Młodzież: mecze weekendowe (11-12.04)(akt.)

W Centralnych Ligach Juniorów (U19, U17 i U15) legioniści odnieśli komplet zwycięstw i powiększają swoją przewagę nad rywalami. Legia U19 pokonała 4-0 Lechię Gdańsk, Legia U17 wygrała 9-0 z Hutnikiem Kraków, a Legia U15 pokonała na wyjeździe 4-0 ŁKS.ZEspół U16 pokonał 5-2 Radomiaka, a Legia U124 wygrała z Naprzodem Brwinów w Ekstralidze U15. Grały także młodsze drużyny.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 4-0 (3-0) Lechia Gdańsk

Gole:

1-0 2 min. Jan Gawarecki (rzut wolny)

2-0 36 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Marcel Laszczyk)

3-0 40 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Stanisław Kubiak)

4-0 80 min. Dawid Nos (as. Franciszek Pollok)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 2 (1) - Lechia 8 (3)

Legia: Denys Stoliarenko [09] - Franciszek Pollok, Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy - Igor Owczarczyk [09], Aleksander Wyganowski [09], Marcel Laszczyk [10], Stanisław Kubiak (70' Alex Cetnar) - Jan Gawarecki, Daniił Pylypczuk [09](71' Ksawery Jeżewski, 90' Athanasios Christopoulos), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09](46' Dawid Nos)

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trenerzy: Marcel Gawor, Julien Tadrowski i Dominik Ciarkowski

Udany występ legionistów. Szczególnie mogła się podobać pierwsza połowa, w której legioniści mocno przycisnęli gości i nie pozwalali im na chwilę oddechu. Ozdobą był piękny gol z rzutu wolnego Jana Gawareckiego. Swoją ósmą i dziewiątą bramkę w tej rundzie zdobył przeniesiony zimą (wcześniej przeszkodziły w tym kontuzje) skrzydłowy z drużyny U17 Edo von Brandt-Etchemendigaray. Jego postawa nie umknęła trenerowi Filipowi Raczkowskiemu i w przerwie wychowanek Legii zszedł z boiska, by szykować się na wyjazd z Legią II do Elbląga. Druga połowa była długo toczona w wolniejszym tempie. Legioniści byli zadowoleni z wyniku, a goście mimo ambitnej gry i kilku prób nie mogli pokonać dobrze dysponowanego Denysa Stoliarenko. Zryw Legii w ostatnich minutach przyniósł czwartego gola - po efektownym rajdzie Franciszka Polloka piłka trafiła do Dawida Nosa, który nie zmarnował szansy i zdobył swojego pierwszego gola po powrocie na boisko - napastnik Legii długo pauzował z powodu kontuzji. Legia U19 zwiększyła swoją przewagę w tabeli nad Miedzią i Zagłębiem Lubin do 8 punktów.

I liga mazowiecka U18 (2008 i mł.): Białe Orły Warszawa '08 2-0 (0-0) Legia LSS U18

Gole:

1-0 12 min. Kosma Zmorski

2-0 73 min. Mikołaj Bombik

Legia Soccer Schools: Jeremi Szrajber [09](85' Piotr Minakowski [10]) - Andrzej Pryzowicz [10](46' Marcel Kłyza), Timofii Korkach, Karol Łuczyński [10], Jakub Jędrasik [09](60' Dominik Rakowiecki) - Stanisław Solka [09](Kpt) Ż, Iwo Mroczek [09], Kordian Drygała [10] - Bartosz Kozłowski (75' Ryszard Horodniczy [10]), Dmytro Samoilenko [10], Gabriel Zaporski [09]. Rezerwa: Jakub Przybylski [09]

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



W 87' Piotr Minakowski obronił rzut karny. Wcześniej gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, trafiając w słupek.

CLJ U17 (2009 i mł.): Hutnik Kraków '09 - Legia U17

Gole:

0-1 8 min. Adrian Pućka b.a.

0-2 21 min. Adrian Pućka (as. Fabian Mazur)

0-3 35 min. Hoang Nguyen (as. Adrian Pućka)

0-4 39 min. Fabian Mazur (as. Jarosław Kuc)

0-5 49 min. Adrian Pućka (as. Franciszek Stępniewski)

0-6 60 min. Fabian Mazur (as. Tymoteusz Leśniak)

0-7 82 min. Dawid Mastalski (as. Fabian Mazur)

0-8 87 min. Fabian Mazur (as. Franciszek Stępniewski)

0-9 90 min. Adam Łukasiewicz b.a.

Legia: Alex Malchrowicz [10] - Marek Suchodół [10](70' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10](63' Szymon Siekaniec [10]), Oskar Krakowiak - Tymoteusz Leśniak [10](63' Oliwier Altewęgier [10]), Xavier Dąbkowski [10](55' Adam Łukasiewicz [10]), Hoang Nguyen (55' Filip Kwiecień [10]), Jarosław Kuc [10] - Franciszek Stępniewski [10], Adrian Pućka [10](63' Dawid Mastalski), Fabian Mazur

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył

Ekstraliga U17: Legia U16 5-0 Radomiak Radom '09

Gole:

1-0 12 min. Aleks Rzepkowski b.a. (z dystansu)

1-1 22 min. Witold Zuchora

2-1 45 min. Aleksander Badowski (as. Aleks Szybalski)

3-1 55 min. Aleksander Badowski (as. Dawid Rodak)

4-1 60 min. Aleks Szybalski b.a.

5-1 72 min. Mateusz Pawłowski (rzut karny po faulu na Aleksandrze Badowskim)

5-2 86 min. Kacper Ciszewski (rzut wolny)

Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski [11](74' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Dawid Rodak (Kpt), Filip Reszka [11], Aleksander Badowski (74' Imran Ibrahim) - Aleks Rzepkowski, Michał Kucała [11](66' Mateusz Pawłowski), Jan Szybicki (63' Bartosz Przybyłko)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki

CLJ U15 (2011 i mł.): ŁKS Łódź '11 0-4 (0-2) Legia U15

Gole:

0-1 2 min. Tytus Mendakiewicz (as. Kajetan Zaliwski)

0-2 11 min. Tytus Mendakiewicz b.a.

0-3 45 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Traczykowski)

0-4 80 min. Tytus Mendakiewicz (as. Stanisław Maisiuk)

Legia: Jan Nowicki - Szymon Piegat (70' Stanisław Głębowski), Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś, Kajetan Zaliwski (60' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski (70' Stanisław Maisiuk), Fryderyk Paprocki (55' Mikołaj Ćwikilewicz), Kacper Kwiatkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Michał Adamowski



Legia wygrała na wyjeździe w Łodzi i powiększyła swoją przewagę nad Torpedo do 4 punktów. Hat-trickiem przeciwko swojemu byłemu klubowi popisał się Tytus Mendakiewicz.

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 4-2(3-1) Naprzód Brwinów

Gole:

1-0 23 min. Bartłomiej Cząstka (as. Filip Jasiński)

2-0 26 min. Nikodem Staroń

3-0 32 min. Bartłomiej Cząstka (as. Filip Jasiński)

3-1 38 min. Stanisław Sawicki

4-1 51 min. Karol Szczepek as. Cząstka

4-2 68 min. Patryk Cieślak

Strzały (15-80'): Legia 16(11) - Naprzód 17(9)

Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Aleksander Kocot, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Aleksander Rybka, Mateusz Krzyczmonik, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Antoni Strąk, Karol Grzyb, Natan Turniak, Karol Szczepek, Adam Smoła

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza

1 liga warszawska U15(2011 i mł.): Legia LSS 2-4 (0-2) Polonia II Warszawa '11

Gole:

0-1 4 min. Paweł Kośko

0-2 38 min. Teodor Czyż

1-2 45 min. Franek Nwolisa

2-2 58 min. Franek Nwolisa

2-3 76 min. Szymon Radecki

2-4 80 min. Piotr Ońko (rzut wolny)

Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter (Kpt) - Jonatan Pol Ż, Julian Kazubski, Miłosz Maziarek, Kacper Materski, Franek Nwolisa, Jakub Wierzbicki, Aleksander Nowacki, Sebastian Karpiński Ż, Alex Paćko, Przemysław Gawryluk, Aleksy Brzyski, Szymon Zera, Aleksander Wodzicki

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórski

Ciekawy, długimi momentami zacięty mecz. Goście objęli dwubramkowe prowadzenie, ale po golach Franka Nwolisy legioniści wyrównali i przeszli do ofensywy. W końcowych minutach meczu więcej sił zachowali jednak poloniści.

I liga U13 (2013 i mł.): FFK Warszawa '13 - Legia U13

Legia: Antoni Kulpiński, Szymon Płoński, Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pająk, Bartosz Kowalczyk, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Aleksander Cwyl, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Antoni Adamkiewicz, Filip Brzeszczak

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Całkiem udany mecz Legii, choć zawodnicy Fun For Kids stawili tym razem większy opór niż jesienią.

III liga U13 (2013 i mł.): Legia LSS U13 2-0 BVB Academy WBS Warszawa '13

Legia LSS: Aleksander Zaremba - Mark Piasetski, Piotr Jarzębowski, Filip Burkacki, Krystian Olszewski, Mateusz Dziurla (Kpt), Wojciech Tadych, Daniel Pietrzycki, Wladyslaw Trachuk oraz Seohyeon Park, Piotr Gembski, Leon Babayan, Antoni Cieszyński (br), Tytus Kozakiewicz, Wiktor Kuśmierz, Antoni Michalski

Trener: Marcin Lemański

Turniej U12 (2014 i mł.) Żuri Coppa Talenti



Legia U12 wspomagana przez 3 młodszych kolegów w weekend wystąpiła na turnieju Żuri Coppa Talenti w Olsztynie. legioniści wygrali rywalizację w grupie i dopiero w półfinale musieli uznać wyższość Arki Gdynia.

Legia: Stanisław Czajka - Kacper Tryc, Bronisław Partyka, Alex Nowak, Igor Czaja, Konstantin Yushkavets, Jan Golański, Aleksander Gorzelnik [15], Iwo Pawelczak [15], Antoni Sroczyński [15], Stefan Wang, Feliks Chaciński, Jan Kordek

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek

III liga U12 (2014 i mł.) Legia U11/U12B - Hutnik Warszawa '14

Legia: Szymon Giera [05] - Diego Koral, Ksawery Lewandowski [05], Eryk Cybulski [05], Aotni Kret [05], Charyton Sokal , Szymon Kurzela [05], Tymoteusz Obierak [05], Jan Woźniak [05], Filip Kubieniec, Wiktor Ugniewski

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



Wobec wyjazdu niemal całego zespołu U12 na turniej do Olsztyna, trzon składu stanowili zawodnicy o rok młodsi, którzy przez dobre 70 minut doskonale dawali sobie radę z przeciwnikami. W końcówce Hutnik "złapał wiatr w żagle" i uzyskał kilka trafień, ale było to mimo wszystko zbyt mało na nieźle dysponowanych graczy Legii.

Liga U11 (2015 i mł.): MKS Piaseczno '15 - Legia U11

Legia: Olivier Kawczyński, Cezary Kuś, Andrzej Regulski-Lokanga, Karol Giera, Stanisław Bratos, Maks Dłuopolski, Marcel Uściniak, Michał Sadoch, Dawid Kłak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer

Gospodarze dość groźnie kontrowali, a w I połowie w miarę skutecznie bronili swojej bramki. W drugiej odsłonie oba zespoły poprawiły skuteczność, niemniej stroną przeważającą pozostała Legia.

Turniej Varsovia Cup 2026 [U10](rocznik 2016 i mł.):

Legia: Jerzy Kośnik - Oliwier Bednarz [17], Piotr Górak, Antoni Kolanowski, Jakub Kotlimowski, Maksymilian Kowalski, Dawid Matysiak, Olaf Olaś, Jerzy Omelczuk, Leon Rymszo, Mikołaj Śliwiński

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Filip Jadacki, Aleksander Waniek

Legia U10 wystąpiła na festiwalu gier Varsovia Cup. We wszystkich 10 meczach legioniści pokazali się z bardzo dobrej strony, co dało im końcowy triumf. Oprócz nich, na podium znalazły się: Arka Gdynia i BFA Vilnius. Leon Rymszo z Legii został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Turniej Kick Off Cup (U9 - rocznik 2017 i mł.)

Legia U9 w sobotę i niedzielę wystąpiła na turnieju Kick Off Cup w Mogilnie. Wzięło w nim udział aż 30 drużyn z Polski i zagranicy, podzielonych na 3 grupy. Faza grupowa był popisem legionistów, który awansowali od finałowej rozgrywki o miejsca 1-6, w której spotkali się z: Deltą Warszawa, KK Ghent, Czarnymi Pruszcz Gdański, Pogonią Szczecin i Lech Poznań Future Pro. Tu już legionistom nie szło aż tak dobrze, ale mimo wszystko część spotkań mogą uznać za udane. Z pucharem dla zwycięzcy wróciła do domu Delta Warszawa. Za to nagrodę dla najlepszego bramkarza zdobył legionista Miłosz Smułka, który w przerwie zimowej dołączył do zespołu z klubu partnerskiego FC Bobrowiec.

Liga U8 (2018 i mł.): Legia U8 - Marcovia Marki '18

Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Jakub Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski, Igor Stępień

Trener: Łukasz Wawer



