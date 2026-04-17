Wicelider pokonany. Adamski pogrążył byłych kolegów!

Legia Warszawa znowu zwycięska! W piątkowy wieczór stołeczny zespół pokonał na swoim stadionie Zagłębie Lubin po golu Rafała Adamskiego, który z bliska skierował piłkę do siatki po wcześniejszym główkowaniu Kamila Piątkowskiego. W przeszłości Adamski był zawodnikiem Zagłębia, więc to trafienie dla niego szczególne. Wygrana "Wojskowym" była niezwykle potrzebna i może dać nieco oddechu w w walce o ligowy byt.
W 5. minucie gry pierwsza dobra okazja tego wieczoru. Adam Radwański zdołał wygrać walkę o piłkę i spróbował uderzenia sprzed pola karnego. Dobrze był jednak ustawiony bramkarz Legii i udanie sparował ten strzał do boku. Było to jednak ostrzeżenie i informacja, że Zagłębie nie przyjechało na Łazienkowską walczyć tylko o remis. Gospodarze dosyć długo czekali na swoją akcję w ofensywie. Dopiero kwadrans po pierwszym gwizdku do sytuacji doszedł Mileta Rajović. Napastnik wygrał walkę o górną piłkę po wrzutce od Pawła Wszołka, ale pomimo sporej ilości miejsca niezbyt udanie główkował. Finalnie Jasmin Burić zdołał zbić tę próbę poza linię końcową i zyskaliśmy tylko rzut rożny.
To tylko napędziło graczy Marka Papszuna. Niebawem wreszcie z dobrej strony pokazał się Kacper Urbański, który nie mógł ostatnio znaleźć swojej formy. Pomocnik przedarł się w szesnastkę Zagłębia, skąd dośrodkował przed bramkę, a tam niestety w skutecznie interweniowali defensorzy. Z biegiem czasu ciężar gry coraz mocniej przenosił się na połowę przyjezdnych. W 29. minucie Legia wyszła na zasłużone prowadzenie! Po wrzutce z rzutu rożnego Juergena Elimita główkował Kamil Piątkowski, a nieuchronnie zmierzającą piłkę do siatki butem trącił jeszcze Rafał Adamski. Wydaje się, że bez jego pomocy bramka też by padła, lecz snajperski nos nie pozwolił Adamskiemu przejść obok takiej okazji obojętnie.
Ostatnie kilkanaście minut pierwszej odsłony to odważne ataki legionistów. Dwukrotnie szansę na gola miał Rajović, lecz najpierw został zablokowany w kluczowym momencie przez Michała Nalepę, a potem nie trafił w piłkę po dograniu od Patryka Kuna. Lewy obrońca obsłużył Duńczyka znakomitym dograniem, ale ten nie potrafił z tego skorzystać i podwyższyć prowadzenia.
Na drugą połowę obydwie drużyny wyszły bez zmian w składach. Niebawem po rozpoczęciu gry dobrą okazję miał Urbański. Pomocnik huknął ile sił w nodze po tym jak dopadł do bezpańskiej piłki, lecz niestety jego precyzja pozostawiała wiele do życzenia. Potem Legia nieco oddała pola gry Zagłębiu i to lubinianie dwukrotnie znaleźli się w polu karnym swoich rywali. Najpierw ciekawie zagrał Radwański. Napastnik miał sporo miejsca na skrzydle, ale został zablokowany przez Piątkowskiego. Za chwilę do remisu mógł z kolei doprowadzić Josip Corluka, który mógł pokonać Hindricha z bliskiej odległości.
W 68. minucie wreszcie przebudziła się Legia. Fantastycznym uderzeniem z dystansu popisał się Damian Szymański i gdyby nie poprzeczka, to zostałby zdecydowanie autorem jednego z najpiękniejszych goli tego sezonu. Goście mieli sporo szczęścia, że nie przegrywali tego dnia już różnicą dwóch goli. Zagłębie musiało się otworzyć, dzięki czemu gospodarze mieli na boisku nieco więcej miejsca.
W samej końcówce podopieczni Leszka Ojrzyńskiego mieli świetną szansę na gola. Po podaniu z rzutu wolnego do sytuacji doszedł Michalis Kosidis, jednak na całe szczęście posłał piłkę obok bramki. Pomimo doliczenia przez sędziego aż sześciu minut rezultat nie zmienił się. Legia dopisała tym samym na swoje konto niezwykle cenne trzy punkty, które mogą okazać się bardzo cenne w kontekście dalszej walki o utrzymanie.
29. kolejka
25042
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
17.04.2026
20:30
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Marcin Kardela
Kierownik drużyny: Karol Sitarski
Lekarz: Jacek Worobiec
Fizjoterapeuta: Jakub Banasik
Główny: Koki Nagamine (Japonia)
Asystent: Masaru Hasegawa (Japonia)
Asystent: Kohei Ando (Japonia)
Techniczny: Mateusz Jenda (Polska)
VAR: Szymon Marciniak (Polska)
AVAR: Mateusz Piszczelok (Polska)
Temperatura: 9°C
Wilgotność: 75%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.57 lat
Cała kadra meczowa: 26.75 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.1 cm
Cała kadra meczowa: 184.5 cm
Komentarze (22)
Ta wygrana da nam trochę spokoju, bo na 3 ostatnich wyjazdach to my nie poszalejemy..
Cudowne, jakie emocje, Legia gra o utrzymanie i jest szansa , ITI-Miodek , patologia menagerska , rozmowy, rozkminki itd, o utrzymanie !
Chyba nikt nie przypuszczał, że będziemy grać inaczej za Papszuna. Jak jeszcze ich troche podszkoli, to będą te wyniki jeszcze lepsze, ale oglądac na dłuższa metę się tego nie da...
Dlaczego nie gra Nsame tylko ta imitacja piłkarza?! Nie powinienem tak mówić ale jak Rajo nie złapie urazu będzie nas raczył swoją badziewna gra😡
Tu nie ma co komentować. Mecz wygrany,trzy punkty na koncie i tyle. Niech się ten sezon już kończy.
Brawo za 3 pkt ale oglądać tego się nie da. Gra ofensywna polega tylko na wrzutkach w pole karne. I ten kołek Rajovic.
@1980: Zgadza sie..
Tak jest!
Słaby mecz ,nie będę oceniał piłkarzy bo kto oglądał to widział tylko parę słów ,zawiódł mnie Augustyniak chyba rolą go przerosła ,Rajovic jak zwykle nędza ,Adamski trochę kiwał ale moim zdaniem powinien Piątkowskiego mieć tą bramkę ,brawo dle młodego Urbańskiego
Kto mógł strzelić gola w piątek?😂Brawo za 3 pkt. Sędzia Yako Tako przyniósł szczęście.Sympatyczny to był gwizdek.😁Ważne zwyciestwo,ale oczy szczypią od tej paraolimpiady.😜Utrzymać tą ligę i niech ten sezon się kończy.Ahhha Pudel obciął fryz,to moze też farta przyniosło.😂
Najważniejsze są trzy punkty. Gra taka sobie ale muszę przyznać, że z meczu na mecz wygląda to lepiej. Przynajmniej wizualnie. Bo z samej gry to było dużo kopaniny. Strzałów celnych do przerwy 2 po przerwie 1. Liczba przebiegnietych kilometrów 110 też nie powala.
Pytanie za sto punktów.
Czy milionerzy z Legii wygrają w tym sezonie dwa razy z rzędu?
Brawo Adamski!
To mogą być kluczowe 3 punkty w kontekście utrzymania, brawo! Tym bardziej szkoda tych punktów z Górnikiem bo mogło być naprawdę bardzo dobrze...
W końcu widać zaangażowanie presing doskok. Fajnie to wygląda jak cala drużyna walczy. Brawo panowie tak trzymać Widać progres
Ale kopanina , poziom l ligi, chyba Papszun przygotowuje Nasz kibiców do przyszłego sezonu w l lidze
@Mroczne widmo: weź koło i j...nij się w czoło
@Mroczne widmo: Nas to znaczy kogo? Jaki klub reprezentujesz?
ADAMSKI = KILLER.
Bardzo dobra praca Kacpra Urabńskiego. Pracowal jak wół, brawo!
dobre 3pkt walka o przetrwanie trwa dzieki
Matko, i to jest wicelider ekstraklasy. Nie pamiętam pół akcji Zagłębia, serio.
@Chudy Grubas: wicelider, który ma od nas więcej porażek
