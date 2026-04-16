W niedzielę mecz rugbistów przy Wawelskiej

Rugbiści Legii Warszawa w najbliższą niedzielę o godzinie 13:00 zagrają pierwsze wiosenne ligowe spotkanie, którego będą gospodarzem. Mecz z Rugby Wrocław odbędzie się na boisku przy ulicy Wawelskiej 5, tzw. Nowej Skrze. Zachęcamy kibiców do przybycia i głośnego wspierania naszej drużyny w walce o I-ligowe punkty.

W pierwszym meczu obu drużyn, legioniści zwyciężyli we Wrocławiu 33-29. Wrocławianie zajmują w tabeli czwartą lokatę i mają o 9 punktów więcej od Legii. W ostatniej kolejce nasz zespół przegrał na boisku lidera, w Jarocinie. Wcześniej po bardzo zaciętym spotkaniu, Legia wygrała derbowe spotkanie z RK Warszawa 21-18, właśnie na stadionie przy Wawelskiej. Zapraszamy w niedzielę na Nową Skrę, do wspierania naszej drużyny!