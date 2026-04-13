W czwartek pogrzeb Jacka Magiery

10 kwietnia w wieku 49 lat niespodziewanie zmarł były piłkarz i trener Legii Warszawa, Jacek Magiera. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia w Warszawie.

O godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, a następnie ok. godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie.

Wcześniej, we wtorek 14 kwietnia o godz. 20:00 odbędzie się pożegnanie Jacka Magiery we Wrocławiu. Msza święta dziękczynna za Jego życie odprawiona zostanie w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174 i będzie połączona z czuwaniem przy ciele Zmarłego.

Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę.