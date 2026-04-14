Żeglarstwo

Złoto Rudawskiego w mistrzostwach Hiszpanii

Marcin Rudawski z Legii na najwyższym stopniu podium | fot. Sailing Legia
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Zawodnik żeglarskiej Legii Warszawa, Marcin Rudawski rozpoczął sezon 2026 w bardzo dobrym stylu. Legionista zdobył złoty medal podczas mistrzostw Hiszpanii w klasie ILCA 6. Warunki nie były łatwe - udało się rozegrać tylko 3 z dziewięciu zaplanowanych wyścigów. 

"W takich sytuacjach każdy błąd waży więcej, a margines na poprawki praktycznie nie istnieje. Wyścigi kończyłem kolejno na 2., 3. i 1. miejscu, co dało zwycięstwo w całych regatach. Stawka była mocna i międzynarodowa, więc tym bardziej cieszy mnie to, że udało się dobrze wejść w sezon po takiej przerwie. To dobry sygnał na początek, ale też przypomnienie, że przy trudnych warunkach i krótkim formacie liczą się podstawy: decyzje, spokój i powtarzalność" - relacjonuje zawodnik Legii, który najbliższy start zaliczy w Szanghaju.

W czerwcu Rudawski startować będzie w Mistrzostwach Świata.


Marcin Rudawski
fot. Sailing Legia
Marcin Rudawski
fot. Sailing Legia


tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.