Kolan: Jedziemy do Warszawy po 3 punkty

- Wydaje mi się, że gramy dobrze jako cała drużyna. Oczywiście w poszczególnych meczach wyróżniają się konkretne jednostki. Myślę, że dobrze się prezentuję, ale przede wszystkim cieszy postawa zespołu - mówi przed piątkowym meczem z Legią Warszawa pomocnik Zagłębia Lubin, Jakub Kolan.

- Ostatnio był dla nas bardzo ważny mecz, aby wrócić do walki o najwyższe cele. Zwyciężyliśmy, zaprezentowaliśmy się lepiej od Radomiaka Radom i teraz po kolejnym tygodniu treningów jesteśmy gotowi na najbliższego rywala, czyli Legię Warszawa. Na pewno wiemy, że mają dużą jakość jako cała Legia. Posiadają w swoim zespole mocne indywidualności. My natomiast jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Nie obawiamy się ich i jedziemy do Warszawy po trzy punkty. Chciałbym, aby to było otwarte spotkanie. Liczę na to, że wyjdziemy od początku bardzo agresywnie i nie pozwolimy Legii pokazać ich mocnych stron - dodaje.



