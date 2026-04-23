Wyniki 29. kolejki Ekstraklasy. Awans Legii do play-off

Rozegrano mecze 29. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 6. miejsce i zapewniła już sobie awans do fazy play-off. Z ligi spadły Ruch Chorzów, Dreman Opole Komprachcice i Widzew Łódź.
REKLAMA
Kolejne ligowe mecze odbędą się 25 i 26 kwietnia.
29. kolejka:
Red Dragons Pniewy 2-4 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Rekord Bielsko-Biała 3-1 Futsal Leszno
Futsal Świecie 8-5 Ruch Chorzów Futsal
Legia Warszawa 3-0 (2-0) FC Toruń
Piast Gliwice 5-1 Eurobus Przemyśl
Dreman Opole Komprachcice 3-3 Widzew Łódź
AZS UŚ Katowice 3-9 BSF Bochnia
Constract Lubawa 6-0 Śląsk Wrocław
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy