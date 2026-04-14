Umowa na budowę hali na Skrze podpisana

Dziś na terenie warszawskiej Skry odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę z głównym wykonawcą odpowiedzialnym za budowę nowej hali sportowej, która będzie domem m.in. dla koszykarzy Legii Warszawa. Nowy obiekt ma być gotowy do użytku na jesieni 2028 roku. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele naszego klubu - współwłaściciel Legia Kosz, Jarosław Jankowski oraz zawodnicy - Michał Kolenda i Andrzej Pluta. Obecni byli także przedstawiciele siatkarskiego Projektu Warszawa.

- Mieliśmy bardzo szczegółowo zakreślony harmonogram działań. Bardzo się cieszę z momentu, kiedy dostaliśmy zielone światło. Mamy podpisaną umowę na budowę hali sportowej w Warszawie i za chwilę wchodzimy na budowę. To jest ten moment, to jest ten dzień. Dosłownie za dwa tygodnie będziemy już na placu budowy, rozpoczynamy budowę, która już niczym nie jest zagrożona, jest podpisana, a umowa jest prawomocna. Jestem przekonana, że zgodnie z harmonogramem, w ciągu 810 dni, z użytkowaniem, czyli dwa sezony budowlane - jesień 2028 to jest moment, kiedy pierwsze domowe mecze Legii Kosz będą rozgrywane na tym obiekcie - powiedziała Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

- Nowa hala będzie rzeczywiście "game changerem" dla Legii, to coś co zmieni oblicze warszawskiej Legii i warszawskiego sportu. Uważamy, że to coś ważniejszego nawet od ostatniego mistrzostwa Polski, bo zredefiniuje nas jako klub europejski. To dla nas bardzo ważne, tak samo jak dla całej naszej społeczności, kibiców - powiedział Jarosław Jankowski, współwłaściel Legii Kosz.

Nowa hala dla koszykarskiej Legii będzie mogła pomieścić ponad 6 tysięcy kibiców. Nowoczesny obiekt na terenach Nowej Skry wybuduje firma MIRBUD S.A. Budowa hali kosztować będzie 237 599 099 zł.



