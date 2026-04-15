Relacja z trybun: Legia i Olimpia!

W niedzielę w Elblągu odbył się mecz przyjaźni – Olimpia Elbląg vs Legia II Warszawa. Zdecydowana większość kibiców Legii ruszyła do Elbląga w niedzielę rano, ponieważ wieczorem w sobotę graliśmy ligowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Mimo krótkiego czasu na sen, już od wczesnych godzin na ulicach Elbląga w ten piękny, pogodny dzień widoczni byli integrujący się kibice obu zaprzyjaźnionych ekip.

Wejście na stadion zorganizowano bardzo sprawnie – dla nas przygotowano osobną kolejkę, dzięki czemu cała nasza grupa około 300 osób bez problemu w komplecie znalazła się na trybunie jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Bracia z Elbląga zadbali o naprawdę świetną gościnę – każdy kibic Legii otrzymał voucher do cateringu na posiłek i piwo, którym można było się uraczyć jeszcze przed wejściem do młyna.





Na początku meczu gniazdowy Olimpii serdecznie powitał wszystkich kibiców Legii i od pierwszych minut nakręcał trybuny do głośnego dopingu. Ten w pierwszej połowie prowadzony był wspólnie z legijnym gniazdowym.

Przed meczem odbyła się minuta ciszy ku czci śp. Jacka Magiery, po której głośno skandowaliśmy jego imię i nazwisko.

fot. e-olimpia.com

Sam doping rzecz jasna od początku do końca miał charakter zgodowy. Śpiewaliśmy pieśni stawiające oba kluby, m.in.: „Legiaaa, Olimpaaa!” (na melodię hitu z Wiednia) „Legia i Olimpia, Olimpia i Legia”, „Ole ole, ole ola i tylko Legia, Legia, Olimpia...”, „A melanż trwa...”. W repertuarze pojawiły się również elbląskie "powtarzanki" oraz klasyczne legijne hity. Wielokrotnie do wspólnego śpiewania zachęcaliśmy pozostałe trybuny. Na początku szło to trochę leniwie, co zostało skwitowane okrzykiem z młyna: „Emeryci i renciści!” :) Często skandowane było też hasło „Nowy stadion dla Elbląga”, którego szczerze życzymy naszym przyjaciołom.

fot. e-olimpia.com

W trakcie meczu głośno pozdrawialiśmy Zagłębie Sosnowiec oraz ekipy z Lubawy, Brodnicy, Chełmży i Radymna. Na łuku dumnie prezentowało się zgodowe oflagowanie, uzupełnione pasami materiału w barwach obu klubów.

W przerwie meczu odbyła się uroczystość ślubowania młodych piłkarzy z Akademii Olimpii Elbląg. Cały stadion nagrodził uczestników gromkimi brawami. Wydarzenie miało bardzo podniosły charakter. Życzymy wszystkim młodym adeptom wielu sukcesów w barwach Olimpii. W drugiej połowie zaprezentowano oprawę z pasami oraz pokaz pirotechniczny – najpierw wystrzeliły świece dymne w barwach naszych klubów, a później odpalone zostały race.

fot. e-olimpia.com

Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Legii, ale wszyscy wiemy, że wynik był tego dnia najmniej ważny.

Po końcowym gwizdku oklaskami nagrodzono piłkarzy obu drużyn. Ostatni gwizdek sędziego nie oznaczał jednak końca integracji, która trwała w Elblągu do późnych godzin wieczornych.

Dziękujemy kibicom Olimpii za fantastyczną gościnę i do szybkiego zobaczenia!

Frekwencja: 3000 (ok. 300 z Legii)