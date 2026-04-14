Złoto Rudawskiego w mistrzostwach Hiszpanii

Zawodnik żeglarskiej Legii Warszawa, Marcin Rudawski rozpoczął sezon 2026 w bardzo dobrym stylu. Legionista zdobył złoty medal podczas mistrzostw Hiszpanii w klasie ILCA 6. Warunki nie były łatwe - udało się rozegrać tylko 3 z dziewięciu zaplanowanych wyścigów.

"W takich sytuacjach każdy błąd waży więcej, a margines na poprawki praktycznie nie istnieje. Wyścigi kończyłem kolejno na 2., 3. i 1. miejscu, co dało zwycięstwo w całych regatach. Stawka była mocna i międzynarodowa, więc tym bardziej cieszy mnie to, że udało się dobrze wejść w sezon po takiej przerwie. To dobry sygnał na początek, ale też przypomnienie, że przy trudnych warunkach i krótkim formacie liczą się podstawy: decyzje, spokój i powtarzalność" - relacjonuje zawodnik Legii, który najbliższy start zaliczy w Szanghaju.

W czerwcu Rudawski startować będzie w Mistrzostwach Świata.