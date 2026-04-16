Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Hokejowe zespoły Legii w ostatni weekend rozgrywały turnieje w Toruniu, Bytomiu i Katowicach. Poniżej prezentujemy komplet wyników ze spotkań naszych młodzieżowych drużyn.
ŻAK STARSZY - PESA Sponsors Cup 2026 Toruń
AH Legia 0-12 MKS Sokoły Toruń
AH Legia 0-9 Bydgoszcz
AH Legia 1-10 Falcons Kopenhaga
AH Legia 2-3 Stoczniowiec
AH Legia pk. 3-4 Bydgoszcz
Grupa A:
Sokoły Toruń
Falcons Kopenhaga
Bydgoszcz
AH Legia
Grupa B:
GKS Katowice
Galicyjskie Lwy
Malbork
GKS Stoczniowiec
Turniej Pesa Sponsors Cup, który odbył się w Toruniu, był podzielony na dwie części. Przez pierwsze dwa dni rozgrywane były mecze hokeja, stanowiące kolejny etap nauki wytrwałości, wysiłku oraz utrwalania dobrych nawyków, nad którymi pracujemy każdego dnia. Dostarczył on wielu emocji i pozostawił po sobie mnóstwo pięknych wspomnień, wszystko w duchu sportowej rywalizacji.
Drugą częścią wydarzenia były zawody Ice Cross Kids, czyli przejazdy zawodników po torze pełnym przeszkód, ramp i wymagających zakrętów. Była to doskonała okazja do przełamywania własnych barier i pokonywania obaw, często powstrzymujących nas przed podejmowaniem nowych wyzwań i dalszym rozwojem. Nie brakowało przy tym emocji oraz dopingu dla każdego uczestnika, także tych z innych klubów. Z dumą możemy dodać, że nasi zawodnicy wywalczyli trzecie miejscew klasyfikacji drużynowej. Cały turniej stanowił nie tylko sportowe wyzwanie, ale był także cenną lekcją współpracy, odwagi i determinacji. To doświadczenie na długo pozostanie w naszej pamięci, z pewnością motywując do dalszej pracy i podejmowania kolejnych sportowych wyzwań.
MINI HOKEJ - Jantor Cup
Drużyna mini hokeja rozgrywała od 10-12 kwietnia w tym samym czasie turnieje w Bytomiu i Katowicach. Turniej Jantor Cup był bardzo trudny, biorąc pod uwagę fakt, że był dedykowany dla zawodników z rocznika 2015 i młodsi. Z racji uczestnictwa w dwóch turniejach, wybraliśmy do Katowic dzieci najlepiej jeżdżące, najbardziej waleczne i charakterne. Ośmiu zawodników i dwóch bramkarzy stawiło czoła mocnym drużynom z Polski, jak też choćby z Rumunii. Mecze były bardzo wymagające, gdyż graliśmy na pół lodowiska. Każde spotkanie to 28 minut walki i codziennie pięć meczów.
Z racji świetnego przygotowania motorycznego weszliśmy na odpowiedni poziom, z którego nie schodziliśmy przez trzy dni, inaczej niż inne drużyny. Z meczu na mecz i z dnia na dzień graliśmy coraz lepiej. Warto zauważyć, że ten turniej ułożył się tak korzystnie, bo graliśmy jak drużyna, odpowiedzialnie jeden za drugiego. Byliśmy drużyną na lodzie, a także poza nim. Razem bawilismy się, jedliśmy, rozgrzewaliśmy. Spędzaliśmy każdą chwilę razem jak prawdziwy team.
Wyniki:
AH Legia 3-7 Felcsik SK
AH Legia 7-2 Naprzód Janów Kojotki
AH Legia 2-13 Slovakia Lions
AH Legia 1-17 Naprzód Janów Katowice 2015
AH Legia 2-6 UKS Zagłębie Sosnowiec
AH Legia 3-1 Naprzód Janów 2016
AH Legia 5-3 Naprzód Janów Kojotki
AH Legia 2-4 Felcsik SK Girls
AH Legia 4-7 Felcsik SK
AH Legia 12-1 Naprzód Janów Bebok
AH Legia 2-0 Naprzód Janów Bebok
AH Legia 10-1 Naprzód Janów Kojotki
AH Legia 4-3 Naprzód Janów 2016
Łącznie rozegraliśmy 13 meczów, notując siedem zwycięstw i sześć porażek. Stosunek bramek zdobytych do straconych to 57-65. Dzień po dniu było coraz lepiej. Rozpoczęliśmy od trudnego piątku (1 zwycięstwo i 4 porażki), potem przyszła lepsza sobota (3 zwycięstwa i 2 porażki) i komplet trzech zwycięstw na zakończenie zmagań w niedzielę.
MINI HOKEJ - Bytom
Wyniki (Eliminacje):
AH Legia 0-7 JKH GKS Jastrzębie
AH Legia 9-4 BS Polonia Bytom II
AH Legia 0-13 AH Cracovia Canpack
AH Legia 3-4 Fundacja Sportowe Katowice
Faza finałowa:
AH Legia 4-0 UKS Wikingowie Elbląg
AH Legia 5-2 Naprzód Janów Katowice
AH Legia 4-4 Northstars Szczecin
AH Legia 4-3 Worldbox Bombers Malbork
AH Legia 4-0 SKKH Atomówki GKS Tychy
AH Legia 6-1 MMKS Podhale Nowy Targ
AH Legia 9-4 BS Polonia Bytom II