia. Można zmieniać trenerów, ustawienia, nazwiska - efekt wciąż jest ten sam: chaos i stracone gole.

screenshot Górnik
fot. Canal+ Sport

Spójrzmy na sytuację z Górnikiem Zabrze. W polu karnym sześciu zawodników rywala, przy nich praktycznie jeden gracz Legii, reszta cofnięta pod samą bramkę. I co robią legioniści? Zamiast kontrolować przeciwników wcześniej, ruszają do nich dopiero w momencie wykonania rożnego. Czyli dokładnie wtedy, kiedy jest już za późno.

Efekt? Reca odpuszcza Bochniewicza, ten bez większego problemu wygrywa pojedynek z Jędrzejczykiem i mamy wyrównanie. Proste, przewidywalne i co najgorsze powtarzalne.

Ile razy jeszcze można tracić takie same bramki? Bo to już nie jest „błąd w kryciu”, tylko brak jakichkolwiek podstaw w bronieniu tego elementu gry.

Do tego dochodzi absurd całej sytuacji - gramy dłużej przez kompletnie niepotrzebne „zarządzanie czasem”, czyli udawaną kontuzję bramkarza. Kilkanaście sekund „ugrane”, po czym tracimy bramkę. Ironia losu, ale też idealne podsumowanie tej drużyny: kombinowanie tam, gdzie trzeba po prostu zrobić swoje.

I właśnie przez takie momenty Legia zamiast wygrywać mecze, regularnie oddaje punkty.

5. Niewykorzystana szansa

Pod nieobecność Wahana Biczachczjana, spowodowaną kontuzją, szansę od pierwszych minut otrzymał Wojciech Urbański. I nie był to dobry występ w jego wykonaniu.

Tak naprawdę zapamiętać go można głównie z jednej akcji w drugiej połowie, kiedy ruszył na bramkę Górnika Zabrze i dograł w pole karne, gdzie strzał Damiana Szymańskiego został zablokowany przez defensora. I to by było na tyle konkretów.

Dziesięć strat, przy zaledwie 16 podaniach (z czego tylko dwa niecelne), pokazuje coś zupełnie innego niż dokładność - pokazuje, jak rzadko był pod grą. A od zawodnika na tej pozycji trzeba wymagać znacznie więcej. To on powinien być pod piłką, brać ciężar rozegrania na siebie, szukać rozwiązań, a nie znikać na długie fragmenty meczu.

I tu pojawia się większy problem, bo alternatywy wcale nie wyglądają lepiej. Kacper Urbański również zawodzi, mimo że to akurat on wywalczył rzut karny. Efekt jest taki, że Legia nie ma dziś realnej jakości na tej pozycji, a młodzi zawodnicy - zamiast dostawać regularne minuty i się rozwijać - sprawiają wrażenie, jakby ich rola kończyła się na byciu opcją „na wszelki wypadek”.

Dlatego jestem bardzo ciekawy, na kogo postawi trener Marek Papszun w kolejnym meczu z Zagłębiem Lubin - bo na dziś to bardziej wybór mniejszego zła niż realna, jakościowa decyzja.

Kamil Dumała


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (13.04.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (11)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Nie wiem jak mamy wygrac to mistrzostwo ? - 10 minut temu, *.centertel.pl

Przecież liczy sie tylko mistrzostwo Polski 😇

odpowiedz
Raider - 45 minut temu, *.47.133

"młodzi zawodnicy - zamiast dostawać regularne minuty i się rozwijać - sprawiają wrażenie, jakby ich rola kończyła się na byciu opcją „na wszelki wypadek”.

Redaktor sam w pierwszym akapicie zaznacza, że gramy o utrzymanie, więc to raczej nie jest najlepszy moment na "ogrywanie" młodych, którym raz wyjdzie, a raz nie.

Dodatkowo, za każdym razem, gdy są na boisku, nie potrafią wykorzystać szansy, więc dlaczego mają dostawać kolejne?

Cały ten fragment jest napisany tylko po to, żeby Redaktor mógł lansować swoją tezę "Papszun zły, bo nie stawia na młodzież" , choć cały pozostały tekst trafnie tłumaczy, dlaczego tego nie robi.

odpowiedz
expat - 56 minut temu, *.34.244

Nawet jeżeli Rajović miał ostatnio lepszy okres to jednak w okolicach 60 minuty, gdy wskaźnik strzałów celnych wskazywał 0, wpuścił bym Dziadzię, który jest bardzo skutecznym zawodnikiem,

O ile gra defensywna się mocno poprawiła to atak wygląda typowo jak grał Raków za Papszuna czyli mocno schematycznie i bez jakiegokolwiek polotu.
Jeżeli spojrzeć kto gra w ofensywie to poza Adamskim nie widzę ani jednego zawodnika, który mógłby zrobić coś z niczego nieszablonowym zagraniem. Nawet jeżeli część graczy ofensywnych gra dobrze to jednak są mocno ograniczeni technicznie. Za to na ławce mamy Wojtka Urbańskiego (zagrał w ostatnim meczu tylko ze względu na kontuzje Wahana), Żewłaka czy Kovacika, którzy mają pokrętło w nodze i są przebojowi co może pozwolić rozbić defensywę rywala akcją indywidualną. Celowo nie wspominam o Kacprze Urbańskim, bo on już dostał tyle szans, że teraz czas na innych.

Nie kupuję gadki o braku doświadczenia młodych graczy. Kiedy mają je łapać? Jak Legia będzie wygrywała po 3:0? Tylko kiedy my wygrywaliśmy w takich rozmiarach.
Ostatnio ktoś ładnie powiedział po porażce Włochów z Bośnią. "U nas Lamine Yamal siedział by co najwyżej na ławce, bo jest za młody". U nas jest podobnie i zmiana może zostać wymuszona jedynie gdy będzie duża dziura w budżecie na przyszły sezon, nastąpi częściowa wyprzedaż / nieprzedłużenie kontraktów i trener zostanie zmuszony do grania młodymi.

odpowiedz
77/82 - 15 minut temu, *.play.pl

@expat: nie wiem co się teraz dzieje z Żewłakowem, ale wcześniej był kontuzjowany. Kovacik powinien dostać więcej szans, ale póki ich nie dostanie też bez sensu mówić, ze byłby jakimś naszym zbawcą. Za to W. Urbański pokazał w sobotę ile jest wart. Fatalny występ. My niestety nie mamy typowo bramkostrzelnych piłkarzy. Przecież po takich akcjach prawą stroną jak z Górnikiem Nikolic spokojnie by wcisnął dublet, bo po prostu byłby tam, gdzie zabrakło Rajovica czy Adamskiego. Brakuje na pewno strzałów z dystansu. W takich meczach jak w sobotę trzeba czasem uderzyć, a nie tylko liczyć, że wejdziemy z piłką do bramki jak z Pogonią. Górnik to zbyt dobrze ułożona drużyna.

odpowiedz
Znawca - 13 minut temu, *.interkam.pl

@expat: Pogoń też walczy o utrzymanie a grywa młody Ława,w Arce Kubiak który błyszczy, jakoś inne kluby odważniej stawiają na młodzież.Za chwilę Wyganowski pewnie odejdzie z rezerw.U nas nigdy nie ma koniunktury, żeby budować młodych.U Papszuna tymbardziej będzie o to trudno,bo w Rakowie nie wypromował przez tyle lat żadnego młodzieżowca.

odpowiedz
MP - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Ja widzę 8 zawodników Górnika w naszym polu karnym + dziewiąty na linii. Wszystko zrobili perfekcyjnie wrzutka wyskok strzał. Nie strzelił nam gola najniższy na boisku. To nie jest tak, że każdy SFG da się wybronić. W piłce ogólnie rośnie liczba goli po SFG.

odpowiedz
Znawca - 24 minuty temu, *.interkam.pl

@MP: również zgadzam się, że ten stały fragment Górnicy rozegrali perfekcyjnie,bardziej miałbym pretensje do postawy drużyny w ostatnich minutach i tak dramatycznej obrony,zamiast wyjść wyżej i nie prowokować sytuacji.Błąd taktyczny Papszuna.

odpowiedz
77/82 - 23 minuty temu, *.play.pl

@MP: redaktorzyna jak zwykle szuka afery, pytanie po co? Żeby znowu zwolnić trenera? Ten sezon jest spisany na straty. Ważne, żeby się utrzymać i przeanalizować LATA błędów, które były tutaj popełniane. Zatrudnienie Jozaka, który nawet nie był trenerem, Michniewicza, który w każdym klubie zostawiał po sobie spalona ziemię, zwolnienie Runjaica, który teraz robi wyniki w Serie A, zatrudnianie psychopatów jak Feio czy Sa Pinto, albo kompletnych amatorów jak Gołębiewski i Astiz. PRZEANALIZOWAĆ, a nie powielać. Przede wszystkim brakuje stabilności, więc z łaski swojej zamiast mącić, zastanówcie się trochę nad sobą. Nie wygraliśmy, bo problem jest z przodu. Nie strzelamy goli, nie oddajemy strzałów na bramkę. Gra obronna znacznie się poprawiła, o czym świadczy fakt, że w dwóch ostatnich meczach rywale z akcji nie byli w stanie nic stworzyć. Uczepiliście się tych stałych fragmentów, ale ta bramka Górnika nie wpisuje się w schemat SFG, po których traciliśmy gole do tej pory. To był po prostu bardzo dobrze bity rożny i świetne wyjście Bochniewicza. Czy dało się to obronić? Oczywiście, ale to nie jest tak, że trzeba tutaj szukać winnych i pisać z satysfakcję, że znowu straciliśmy bramkę po stałym fragmencie. W swoich mistrzowskich sezonach nie takie bramki traciliśmy. Rozumiem nerwowość, bo cały czas bronimy się przed spadkiem, ale swoimi artykułami robicie najlepszą robotę dla naszych rywali. Pytanie jaki macie w tym interes? Poczekajmy z rozliczeniami do końca sezonu, bo teraz znajdujemy się w najgorszej sytuacji być może w całej historii klubu i wszystkim powinno zależeć na tym, że nie spaść z ligi. Część z was zdaje się mieć inne zdanier na ten temat i wręcz chcielibyście tego spadku. "Cała Legia zawsze razem" - właśnie w takich momentach widać ile znaczy to hasło.

odpowiedz
Jasio - 1 godzinę temu, *.131.98

Nie punkty a punkt. Po meczu z Gornikiem Zabrze jest jeden punkt.

odpowiedz
nie pisz z AI - 1 godzinę temu, *.play.pl

tego nie idzie czytać i wali na kilometr sztuczną inteligencją, to się mija z celem

odpowiedz
Syn księdza - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Czemu wszyscy nabrali wody w usta w sprawie NSAME.....czemu nie gra...miała być umowa przedłużona...na pewno dałby więcej niż Rajovic...🤔

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.