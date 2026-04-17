Bilety na dwa najbliższe mecze legionistów

Futsalowa Legia w najbliższym tygodniu rozegra dwa mecze ligowe - spotkania kończące sezon zasadniczy 2025/26. Legioniści na pewno zagrają w fazie play-off, ale cały czas walczą o jak najwyższą lokatę (szóstą) przed rozpoczęciem tej rywalizacji. W środę o 19:30 oraz w sobotę o 18:00, legioniści zagrają o ligowe punkty odpowiednio z FC Toruń oraz Ruchem Chorzów.

Sekcja rozpoczęła sprzedaż biletów na oba mecze (15 zł ulgowe i 25 zł normalne), jak również sprzedaż pakietu na oba spotkania, który jest bardziej korzystny finansowo (20 zł ulgowe i 40 zł normalne). Bilety i pakiety są do nabycia TUTAJ.

