Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Cele Legii i GTK na obecny sezon są zupełnie inne - legioniści walczą o obronę mistrzowskiego tytułu, a aktualnie o jak najlepszą pozycję przed fazą play-off. Ekipa z Górnego Śląska z kolei walczy o utrzymanie w Orlen Basket Lidze. Chociaż gliwiczanie mają wciąż przewagę nad beniaminkiem z Krosna, aby odetchnąć z ulgą, bez oglądania się na rywala z Podkarpacia, będą chcieli sprawić niespodziankę i zwyciężyć w hali na Bemowie. Mecz Legii z GTK już w sobotę o 20:00.

Gliwiczanie mają na swoim koncie 5 wygranych w 26 meczach. Na obcych parkietach radzą sobie wyraźnie słabiej niż w Gliwicach - wygrali tylko jedno z dwunastu spotkań wyjazdowych. Miało to miejsce z pretendentem do pierwszej lokaty po sezonie zasadniczym - ze Śląskiem Wrocław, a spotkanie rozegrane zostało 2,5 miesiąca temu. Było to ostatnie jak do tej pory zwycięstwo gliwiczan. Później przegrali 7 kolejnych spotkań. Kilka z nich nieznacznie - tak było choćby w domowym meczu z Treflem (-4), czy wyjazdowym spotkaniu z Miastem Szkła (-1). W tym ostatnim głośno było po tym, co w ostatniej akcji zrobił Ivan Almeida, który zamiast próbować rzucać za 3 na dogrywkę, zdecydował się zakończyć akcję spod kosza za 2 pkt., które nic gliwiczanom nie dawały. W ostatni weekend GTK przegrał na własnym parkiecie z Kingiem (-7). Szczecinianie wyraźnie zdominowali GTK w strefie podkoszowej, zdobywając 54 punkty (o 20 więcej od rywali) z "pomalowanego".





Legia w ostatnich spotkaniach prezentuje równą i wysoką formę. Legioniści wygrali 5 z ostatnich sześciu spotkań. Cieszy na pewno powrót do zdrowia wszystkich graczy, co oznacza ból głowy sztabu szkoleniowego, który musi wybrać sześciu z siedmiu obcokrajowców na dane spotkanie. W ostatni weekend na mecz z Górnikiem Wałbrzych, poza kadrą znalazł się Jayvon Graves, który poleciał na pogrzeb bliskiej osoby do USA. Kto z kolei nie zagra przeciwko GTK, dowiemy się dopiero w sobotę. Wobec braku Gravesa, więcej minut na parkiecie spędził Błażej Czapla, którego po meczu za dobrą dyspozycję chwalił trener Rannula.





GTK w trakcie sezonu dokonało paru korekt w składzie, starając się wzmocnić zespół, by ten skutecznie walczył o pozostanie w lidze. Z klubem pożegnali się Andy Cleaves, Florent Thamba, Dominik Grudziński (odszedł do I-ligowego ŁKS-u, choć miał propozycję pozostania w Gliwicach) oraz Rashun Davis. Pozyskano m.in. Ivana Almeidę, który przed kilku laty był największą gwiazdą naszej ligi. Po raz ostatni na polskich parkietach występował w sezonie 2020/21, w barwach Anwilu Włocławek. Dziś ma kilka wiosen więcej na karku, ale wciąż chce pomagać swojej drużynie w odnoszeniu zwycięstw. Jak na razie wystąpił w 9. meczach GTK (tylko jednym wygranym), w których zdobywa średnio 14,1 pkt., 7,1 zb. i 3,9 as. i trafia 42,9% rzutów za 3 pkt.





Najlepszym strzelcem zespołu jest, także pozyskany w trakcie rozgrywek (w połowie grudnia), Kaelin Jackson, który zdobywa śr. 14,9 pkt. i notuje 4,7 as. Jackson notuje sporo strat (3,1). Ważnym graczem jest Jaiden Delaire, który w trakcie sezonu wypadł na kilkanaście tygodni z powodu urazu. Silny skrzydłowy zdobywa 14,1 pkt. i 5,4 zb. na mecz i tylko jedno ze spotkań zakończył bez dwucyfrowej zdobyczy punktowej. Ważną postacią zespołu był także Jarred Godfrey - zawodnik z pozycji 2-3 notował 9,2 pkt., choć jego skuteczność z dystansu pozostawia sporo do życzenia. W ostatnich dniach GTK rozwiązało umowę z tym graczem.





Pierwszym rzucającym zespołu częściej bywa Michael Oguine (śr. 11,4 pkt.), który do GTK trafił pod koniec minionego sezonu. Patrząc na polską rotację, największą rolę odgrywa Kuba Piśla - grywa średnio 24 min., zdobywa 11,1 pkt., choć słabo jak na gracza z pozycji 2 wykonuje rzuty wolne (62%). Wcześniej sporo minut otrzymywał Dominik Grudziński, a dziś drugim Polakiem pod względem roli na parkiecie jest Kacper Gordon (śr. 22 min., 8,3 pkt.). Rozgrywający zaliczył krótki epizod w barwach Legii przed dwoma laty, kiedy trafił (z Arki) do drużyny prowadzonej przez Marka Popiołka. Obecnie drugi kolejny sezon występuje w GTK.





Trener Nebojsa Vidic ma ponadto do dyspozycji podkoszowych Macieja Bendera (śr. 14 min., 3,6 pkt.) i Wesleya Gordona (śr. 25 min., 7,8 pkt.), a także niskiego skrzydłowego Aleksandra Busza (śr. 7 min.). Wesley Gordon jest najlepiej zbierającym w gliwickiej drużynie (śr. 8,4), który w siedmiu meczach zaliczył dwucyfrową liczbę zbiórek. W tym 17 zebranych piłek w meczu z Czarnymi oraz po 16 w dwóch meczach ze Stalą; choć wszystkie trzy zakończyły się porażkami GTK. Wspomniany Nebojsa Vidic - serski szkoleniowiec, zastąpił w styczniu tego roku na stanowisku pierwszego trenera GTK, Hiszpana Borisa Balibreę.





W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie, legioniści wygrali w Gliwicach 89:81, ale triumf nie przyszedł nam łatwo. Gliwiczanie w końcówce zaliczyli dobrą serię i przyparli nasz zespół do muru. Przed rokiem, pod koniec sezonu zasadniczego, Legia przegrała z GTK na własnym parkiecie, choć warszawiacy wydawali się rozpędzeni, w wysokiej formie... czyli zupełnie tak jak obecnie. Mecze te najlepiej pokazują, że lekceważyć najbliższego przeciwnika nie wolno. Pomimo sporej różnicy jaką widać w tabeli gołym okiem. Bilans ostatnich dziesięciu spotkań Legii z GTK to 6 naszych wygranych i cztery zwycięstwa rywali.





Kto jeszcze pamięta, że 9 lat temu obie drużyny mierzyły się w finale I ligi o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej? W tamtej rywalizacji legioniści, prowadzeni przez Piotra Bakuna, w pełni zasłużenie wygrali 3:0 i zapewnili sobie awans do koszykarskiej elity. Gliwiczanie zaś... kilka tygodni później wykupili dziką kartę i również od sezonu 2017/18 występują w ekstraklasie.





Aktualnie Legia z bilansem 18-8 zajmuje 3. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi. Komplet zwycięstw do końca sezonu zasadniczego, gwarantuje nam co najmniej drugą lokatę przed play-off, bez oglądania się na rywali. Śląsk, mający do rozegrania dwa mecze więcej, ma bilans 18-6, ale także lepszy bilans bezpośrednich meczów z legionistami.





Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo. Zapowiada się, że na trybunach po raz kolejny w tym sezonie zasiądzie komplet publiczności. Ostatnie bilety nabywać można TUTAJ. Spotkanie będzie na żywo transmitowane na Youtube oraz w Polsacie Sport 4. Tego dnia w przerwie spotkania będzie miał wyjątkowy pokaz - pierwszy na polskich parkietach - Dunking Devils. Zrobią show, które zapadnie w pamięci na długo. Sobotni mecz - Uniqa Game Day - będzie ponadto wydarzeniem, podczas którego firma Uniqa oficjalnie zostanie Partnerem Tytularnym Strefy VIP Legii Kosz. Tego dnia do kibiców zebranych w hali trafi 250 specjalnych piłek do kosza. Ponadto Miś Kazek wystrzeli w trybuny koszulki oraz gadżety. Do zobaczenia w sobotni wieczór!





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,2 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14.6, Jayvon Graves 13,1, Race Thompson 12,8, Andrzej Pluta 12,5.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Matthias Tass.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68).





Ostatnie mecze obu drużyn:

20.12.2025 GTK Gliwice 81:89 Legia Warszawa

26.04.2025 Legia Warszawa 84:87 GTK Gliwice

28.12.2024 GTK Gliwice 88:85 Legia Warszawa

29.03.2024 GTK Gliwice 100:105 Legia Warszawa

01.12.2023 Legia Warszawa 83:81 GTK Gliwice

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)





TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 5-21

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-11

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,8 / 89,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,9%





Skład: Kacper Gordon, Kaelin Jackson, Piotr Łosiak (rozgrywający), Michael Oguine, Kuba Piśla, Dominik Kondratowicz, Marcel Walczuk (rzucający), Ivan Almeida, Aleksander Busz, Jaiden Delaire, Michał Jodłowski (skrzydłowi), Maciej Bender, Wesley Gordon, Florent Thamba, Kajetan Misztal (środkowi)

trener: Nebojsa Vidic, as. Wojciech Jagiełka, Radosław Ciosek





Najwięcej punktów: Kaelin Jackson śr. 14,9, Ivan Almeida 14,1, Jaiden Delaire 14,1, Michael Oguine 11,4.





Przewidywana wyjściowa piątka: Kaelin Jackson, Kuba Piśla, Ivan Almeida, Jaiden Delaire, Wesley Gordon.





Wyniki: Anwil (w, 93:58), Zastal (d, 62:86), Śląsk (d, 86:93), Dziki (d, 88:82), Trefl (w, 97:61), Górnik (w, 90:81), Miasto Szkła (d, 98:75), Arka (d, 66:89), MKS (w, 88:72), King (w, 85:78), Legia (d, 81:89), Stal (w, 96:93), Start (d, 95:93), Twarde Pierniki (w, 90:88), Czarni (d, 73:85), Stal (d, 73:76), Anwil (d, 87:86), Zastal (w, 98:81), Śląsk (w, 84:85), Dziki (w, 108:83), Trefl (d, 92:96), Górnik (d, 82:92), Miasto Szkła (w, 88:87), Arka (w, 76:59), MKS (d, 80:90), King (d, 86:93).





Termin meczu: sobota, 18 kwietnia 2026 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 35, 50, 60, 70, 80 zł (ulgowe) oraz 45, 60, 70, 80 i 110 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport Extra 4 / Youtube





Autor: Marcin Bodziachowski



