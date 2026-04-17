Wyniki legionistów w meczu Polska - Kanada

W piątkowy wieczór w Elblągu, podczas gali Suzuki Boxing Night 40, rozegrano międzynarodowy mecz w boksie olimpijskim pomiędzy Polską i Kanadą. Biało-czerwoni wygrali 14-8, a swoje walki stoczyło dwóch pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia.

Najpierw w ringu stanął 20-letni, debiutujący w reprezentacji mistrz Polski w swojej kategorii wagowej, Maciej Marchel. Legionista pomimo ambitnej postawy przegrał na punkty (1:2) z Treyvenem Barthelusem (kat. -65kg). Z kolei w kat. -70kg Mateusz Grejber pokonał jednogłośną decyzją sędziów (3:0) Lucasa St-Martina.