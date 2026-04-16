OFMC: Koszulki Better dead than red

Przed piątkowym meczem z Zagłębiem Lubin, grupa OFMC prowadzić będzie sprzedaż koszulek z przewodnim hasłem legijnej grupy, tj. "Better dead than red". Te dostępne będą w dwóch kolorach - białym i czarnym. Cena: 80 złotych, a przy zakupie pakietu (dwóch sztuk) - 150 zł.

"Cały zysk tradycyjnie zostanie przeznaczony na udział kibiców Legii Warszawa (wieńce i znicze) w obchodach rocznic ważnych wydarzeń w historii Warszawy i Polski" - informują legioniści. Sprzedaż będzie prowadzona w piątek, w godzinach 18:00 - 20:00 w barze kawowym Źródełko.