30.04-4.05: Weekendowy rozkład jazdy

W piątkowy wieczór przy Ł3 czeka nas mecz z Widzewem, który może mieć kluczowe znaczenie pod kątem utrzymania obu drużyn w ekstraklasie. Kwadrans wcześniej w Dąbrowie Górniczej zagrają nasi koszykarze z miejscowym MKS-em (transmisja w Polsacie Sport 2). W niedzielę rezerwy Legii zagrają w Łomży z ŁKS-em, a dzień później zespół Legii zagra w Białymstoku z OSSM-em w ekstralidze badmintona.
Rozkład jazdy:
30.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Stal Stalowa Wola
01.05 g. 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz]
01.05 g. 20:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź
02.05 g. 17:00 GKS Bełchatów - Olimpia Elbląg
03.05 g. 16:00 ŁKS Łomża - Legia II Warszawa
04.05 g. 14:45 OSSM-SMS Białystok - Legia Warszawa [badminton, ul. Pietrasze 29]
04.05 g. 19:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk

Młodzież:
29.04 g. 15:30 Znicz Pruszków U17 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]
30.04 g. 11:00 Legia U15 - Torpedo Mokotów '11 [CLJ U15][LTC 7]
30.04 g. 12:00 Legia U17 - Korona Kielce [CLJ U17][LTC 5]
30.04 g. 15:00 Legia U14 - STF Champion Warszawa '11 [LTC 7]



