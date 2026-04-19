Setka legionistów świętowała awans z FC Den Haag

Podczas piątkowego meczu FC Den Haag z RKC Waalwijk, miała miejsce feta z okazji awansu naszych przyjaciół do Eredivisie. Z tej okazji w Hadze pojawiło się ponad stu kibiców Legii, który wzięli udział w samym meczu, jak i wspólnej zabawie z okazji powrotu naszych przyjaciół do najwyższej klasy rozgrywkowej. Na stadionie nie zabrakło legijnych flag, a także opraw po stronie FC Den Haag.

REKLAMA

Holendrów wspierali także kibice Juventusu z grupy Viking 1986. Spotkanie zakończyły się wygraną Den Haag 5-1. Ostatni mecz tego sezonu rozegrają w najbliższy piątek, na wyjeździe z FC Den Bosch.





fot. adofans.nl

