Pod Lupą LL! - Wojciech Urbański

Wojciech Urbański | fot. Kamil Marciniak
Filip Lewandowski
Legionisci.com Legionisci.com
Legia Warszawa przystępowała do domowego spotkania z Górnikiem Zabrze z nadzieją, że po raz pierwszy w tym sezonie uda się zanotować dwa zwycięstwa z rzędu. Po dobrym występie w Szczecinie zaczęły pojawiać się głosy, że Legia może jeszcze włączyć się do gry o puchary, a głosił je nawet trener „Wojskowych” Marek Papszun. Szkoleniowiec w tej rywalizacji postawił na Wojciecha Urbańskiego, który zastąpił kontuzjowanego Wahana Biczachczjana. To właśnie występ młodzieżowego reprezentanta Polski wzięliśmy pod lupę.
REKLAMA

Po raz pierwszy w tym starciu Wojciech Urbański zaznaczył swoją obecność w 6. minucie. W narożniku boiska, nieopodal pola karnego gości Urbański dobrze się zachował, osłaniając piłkę ciałem i dając się sfaulować Lukasowi Ambrosowi. Chwilę później rzut wolny wykonywał Juergen Elitim i jego dośrodkowanie niestety padło łupem zawodników Górnika Zabrze.

Młodszy z Urbańskich słynie z tego, że potrafi zdobywać przestrzeń z piłką dzięki swojej motoryce i dobrej technice użytkowej. Niestety na początku 10. minuty nie potwierdził tej tezy, gdy wychodząc do szybkiego ataku dał sobie odebrać piłkę wślizgiem. W tej sytuacji Legioniści mieli okazję do przeprowadzenia groźnej kontry, ponieważ większość piłkarzy Górnika znajdywało się w okolicach „szesnastki” drużyny gospodarzy.

 

W 14. minucie Wojciech Urbański przytomnie zagrał do Patryka Kuna, przenosząc ciężar gry na lewą stronę i dając możliwość wahadłowemu do rozpędzenia się z piłką w wolną przestrzeń. Tego typu inteligentne zagrania mogą się podobać, gdyż świadczą o tym, że zawodnik dużo na boisku widzi i wie gdzie zagrać, by stworzyć przewagę.

Wojciech Urbański grał na pozycji nr „10”, a więc powinniśmy go często widzieć w półprzestrzeniach, biorącego na siebie odpowiedzialność za rozegranie piłki w ataku pozycyjnym. Niestety był to mecz zamknięty, gdzie drużyny przede wszystkim skupiały się na zabezpieczaniu drogi do własnej bramki. Legia decydowała się na bezpośredni sposób przeprowadzania ataków. Z tego powodu należy szukać małych rzeczy, którymi Wojciech Urbański w tym spotkaniu się wyróżnił. Tak też było w 17. minucie, gdy zszedł niżej pomóc stoperom wyprowadzić piłkę krótko od własnej bramki i zrobił to w efektowny sposób, zagrywając piętą.

Zawodnik sprowadzony z drużyny juniorskiej Wisły Kraków przyzwyczaił nas do tego, że jest na boisku aktywny i dużo się porusza bez piłki. Dzięki temu partnerzy mogą grać w jego stronę piłki prostopadłe pomiędzy liniami formacji rywala. Tak też było w 27. minucie, gdy wbiegnięcie Urbańskiego za linię obrony Górnika zauważył Radovan Pankov i posłał w jego stronę fenomenalne podanie prostopadłe. Zagranie zdążył przeciąć jednak Lukas Ambros, który uniemożliwił Urbańskiemu wyjście na pozycję sam na sam z Marcelem Łubikiem.

Miał swoje dobre momenty w tym spotkaniu Wojciech Urbański. W 54. minucie przedarł się pomiędzy dwoma graczami rywala i ze skraju pola karnego zagrał piłkę na przedpole do Damiana Szymańskiego, którego strzał w światło bramki został zablokowany przez dobrze ustawionego gracza gości.

W 67. minucie Wojciecha Urbańskiego na boisku zastąpił drugi z Urbańskich - Kacper.

Czy to był fantastyczny występ Wojciecha Urbańskiego, po którym wywalczył on sobie miejsce w wyjściowym składzie do końca tej rundy? Nie, ale nie zgadzam się z opiniami mówiącymi o zaprzepaszczonej szansie młodszego z Urbańskich. Musimy zrozumieć też, że zawodnicy kreatywni w środku pola będą mieli w drużynie Papszuna ciężko, ponieważ często sposób gry opiera się na bezpośrednich zagraniach, dośrodkowaniach z bocznych stref, a nie grze kombinacyjnej. W. Urbański starał się być pod piłką, a gdy było trzeba penetrował przestrzenie między rywalami próbując stworzyć miejsce do zagrania piłki przez kolegów z zespołu. Kilkukrotnie wchodził w pojedynki, jak choćby ten kluczowy, gdy udało mu się zagrać do Damiana Szymańskiego, a to była chyba najlepsza okazja w tym meczu. Niepokoi brak prób oddania strzału przez „Urbiego”, który potrafi finalizować akcje.


U młodych zawodników ważna jest powtarzalność i niestety wyrywkowe stawianie na nich nie jest dobre w ich rozwoju. Myślę jednak, że czy nam się to podoba czy nie to u Marka Papszuna nieliczni młodzi gracze rozwiną się na miarę swojego potencjału.

Statystyki Wojciecha Urbańskiego w meczu z Górnikiem Zabrze:

Minuty: 67
Bramki: -
Asysty: -
Strzały/celne: -
Liczba podań / celne: 16/14
Podania kluczowe: 1
Dośrodkowania / celne: 2/1
Dryblingi / udane: 7/2
Odbiory: 1
Dystans: 8.91 km
Sprinty: 10
Żółte kartki: 1
Czerwone kartki: -



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.