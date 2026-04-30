30.04-4.05: Weekendowy rozkład jazdy

W piątkowy wieczór przy Ł3 czeka nas mecz z Widzewem, który może mieć kluczowe znaczenie pod kątem utrzymania obu drużyn w ekstraklasie. Kwadrans wcześniej w Dąbrowie Górniczej zagrają nasi koszykarze z miejscowym MKS-em (transmisja w Polsacie Sport 2). W niedzielę rezerwy Legii zagrają w Łomży z ŁKS-em, a dzień później zespół Legii zagra w Białymstoku z OSSM-em w ekstralidze badmintona.

Rozkład jazdy:

30.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Stal Stalowa Wola

01.05 g. 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz]

01.05 g. 20:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź

02.05 g. 17:00 GKS Bełchatów - Olimpia Elbląg

03.05 g. 16:00 ŁKS Łomża - Legia II Warszawa

04.05 g. 14:45 OSSM-SMS Białystok - Legia Warszawa [badminton, ul. Pietrasze 29]

04.05 g. 19:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk



Młodzież:

29.04 g. 15:30 Znicz Pruszków U17 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

30.04 g. 11:00 Legia U15 - Torpedo Mokotów '11 [CLJ U15][LTC 7]

30.04 g. 12:00 Legia U17 - Korona Kielce [CLJ U17][LTC 5]

30.04 g. 15:00 Legia U14 - STF Champion Warszawa '11 [LTC 7]