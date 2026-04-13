W czwartek pogrzeb Jacka Magiery

10 kwietnia w wieku 49 lat niespodziewanie zmarł były piłkarz i trener Legii Warszawa, Jacek Magiera. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia w Warszawie. 

O godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, a następnie ok. godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie.

Wcześniej, we wtorek 14 kwietnia o godz. 20:00 odbędzie się pożegnanie Jacka Magiery we Wrocławiu. Msza święta dziękczynna za Jego życie odprawiona zostanie w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174 i będzie połączona z czuwaniem przy ciele Zmarłego. 

Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę.



Komentarze (4)

Okęciak - 1 minutę temu, *.netfala.pl

Magic, za wcześnie...😢

lucho_83 - 28 minut temu, *.play.pl

Nadal nie mogę w to uwierzyć...😢

KAMI(L) - 13 minut temu, *.play.pl

@lucho_83: Mam tak samo jak Ty... 😢

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.voo.be

Niech spoczywa w pokoju.

