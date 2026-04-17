Pankov: To był najcięższy fizycznie mecz do grania

- Zagłębie to mocny zespół. Powiedziałem w przerwie, że to dla mnie najcięższy fizycznie mecz do grania. Zawodnicy Zagłębia byli duzi, próbowali grać z nami 1 na 1 i pressować nas. W pierwszym kwadransie mieliśmy z tym spory problem. Później jednak kontrolowaliśmy ten mecz w pełni - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin obrońca Legii Warszawa, Radovan Pankov.

- Mogliśmy zdobyć jednego gola więcej. Trzeba jednak pamiętać, że Zagłębie też miało swoje szanse, szczególnie po stałych fragmentach gry. Całościowo jednak, to my lepiej zarządzaliśmy tym meczem do ostatnich minut i zasłużyliśmy na zwycięstwo.

- Udało nam się dziś utrzymać czyste konto, a ono zazwyczaj gwarantuje ci zwycięstwo. W tym sezonie na 5 meczów, w których zachowaliśmy czyste konto, udało nam się wygrać 4, jeśli dobrze pamiętam.

- Czuję ogromny postęp, jaki poczyniliśmy odkąd naszym trenerem jest Marek Papszun. Jesteśmy ciężkim zespołem, niewiele jest drużyn, które chcą się z nami mierzyć. Przegraliśmy tylko jeden mecz w rundzie wiosennej, ale będąc szczerym, nie wygraliśmy też za wiele. Padło zbyt dużo remisów, mogliśmy zdobyć więcej trzech punktów. Piłka nożna jest jednak fair - w niektórych meczach nie zasłużyliśmy na choćby remis, jak z Arką Gdynia, a jak z Górnikiem zasłużyliśmy na zwycięstwo i nie zdobyliśmy trzech punktów. Wszystko więc się wyrównuje.

- Czy Legia ma jeszcze szanse powalczyć o miejsce gwarantujące eliminacje do europejskich pucharów? W tej lidze wszystko jest możliwe. Widziałem, że niektórzy dają nam jeszcze jakieś szanse na mistrzostwo Polski. Oczywiście, byłoby to łatwiej powiedzieć, gdybyśmy dowieźli zwycięstwo z Górnikiem Zabrze. Będziemy walczyć do końca, by wygrać wszystkie mecze i zobaczymy co to da.

- Ekstraklasa jest nieprzewidywalna. Każdy może wygrać z każdym, nie ważne czy w domu, czy na wyjeździe. Zostało nam jeszcze pięć meczów, 15 punktów do zdobycia. Jeśli wszystkie z nich wygramy, będziemy mieli szansę, by grać w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Naszym celem jest jednak pokazać się jak najlepiej w każdym nadchodzącym meczu. Nie mam jednak zamiaru nic obiecywać, nadal nie jesteśmy w zbyt dobrej sytuacji. Wszyscy widzą jednak, że się rozwijamy.