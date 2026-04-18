Adamski: Trzy punkty są dziś kluczowe

2026-04-17 | Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Rafał Adamski | fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Trzy punkty są dziś kluczowe. Od początku zakładaliśmy zwycięstwo w tym meczu. W ostatnim spotkaniu zostało nam one odebrane w ostatniej akcji i chcieliśmy się za to zrewanżować. To się udało i cieszymy się z tego - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin napastnik Legii Warszawa i strzelec jedynego gola, Rafał Adamski.

- Czy przejmujemy się tym, że zdobyliśmy tylko jedną bramkę? To nie ważne. Liczą się tylko trzy punkty. Wyniku nikt nie będzie pamiętać.

- Czy Kamil Piątkowski będzie mi długo pamiętać tę kradzież przy golu? Myślę, że tak (śmiech). To był instynkt napastnik. Ja dotknąłem tę piłkę, ale bramka została zdobyta zespołową akcją.

- Awansowaliśmy teraz na 11. miejsce w tabeli. Jest dobrze. Idziemy do góry.

 




