Kacper Urbański: Trzy punkty zostają w Warszawie

- W naszym przypadku najważniejsza dziś jest wygrana. Trzy punkty pozostają w Warszawie i bardzo się z tego cieszymy. Pozostało jeszcze pięć meczów w tym sezonie i chcemy zrobić w nich maksa. Nie zatrzymujemy się - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin pomocnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.

- Czy byłem pewny, że wyjdę w dzisiejszym meczu w wyjściowym składzie? Nikt nie jest tego pewien. Każdy musi dawać z siebie 100% na treningach. Później trener na tej podstawie wybiera pierwszą "jedenastkę".

- Miałem w dzisiejszym meczu dwie sytuacje, w których mogłem wbić piłkę do siatki. Na pewno powinienem się przy nich lepiej zachować. Nie chcę jednak tego rozpamiętywać. Najważniejsze, że trzy punkty zostają w Warszawie.

- Cały sezon to ciężka sytuacja. Będziemy go jednak oceniać, gdy rozegramy pięć ostatnich spotkań. Mistrzostwa Polski już nie zdobędziemy, lecz zawsze warto marzyć.

- Zawsze patrzę w przyszłość z optymizmem. Nie ważne co było w przeszłości, nie można się zatrzymywać. Ja nie rozpamiętuję tego, co było wcześniej. Chce zrobić tylko to, co będzie dobre dla mnie i dobre dla drużyny.