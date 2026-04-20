Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 28. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma 5 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 6. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się 18 i 19 kwietnia.
28. kolejka:
FC Toruń 7-4 Futsal Świecie
Widzew Łódź 3-3 Ruch Chorzów Futsal
BSF Bochnia 2-2 Constract Lubawa
Eurobus Przemyśl 12-1 Red Dragons Pniewy
Śląsk Wrocław 6-6 (2-4) Legia Warszawa
Futsal Leszno 5-2 AZS UŚ Katowice
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 2-2 Rekord Bielsko-Biała
Dreman Opole Komprachcice 1-6 Piast Gliwice
