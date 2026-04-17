UZL: Nowe zgodowe gadżety w sprzedaży

Przy okazji dzisiejszego meczu Legii z Zagłębiem Lubin, będzie można nabywać zgodowe gadżety od UZL. W sprzedaży będą koszulki "Legia & Zagłębie" (80 zł), a cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na dalsze obchody 35-lecia zgody Legii i Zagłębia.

W sprzedaży pojawią się także szaliki "Legia i Olimpia, Olimpia i Legia" - na wzór flagi (projektu UZL), która debiut zaliczyła w Elblągu podczas meczu przyjaźni pomiędzy Olimpią i Legią II. Szaliki nabywać można w cenie 50 złotych. Sprzedaż zgodowych pamiątek prowadzona będzie przed meczem przy wejściu na Żyletę, a także w przerwie spotkania pod gniazdem.