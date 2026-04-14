Szydłowski zmienił barwy klubowe

Bartosz Szydłowski, który w ostatnich latach reprezentował barwy żeglarskiej Legii w kl. Finn, na zawodach w kraju i zagranicą, od sezonu 2026, który rozpoczął od startu w Torbole, występować będzie w barwach Masters of Sailing. "To dla mnie wyjątkowy, długoterminowy projekt i szansa na kolejny, wielki krok w moim rozwoju sportowym, na który jestem gotów. Jednocześnie sercem wciąż jestem z moimi przyjaciółmi z Legii. Współtworzenie tego klubu po jego reaktywacji było niesamowitą przygodą, dlatego nie mówię żegnajcie, a do zobaczenia" - napisał "Szydło".

