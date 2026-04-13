Powrót Vinagre coraz bliżej

Ruben Vinagre jest coraz bliżej powrotu na boisko po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Piłkarz Legii Warszawa ostatni raz zagrał na początku grudnia, a w trakcie przygotowań do rundy wiosennej doznał urazu mięśnia przywodziciela. Ostatecznie konieczny był zabieg, który wykluczył go z gry na dłużej.

Powrót zawodnika do treningów przewidywany był na początek maja i wszystko przebiega zgodnie z planem.



- Ruben Vinagre powiedział mi, że po meczu z Lechem wraca do pełnego treningu. Już biega indywidualnie, uderza piłkę. Mówił, że pod względem fizycznym czuje się nawet lepiej niż przed tą kontuzją - przekazał Michał Żyro na antenie meczyki.pl.

Spotkanie Lech - Legia zaplanowane jest na 26 kwietnia godz. 17:30.