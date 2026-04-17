Marchel i Grejber zawalczą w meczu Polska - Kanada

Dwaj pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa będą dziś walczyć w reprezentacji Polski w meczu Polska - Kanada, który odbędzie się podczas gali Suzuki Boxing Night 40 w Elblągu.

Dla 20-letniego Macieja Marchela (kat. -65kg) będzie to debiut w reprezentacji. Legionista zmierzy się z Treyvenem Barthelusem. Marchel rywalizuje o miejsce w reprezentacji w tej kategorii wagowej z klubowym kolegą, Bartłomiejem Rośkowiczem, który obecnie przygotowuje się do zawodów Pucharu Świata w Brazylii.

- Do tej pory nigdy nie boksowałem ani z nikim z tego kraju, ani na elbląskim ringu. To mój także debiut w pierwszej reprezentacji. Wcześniej nie byłem powoływany do kadry narodowej seniorów, ale po zdobyciu mistrzostwa Polski - nie ukrywam - spodziewałem się, że dostanę szansę. Jeszcze nie analizowałem rywala, ale na pewno zrobimy to z trenerem. Suzuki Boxing Night to świetna inicjatywa i bardzo duża szansa na pokazanie swoich umiejętności z zawodnikami z całego świata. To wpływa na poziom sportowy i rozwój polskich zawodników - powiedział pięściarz Legii, Maciej Marchel.





W kat. -70kg walczyć będzie inny zawodnik naszego klubu, Mateusz Grejber.