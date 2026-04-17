Ojrzyński: Musimy poprawić grę

Leszek Ojrzyński (trener Zagłębia): Gratulacje dla Legii Warszawa za zwycięstwo. O samym meczu nie powiem za wiele. Obie drużyny grały intensywnie, było dużo sprintów po obu stronach i naprawdę to była ciężka walka z obu stron.

REKLAMA

Apeluję aby takie mecze, w których sporo się dzieje były prowadzone przez polskich sędziów, a nie przez arbitrów z innej kultury czy o innej specyfice sędziowania. W trakcie gry dużo się dzieje - są spięcia, nerwowa atmosfera. U nas w Polsce sędziuje się inaczej niż na przykład w Azji. Oczywiście sędzia nie wypaczył wyniku, ale moim zdaniem powinno być więcej kartek za przewinienia a tego zabrakło.



Druga sprawa to sytuacje z bramkarzem Legii. Trzy razy był kontuzjowany. To są już jawne przerwy czasowe. Jedna taka sytuacja jeszcze jest do przyjęcia, ale nie trzy. Czas ucieka, a potem dolicza się sześć minut. To daje do myślenia, że pewne rzeczy powinny zostać skorygowane.

Więcej jakości

Natomiast tak czy inaczej, my musimy poprawić swoją grę, wnieść więcej jakości. To było dla nas ciężkie spotkanie. Nie zdobyliśmy punktów, choć mieliśmy dwie sytuacje, ale nie trafiliśmy w bramkę. Atakowaliśmy lecz za każdym razem bramkarz padał na ziemię i gra się uspokajała. Nigdzie indziej się tego nie zobaczy. Myślę, że w następnym sezonie takie rzeczy nie będą już miały miejsca. Koniec końców wracamy do domu z pustymi rękami. Co dalej? Mamy braki kadrowe, więc liczę na to, że ktoś niebawem wróci do gry. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała tabela po tej kolejce, ale skupiamy się na najbliższym meczu.

Nie czuję niepokoju. Czuję natomiast niedosyt po niektórych meczach oraz zakłopotanie, że przytrafiają się kontuzje i choroby. W efekcie gramy w okrojonym składzie. Staramy się jednak wyciągnąć jak najwięcej z tych spotkań. Przegrywamy z takimi zespołami jak Lech Poznań czy Legia Warszawa, ale trzeba pamiętać, że nie jesteśmy aż tak silnym zespołem jak nasi rywale mimo zajmowanego miejsca. Jesienią wyglądało to inaczej, ale teraz jesteśmy zdecydowanie bardziej osłabieni w porównaniu do tamtego okresu. Chcemy być jak najwyżej w tabeli i będziemy o to walczyć.