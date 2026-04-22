Futsal

Legia Warszawa 3-0 FC Toruń

fot. Joanna Bydler
Mishka
W meczu 29. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali z zespołem FC Toruń 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 25 kwietnia o godzinie 18, a ich przeciwnikiem będzie Ruch Chorzów. 

W 18. minucie padła pierwsza bramka dla Legii, a bezpośrednio z rzutu wolnego do siatki trafił Hugo Alves. W 20. minucie Mykyta Możejko wybijał piłkę spod nóg rywala, ta poleciała w kierunku pustej bramki drużyny gości, ponieważ Kevin Kollar był wysunięty bardzo daleko. Do przerwy legioniści prowadzili więc 2-0. W 38. minucie do pustej bramki, po wycofaniu przez Toruń golkipera, trafił Hugo Alves. 

 

Legia Warszawa 3-0 (2-0) FC Toruń
1-0 - 17:33 Hugo Alves
2-0 - 19:35 Mykyta Możejko
3-0 - 37:01 Hugo Alves

Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański

Toruń: 13. Kevin Kollar, 11. Kacper Zboralski, 8. Guille, 9. Dmytro Fedyk, 19. Jakub Sławkowski
rezerwa: 1. Marcel Falkowski, 7. Krystian Kraśniewski, 21. Patryk Szczepaniak, 27. Kacper Machałowski, 77. Mateusz Duszyński, 97. Titi

żółte kartki: Storożuk

