Ojrzyński: Musimy poprawić grę

2025-10-19 | Zagłębie Lubin - Legia Warszawa Leszek Ojrzyński | fot. Woytek / Legionisci.com
Legionisci.com Legionisci.com

Leszek Ojrzyński (trener Zagłębia): Gratulacje dla Legii Warszawa za zwycięstwo. O samym meczu nie powiem za wiele. Obie drużyny grały intensywnie, było dużo sprintów po obu stronach i naprawdę to była ciężka walka z obu stron. 

Apeluję aby takie mecze, w których sporo się dzieje były prowadzone przez polskich sędziów, a nie przez arbitrów z innej kultury czy o innej specyfice sędziowania. W trakcie gry dużo się dzieje - są spięcia, nerwowa atmosfera. U nas w Polsce sędziuje się inaczej niż na przykład w Azji. Oczywiście sędzia nie wypaczył wyniku, ale moim zdaniem powinno być więcej kartek za przewinienia a tego zabrakło.

Druga sprawa to sytuacje z bramkarzem Legii. Trzy razy był kontuzjowany. To są już jawne przerwy czasowe. Jedna taka sytuacja jeszcze jest do przyjęcia, ale nie trzy. Czas ucieka, a potem dolicza się sześć minut. To daje do myślenia, że pewne rzeczy powinny zostać skorygowane.

Natomiast tak czy inaczej, my musimy poprawić swoją grę, wnieść więcej jakości. To było dla nas ciężkie spotkanie. Nie zdobyliśmy punktów, choć mieliśmy dwie sytuacje, ale nie trafiliśmy w bramkę. Atakowaliśmy lecz za każdym razem bramkarz padał na ziemię i gra się uspokajała. Nigdzie indziej się tego nie zobaczy. Myślę, że w następnym sezonie takie rzeczy nie będą już miały miejsca. Koniec końców wracamy do domu z pustymi rękami. Co dalej? Mamy braki kadrowe, więc liczę na to, że ktoś niebawem wróci do gry. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała tabela po tej kolejce, ale skupiamy się na najbliższym meczu.

 

Nie czuję niepokoju. Czuję natomiast niedosyt po niektórych meczach oraz zakłopotanie, że przytrafiają się kontuzje i choroby. W efekcie gramy w okrojonym składzie. Staramy się jednak wyciągnąć jak najwięcej z tych spotkań. Przegrywamy z takimi zespołami jak Lech Poznań czy Legia Warszawa, ale trzeba pamiętać, że nie jesteśmy aż tak silnym zespołem jak nasi rywale mimo zajmowanego miejsca. Jesienią wyglądało to inaczej, ale teraz jesteśmy zdecydowanie bardziej osłabieni w porównaniu do tamtego okresu. Chcemy być jak najwyżej w tabeli i będziemy o to walczyć.


Komentarze (7)

L - 28 minut temu, *.play.pl

Najlepszy gol. Typ próbuje sfaulowac Rajovica, ale odbija sie od niego jak od sciany a ci leca z łąpami do sedziego po faul. Buahahaahahaha.

Najlepsza sytuacja stworzyli sobie po nieodgwizdaniu faulu na Szymanskim.

I typ smie cos jeszcze o sedziowaniu mowic.

Prawda - 30 minut temu, *.centertel.pl

Takie pajacowanie z bramkarzem nie przystoi Legii. Wkurzające jest to. Przy drugim razie bramkarz powinien opuścić boisko i wejść przy pierwszej przerwie w graniu. Odechciało by się Papszunowi takich zagrywek.

Wawa - 4 minuty temu, *.play.pl

@Prawda: o czym piszesz normalna gra tyle w temacie
Moze w zbijaka pograj 😎😂

Single malt - 38 minut temu, *.orange.pl

A ja bym wolał w Legii p. Ojrzyńskiego. Bo od oglądania futbolu p. Papszun, to oczy i zęby bolą. Tak było z Rakowem i tak jest z Legią.

L - 30 minut temu, *.play.pl

@Single malt: Chyba sobie jaja robisz. Dzisiaj gralismy 3 razy lepiej niz Zaglebie, ktore sobie pol sytuacji nie stworzylo. O czym ty piszesz? Ogladales jakis mecz Zaglebia? Oni nie potrafia ostatnio sytuacji stworzyc, 4 mecze z rzedu przegrali przed chwila. Papszun lepiej punktuje niz Ojrzynski. My od 3 meczow nie dopuszczamy rywali do ZADNEJ dobrej sytuacji, a sami stworzylismy z 10 bardzo dobrych.

Laska - 47 minut temu, *.79.112

Dziękujemy panie Leszku

L - 55 minut temu, *.play.pl

Dawno takiej frajerskiej ekipy tu nie bylo. Caly emcz machanie łapami, wylatywanie calej lawki i szukanie faulu.

Az tak zabolalo skorumpowane Zaglebie, ze sedzia z Japonii i nie mozna na nim swoich, polskich, sztuczek stosowac? Oby wiecej takich wymian sedziowskich bo ide o zaklad, ze gdyby sedziowal jaksi Frankowski to by mu na glowe weszli tym wymuszaniem wszystkiego. A i tak sedzia w tym meczu popelnil 1 blad, jak po faulu dla nas gwizdnal faul dla nich i to pod polem karnym.

Ten frajer Reguła to chyba z 10 razy lezal. Podobno taki talent, a w 2 meczach z Legią pokazal sie z napinania do kibicow po samobojczym golu i z lezenia pol 2. spotkania. Wybitny talent.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
