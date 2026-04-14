14-16.04: Rozkład jazdy

W środe o 16:00 w LTC trzecioligowe rezerwy Legii zagrają zaległe spotkanie z rezerwami Wisły Płock. Transmisja na Youtube. Wygrana znacznie przybliży nasz zespół do awansu do II ligi. Od wtorku do czwartku ligowe spotkania rozegrają także młodzieżowe drużyny.
Rozkład jazdy:
15.04 g. 16:00 Legia II Warszawa - Wisła II Płock [LTC 5]
Młodzież:
14.04 g. 19:45 FFK Warszawa '16 - Legia U10 [ul. Podróżnicza 11]
15.04 g. 12:00 Zagłębie Lubin 07/8 - Legia U19 [CLJ U19]
15.04 g. 20:30 Polonia II Warszawa 2012 - Legia LSS U14 [ul. Konwiktorska 6]
16.04 g. 17:00 Olimpia Warszawa 2011 - Legia LSS U15 [ul. Górczewska 56/60]