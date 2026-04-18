20 czerwca walka Wrzoska w Radomiu

20 czerwca podczas gali XTB KSW 119 w Radomiu, Arek Wrzosek zmierzy się ze Słowakiem, Štefanem Vojčákiem. Wcześniej tę walkę planowano na kwiecień, ale z powodu kontuzji legionisty, została wykreślona z karty na dzisiejszą galę na Torwarze.



Štefan Vojčák ostatnią stoczył w październiku zeszłego roku, kiedy w walce o pas, musiał uznać wyższość Phila De Friesa. Może się pochwalić bilansm 9-2, a aż 5 walk kończył przed czasem, posyłając rywali na deski.





Arkadiusz Wrzosek ma bilans 7-1. Ostatnią walkę stoczył w styczniu, kiedy walkę z Szymonem Bajorem skończył przez nokaut.





Gala XTB KSW 119 zorganizowana zostanie 20 czerwca w Radomskim Centrum Sportu, przy stadionie Radomiaka.