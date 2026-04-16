Koszykówka

Mecz z Kingiem o 19:00

Spotkanie 30. kolejki Orlen Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa i Kingiem Szczecin rozegrane zostanie w środę, 6 maja o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo. O tej samej porze rozpoczną się wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu zasadniczego.

Mecze pierwszej rundy play-off rozpoczną się 13 maja. Ostatni mecz finałowy rozegrany zostanie najpóźniej 21 czerwca.


Terminy najbliższych meczów Legii:
18.04 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - GTK Gliwice
26.04 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia
01.05 (PT) g. 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa
06.05 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - King Szczecin


Play-in:
I runda: 8 maja (7-8 oraz 9-10)
II runda: 10 maja


Play-off:
Ćwierćfinały (pary 2-7 i 3-6): 13.05 (ŚR), 15.05 (PT), 18.05 (PN), ew. 20.05 (ŚR), 23.05 (SO)
Ćwierćfinały (pary 1-8 i 4-5): 14.05 (CZ), 16.05 (SO), 19.05 (WT), ew. 21.05 (CZ), 24.05 (ND)
Półfinały (zwycięzcy 1-8 i 4-5): 26.05 (WT), 28.05 (CZ), 31.05 (ND), ew. 2.06 (WT), 5.06 (PT)
Półfinały (zwycięzcy 2-7 i 3-6): 27.05 (ŚR), 29.05 (PT), 1.06 (PN), ew. 3.06 (ŚR), 6.06 (SO)
Jeśli rywalizacja w ćwierćfinale play-off par 2-7 i 3-6 zakończy się wcześniej niż rywalizacja 1-8 i 4-5, terminy par
półfinałowych mogą ulec zamianie.
Finał: 8.06 (PN), 10.06 (ŚR), 13.06 (SO), 15.06 (PN), ew. 17.06 (ŚR), 19.06 (PT), 21.06 (ND)
O 3. miejsce: 9.06 (WT) i 12.06 (PT)



