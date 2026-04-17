Wicelider pokonany. Adamski pogrążył byłych kolegów!

Legia Warszawa znowu zwycięska! W piątkowy wieczór stołeczny zespół pokonał na swoim stadionie Zagłębie Lubin po golu Rafała Adamskiego, który z bliska skierował piłkę do siatki po wcześniejszym główkowaniu Kamila Piątkowskiego. W przeszłości Adamski był zawodnikiem Zagłębia, więc to trafienie dla niego szczególne. Wygrana "Wojskowym" była niezwykle potrzebna i może dać nieco oddechu w w walce o ligowy byt.

W 5. minucie gry pierwsza dobra okazja tego wieczoru. Adam Radwański zdołał wygrać walkę o piłkę i spróbował uderzenia sprzed pola karnego. Dobrze był jednak ustawiony bramkarz Legii i udanie sparował ten strzał do boku. Było to jednak ostrzeżenie i informacja, że Zagłębie nie przyjechało na Łazienkowską walczyć tylko o remis. Gospodarze dosyć długo czekali na swoją akcję w ofensywie. Dopiero kwadrans po pierwszym gwizdku do sytuacji doszedł Mileta Rajović. Napastnik wygrał walkę o górną piłkę po wrzutce od Pawła Wszołka, ale pomimo sporej ilości miejsca niezbyt udanie główkował. Finalnie Jasmin Burić zdołał zbić tę próbę poza linię końcową i zyskaliśmy tylko rzut rożny.

To tylko napędziło graczy Marka Papszuna. Niebawem wreszcie z dobrej strony pokazał się Kacper Urbański, który nie mógł ostatnio znaleźć swojej formy. Pomocnik przedarł się w szesnastkę Zagłębia, skąd dośrodkował przed bramkę, a tam niestety w skutecznie interweniowali defensorzy. Z biegiem czasu ciężar gry coraz mocniej przenosił się na połowę przyjezdnych. W 29. minucie Legia wyszła na zasłużone prowadzenie! Po wrzutce z rzutu rożnego Juergena Elimita główkował Kamil Piątkowski, a nieuchronnie zmierzającą piłkę do siatki butem trącił jeszcze Rafał Adamski. Wydaje się, że bez jego pomocy bramka też by padła, lecz snajperski nos nie pozwolił Adamskiemu przejść obok takiej okazji obojętnie.

Ostatnie kilkanaście minut pierwszej odsłony to odważne ataki legionistów. Dwukrotnie szansę na gola miał Rajović, lecz najpierw został zablokowany w kluczowym momencie przez Michała Nalepę, a potem nie trafił w piłkę po dograniu od Patryka Kuna. Lewy obrońca obsłużył Duńczyka znakomitym dograniem, ale ten nie potrafił z tego skorzystać i podwyższyć prowadzenia.

Na drugą połowę obydwie drużyny wyszły bez zmian w składach. Niebawem po rozpoczęciu gry dobrą okazję miał Urbański. Pomocnik huknął ile sił w nodze po tym jak dopadł do bezpańskiej piłki, lecz niestety jego precyzja pozostawiała wiele do życzenia. Potem Legia nieco oddała pola gry Zagłębiu i to lubinianie dwukrotnie znaleźli się w polu karnym swoich rywali. Najpierw ciekawie zagrał Radwański. Napastnik miał sporo miejsca na skrzydle, ale został zablokowany przez Piątkowskiego. Za chwilę do remisu mógł z kolei doprowadzić Josip Corluka, który mógł pokonać Hindricha z bliskiej odległości.

W 68. minucie wreszcie przebudziła się Legia. Fantastycznym uderzeniem z dystansu popisał się Damian Szymański i gdyby nie poprzeczka, to zostałby zdecydowanie autorem jednego z najpiękniejszych goli tego sezonu. Goście mieli sporo szczęścia, że nie przegrywali tego dnia już różnicą dwóch goli. Zagłębie musiało się otworzyć, dzięki czemu gospodarze mieli na boisku nieco więcej miejsca.

W samej końcówce podopieczni Leszka Ojrzyńskiego mieli świetną szansę na gola. Po podaniu z rzutu wolnego do sytuacji doszedł Michalis Kosidis, jednak na całe szczęście posłał piłkę obok bramki. Pomimo doliczenia przez sędziego aż sześciu minut rezultat nie zmienił się. Legia dopisała tym samym na swoje konto niezwykle cenne trzy punkty, które mogą okazać się bardzo cenne w kontekście dalszej walki o utrzymanie.

Ekstraklasa 2025/2026

29. kolejka

25042 Warszawa, Polska

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego

17.04.2026

20:30 Legia Warszawa Zagłębie Lubin 1-0 29' Adamski (1-0)

89 Otto Hindrich 91 Kamil Piątkowski 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 7 Paweł Wszołek 22 Juergen Elitim 44 Damian Szymański 96' 23 Patryk Kun 89' 82 Kacper Urbański 80' 29 Mileta Rajović 9 Rafał Adamski 1 Kacper Tobiasz 13 Arkadiusz Reca 89' 18 Jean-Pierre Nsame 20 Jakub Żewłakow 55 Artur Jędrzejczyk 74 Jan Leszczyński 67 Bartosz Kapustka 96' 77 Ermal Krasniqi 80' 99 Samuel Kováčik Jasmin Burić 1 Igor Orlikowski 31 Michał Nalepa 25 Damian Michalski 4 Luka Lucić 35 74' Jakub Kolan 26 62' Filip Kocaba 39 62' Josip Corluka 16 Marcel Reguła 44 62' Adam Radwański 18 74' Levente Szabo 17 Rafał Gikiewicz 12 Aleks Ławniczak 5 Sebastian Kowalczyk 7 62' Damian Dąbrowski 8 74' Michalis Kosidis 9 Arkadiusz Woźniak 11 62' Mateusz Grzybek 13 62' Jakub Sypek 19 74' Mateusz Dziewiatowski 20 Jakub Ligocki 84 Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Lekarz: Marcin Tusiński

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Trener: Leszek Ojrzyński

Asystent trenera: Marcin Kardela

Kierownik drużyny: Karol Sitarski

Lekarz: Jacek Worobiec

Fizjoterapeuta: Jakub Banasik

Sędziowie

Główny: Koki Nagamine (Japonia)

Asystent: Masaru Hasegawa (Japonia)

Asystent: Kohei Ando (Japonia)

Techniczny: Mateusz Jenda (Polska)

VAR: Szymon Marciniak (Polska)

AVAR: Mateusz Piszczelok (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 9°C

Wilgotność: 75%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 27.27 lat

Podstawowa + zmiennicy: 27.57 lat

Cała kadra meczowa: 26.75 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 184 cm

Podstawowa + zmiennicy: 184.1 cm

Cała kadra meczowa: 184.5 cm

