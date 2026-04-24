Konferencja

Papszun: Przygotowujemy się na różne scenariusze

- Przygotowujemy się na różne scenariusze – zarówno bardziej otwarty, ultraofensywny wariant gry Lecha, jak i bardziej zachowawczy. Dynamika spotkań bywa różna i często decyduje to, jak rywal chce z nami zagrać - mówi przed meczem z Lechem Poznań trener Legii, Marek Papszun.

Doniesienia medialne o sztabie

– W przestrzeni medialnej pojawia się sporo informacji, ale wiele z nich jest nadinterpretowanych. Jeśli chodzi o Inakiego Astiza – pozostaje na zwolnieniu, nic się w tej kwestii nie zmieniło.
- Dawid Szwarga przyjechał do nas w odwiedziny. Mamy bardzo dobre relacje, ma teraz wolny czas i chciał zobaczyć, jak pracujemy. To nie jest żaden staż – to doświadczony pierwszy trener, mimo młodego wieku. Uczestniczy w odprawach, obserwuje treningi i wykorzystuje ten czas na własny rozwój. Był ubrany w dres Legii, bo mamy zasadę, że osoby przebywające z nami kilka dni funkcjonują w naszych barwach – żeby nie tworzyć kontrastów i naturalnie wtopić się w sztab. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

- Jeśli chodzi o Patryka Czubaka – z naszej strony nie ma takiego tematu.

 

Sytuacja zdrowotna i rywalizacja w składzie

- Cieszą powroty zawodników – do dyspozycji wracają Chodyna, Vinagre i Colak. Niedostępni jedynie są Wahan Biczachczjan i Petar Stojanović.

- Jeśli chodzi o rywalizację na lewej stronie to nic się nie zmieniło. Patryk Kun z pozycji numer trzy wskoczył na pierwszą i prezentuje się bardzo dobrze. Zawodnicy tacy jak Arkadiusz Reca czy Rúben Vinagre muszą się mocno postarać, żeby odzyskać miejsce w składzie.  Oceniamy zawodników kompleksowo – nie tylko przez pryzmat tego, co widać dla kibiców. Liczy się powtarzalność działań, praca z piłką i bez piłki, realizacja zadań. Patryk Kun jest dla mnie zawodnikiem bardzo kompletnym. Analizy liczbowe to potwierdzają – trudno wskazać u niego wyraźny słaby punkt.

Gotowi na różne scenariusze

- To duży mecz, jeden z klasyków Ekstraklasy. Sytuacja jest specyficzna – końcówka sezonu, wciąż nie jesteśmy w pełni bezpieczni. Jeśli wygramy, zostaną jeszcze cztery kolejki. Presja jest po obu stronach. Lech na pewno podchodzi do nas z szacunkiem – wyniki pokazują, że trudno nas pokonać, jesteśmy zespołem stabilnym. Spodziewam się wyrównanego i emocjonującego meczu.

- Przygotowujemy się na różne scenariusze – zarówno bardziej otwarty, ultraofensywny wariant gry Lecha, jak i bardziej zachowawczy. Dynamika spotkań bywa różna i często decyduje to, jak rywal chce z nami zagrać.

 

Ofensywa i rozkład bramek

- Nie przeszkadza mi to, że bramki rozkładają się na różnych zawodników. Oczywiście chciałbym, żeby więcej strzelali napastnicy – to wpływa na ich rozwój i wartość rynkową, również w kontekście przyszłych transferów. Natomiast dla nas najważniejsze są zwycięstwa. Obrońcy mają naturalnie mniej okazji – najczęściej po stałych fragmentach gry.

Sytuacja Stojanovicia i decyzje kadrowe

- Petar Stojanović od powrotu z reprezentacji zmaga się z uciążliwym urazem. Potrzebuje czasu, żeby w pełni wrócić do zdrowia. Dopiero wtedy będzie moment na podejmowanie decyzji.

- Na dziś najważniejsze są mecze z Lechem i kolejne spotkania – to decydująca faza sezonu. Trwają pewne rozmowy w tle, ale decyzji personalnych jest niewiele. Sytuację komplikują kwestie kontraktowe – niektórym zawodnikom kończą się umowy, inni mają ważne kontrakty. To, czy dojdziemy do porozumienia, może wpływać na kolejne decyzje kadrowe. Jedna decyzja personalna często pociąga za sobą kolejne.


