Adamski: Zakładaliśmy zwycięstwo w tym meczu

- Trzy punkty są dziś kluczowe. Od początku zakładaliśmy zwycięstwo w tym meczu. W ostatnim spotkaniu zostało nam ono odebrane w ostatniej akcji i chcieliśmy się za to zrewanżować. To się udało i cieszymy się z tego - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin napastnik Legii Warszawa i strzelec jedynego gola, Rafał Adamski.

- Czy przejmujemy się tym, że zdobyliśmy tylko jedną bramkę? To nie ważne. Liczą się tylko trzy punkty. Wyniku nikt nie będzie pamiętać.

- Czy Kamil Piątkowski będzie mi długo pamiętać tę kradzież przy golu? Myślę, że tak (śmiech). To był instynkt napastnik. Ja dotknąłem tę piłkę, ale bramka została zdobyta zespołową akcją.

- Awansowaliśmy teraz na 11. miejsce w tabeli. Jest dobrze. Idziemy do góry.







